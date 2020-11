Im Sturm könnte Werder die Dienste von Niclas Füllkrug gut gebrauchen, doch der 27-Jährige fällt weiter aus. Wann genau er ­zurückkehren kann, ist noch unklar. (nordphoto)

Und wieder einmal braucht Niclas Füllkrug Geduld. Ganz so schwerwiegend wie in der vergangenen Saison ist seine Verletzung dieses Mal zwar nicht, doch auch eine lädierte Wade heilt bekanntlich nur in den seltensten Fällen über Nacht. Folglich muss nicht nur der Stürmer auf seine Rückkehr warten, vor allem Werder tut es. Neun Treffer sind den Bremern in den bisherigen sieben Bundesligaspielen gelungen, allein vier davon gehen auf Füllkrugs Konto. Die Gier nach mehr ist groß, doch wann der Stürmer wirklich wieder mitkickt, ist noch völlig offen.

„Eine Prognose abzugeben, ist sehr schwierig“, sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, am Mittwoch in einer Medienrunde. „Wir werden die Sache in der nächsten Woche neu bewerten.“ Das sind alles keine allzu rosigen Aussichten. Die Bremer Offensive dürstet eigentlich danach, einen Typen wie Niclas Füllkrug aufbieten zu können. Einen, der nicht nur aus Winzigkeiten Großes machen kann, sondern der auch unangenehm für die gegnerischen Abwehrspieler und obendrein nur schwer zu verteidigen ist. Kurzum: einen echten Torjäger. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns“, sagte auch Clemens Fritz.

Muskuläre Vorsicht

Und genau weil er so wichtig für die Mannschaft ist, wird dieses Mal nichts überstürzt. Das mag im ersten Moment paradox klingen, doch die Logik ergibt sich aus dem Blick in die Vergangenheit. „Wir müssen abwarten, wie sein Körper auf Belastungen reagiert. Er steigert sie Stück für Stück, aber gerade muskulär muss man da auch immer etwas vorsichtig sein“, sagte Fritz. Werder hat schließlich gerade in der Vorsaison häufig genug erlebt, welches Risiko es mit sich bringt, wenn ein verletzter Spieler zu früh wieder aufgelaufen ist. Für die ohnehin schon lange Ausfallzeit gab es nicht selten noch eine satte Verlängerung. Aber Füllkrug soll jetzt endlich länger durchhalten, deshalb wird bei Werder nicht in falschem Ehrgeiz auf die Uhr und in den Kalender geschaut. „Wir sind aus der Vergangenheit sensibilisiert, aber durchaus optimistisch, dass wir ihn so schnell wie möglich wieder auf den Platz bringen“, sagte Clemens Fritz.

Trotzdem bleibt die Schnelligkeit in diesem Fall ein dehnbarer Begriff. Dem Wunsch nach einem hohen Tempo steht nämlich ein ausbremsender Realismus im Weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass Füllkrug im kommenden Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München auf Torejagd geht, ist jedenfalls sehr gering. Selbst ein Einsatz im anschließenden Duell mit dem VfL Wolfsburg Ende November ist momentan mehr als fraglich. „Ich würde nichts komplett ausschließen, aber das kann man noch nicht genau sagen“, meinte Fritz. Es sieht also danach aus, als würde im Bremer Sturm weiterhin ein wenig improvisiert werden – zumal auch ein Comeback von Davie Selke noch nicht exakt terminiert werden kann.

Für Niclas Füllkrug ist es das nächste unschöne Kapitel in seiner ohnehin schon dicken Krankenakte. Die Rückschläge haben den 27-Jährigen jedoch gestählt. Das jedenfalls hat Clemens Fritz beobachtet. „Mental ist Niclas ein Spieler, der unheimlich stark ist. Er verfügt über ein großes Selbstbewusstsein, ist zudem sehr meinungsstark. Ich erlebe ihn als Profi, der sehr fokussiert ist“, sagte Werders Ehrenspielführer und ergänzte: „Sicherlich ist da eine Enttäuschung im ersten Moment vorhanden, aber irgendwie hat man bei ihm immer das Gefühl, dass er den Schalter sehr schnell umlegen kann und positiv nach vorne schaut. Er strahlt da eine große Energie aus.“