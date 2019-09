Ömer Toprak hat sich sehr über seinen Wechsel zu Werder gefreut, bei seinem älteren Bruder Faruk war die Begeisterung allerdings fast noch größer. Faruk Toprak ist Werder-Fan seit Kindheitstagen. Besonders die Double-Mannschaft von 2004 hat es ihm angetan. Ailton, Johan Micoud und natürlich Kapitän Frank Baumann. „Faruk hat sofort gesagt: Werder Bremen ist mein Verein. Er lebt in der Türkei und ist extra hergekommen, als ich meinen Vertrag unterschrieben habe“, erzählt Ömer Toprak. Bei dieser Gelegenheit konnte Faruk Toprak dann auch gleich sein früheres Idol Frank Baumann treffen und sich ein aktuelles Werder-Trikot sichern.

Die Euphorie bei Familie Toprak war also groß Mitte August. Ömer Toprak hatte bei Borussia Dortmund in der vergangenen Saison nur 14 Pflichtspiele bestritten und wollte bei Werder noch einmal so richtig angreifen, doch dann erlebte er einen Start zum Vergessen. Bei seinem Debüt gegen Düsseldorf (1:3) plagten ihn nach einem frühen Zusammenprall Atemprobleme. Er hielt trotzdem bis zur 82. Minute durch, wirkte aber angeschlagen. Toprak erholte sich bis zum nächsten Spiel gegen Hoffenheim (2:3), um dann schon in der 17. Minute mit einer Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade ausgewechselt zu werden. „Du kommst als Neuzugang, willst Gas geben und erfolgreich sein. Da war es für mich sehr bitter, gleich auszufallen“, sagt Toprak.

Laut Werder fällt Toprak rund sechs Wochen aus. Demnach könnte er frühestens am 6. Oktober beim Spiel in Frankfurt wieder ein Thema für den Kader sein. Eine genaue Prognose will Toprak allerdings derzeit nicht abgeben. Die Heilung verlaufe nach Plan, doch der 30-Jährige ist vorsichtig: „Man weiß nie, wie der Muskel reagiert. Ich will natürlich so schnell wie möglich zurück auf den Platz. Es bringt mir aber nichts, wenn ich zu früh anfange und der Muskel wieder kaputt geht.“

Die erste Enttäuschung

Immerhin strahlt Toprak beim Mediengespräch am Donnerstag Optimismus aus. Er lächelt viel und antwortet ausführlich, gibt allerdings zu, dass die Enttäuschung nach dem Hoffenheim-Spiel sehr groß war. „Zwei Tage hatte ich daran zu knabbern, aber ich weiß aus der Vergangenheit und ganz besonders durch meinen Unfall, dass es weitergeht“, sagt er. Vor zehn Jahren hatte er gerade den Durchbruch beim SC Freiburg geschafft und suchte zusammen mit Freunden etwas Ablenkung auf einer Kartbahn. Was ein lustiger Abend werden sollte, wurde zu einem dramatischen Erlebnis: Toprak prallte mit seinem Kart auf ein anderes Fahrzeug, der Tank ging kaputt, Benzin lief aus, es gab ein Feuer, und er erlitt schwere Verbrennungen.

Topraks Karriere drohte zu enden, bevor sie richtig begonnen hatte. Siebenmal wurde er operiert, Haut wurde transplantiert, und er kämpfte sich mühsam zurück auf den Platz. Heute ist das alles weit weg. Toprak kann gelassen über den Unfall sprechen. Das Erlebte hilft ihm sogar, manche Dinge richtig einzuordnen. „Ich weiß, dass eine Verletzung nur eine gewisse Zeit braucht und dass es Schlimmeres gibt“, verdeutlicht er. „Der Unfall ist ein Teil von mir geworden, ich sehe die Narben täglich.“

Außerdem hat das Unglück dazu geführt, dass Ömer Toprak einen Freund gefunden hat, mit dem er bis heute eng verbunden ist: Nuri Sahin. „Nach dem Unfall war Nuri einer der Ersten, die angerufen haben. Wir kannten uns bis dahin nur vom Fußballplatz“, erzählt Toprak. „Danach hatten wir immer Kontakt. Als er in Madrid und Liverpool gespielt hat, war es etwas schwierig, aber wir haben uns ja bei der türkischen Nationalmannschaft gesehen.“

2017 wechselte Toprak dann von Leverkusen nach Dortmund, wo er ein Jahr mit seinem Freund zusammenspielte, ehe Sahin zu Werder ging. „Nuri hat mir in Dortmund schon bei der Eingewöhnung geholfen und hilft mir jetzt auch“, betont Toprak. Bei seinem Transfer nach Bremen habe Sahin allerdings gar nicht so eine große Rolle gespielt: „Ich hatte gute Gespräche mit Florian Kohfeldt und Frank Baumann. Erst gegen Ende hatte ich Kontakt mit Nuri."

Der Traum von Europa

Natürlich freut sich Toprak, dass er und Sahin nun wieder vereint sind. Gemeinsam haben sie für den BVB in der Champions League auf dem Platz gestanden, haben sich Topteams wie Real Madrid oder Tottenham Hotspur entgegengestellt. Insgesamt 49 Europapokalspiele hat Toprak absolviert, vorerst kommen keine weiteren hinzu. „Es ist für mich eine Umstellung, dass ich nicht mehr am Dienstag oder Mittwoch Spiele habe. Das fehlt mir. Ich will da wieder hin, am liebsten mit Werder Bremen“, sagt Toprak. Der Innenverteidiger ist ausgeliehen, doch es gibt eine Kaufverpflichtung. „Ich bin bei Werder Bremen, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nächstes Jahr auch so ist“, sagt er nur.

Lieber spricht Toprak über die Qualität seiner Mitspieler: „Wir haben eine gute Mannschaft. Das hat Werder letzte Saison schon bewiesen. Mit Dortmund sind wir im Pokal gegen Bremen rausgeflogen. Leider haben wir gerade Pech mit den Verletzungen. Die Automatismen fehlen deswegen.“ Werder hatte Toprak eigentlich geholt, um die Personalnot in der Defensive zu beheben. Es war ein Transfer, „der für uns vor ein oder zwei Jahren noch komplett unrealistisch gewesen wäre“, betonte Trainer Kohfeldt und hob Topraks Geschwindigkeit hervor, „die unserer Abwehr bisher auf Spitzenniveau fehlte“.

Auch wegen Topraks Verletzung ist die Bremer Defensive weiterhin eine große Baustelle, ließ acht Gegentore in drei Ligaspielen zu. Toprak gibt sich aber optimistisch: „Sobald sich das einspielt, glaube ich, dass die Gegentore weniger werden.“ Der neue Mann wäre mit seinem Tempo und seiner Kopfballstärke in der Innenverteidigung die perfekte Ergänzung zum spielstarken Abwehrchef Niklas Moisander, doch etwas Geduld ist noch gefragt. „Ich muss erst einmal zurückkommen und dann müssen wir uns gegenseitig noch besser kennenlernen“, sagt Toprak. „Ich bin davon überzeugt, dass es gut funktionieren wird. Niklas ist ein super Innenverteidiger.“