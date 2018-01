In welchen Dimensionen Werder sich so kurz vor Ende der Transferperiode verstärkt hat, lässt verschiedene Schlüsse zu. Acht Millionen Euro sollen die Bremer für Milot Rashica Richtung Arnheim überweisen. Dafür sichern sich die Bremer seine Dienste für viereinhalb Jahre, bis 2022. In der Rangliste der fünf teuersten Werder-Transfers belegt der schnelle Außenstürmer damit Platz drei. Nur Wesley, 2010 für neun Millionen Euro vom FC Santos gekommen, und Marko Marin, 2009 für 8,2 Millionen aus Gladbach, waren noch teurer. Carlos Alberto ließ sich Werder 2007 7,8 Millionen kosten und Max Kruse kam 2016 für 7,5 Millionen aus Wolfsburg. Rashica, so viel steht schon vor seinem ersten Ballkontakt fest, sichert sich allein durch seinen Preis einen Platz in der Klubhistorie.

Werder, das ist ein Schluss, der sich ziehen lässt, geht ins Risiko. Der Grund ist simpel, jeder Fan kennt ihn, es ist die Angst vor dem Abstieg. Dieser ist bekanntlich deutlich teurer als ein, zwei Transfers. Durch reduzierte Fernseh- und Sponsoren-Gelder summiert sich der Fehlbetrag in der 2. Liga auf eine mittlere zweistellige Millionensumme. Und da der Abstieg durch den aktuellen Tabellenplatz realistisch ist, haben Geschäftsführung und Aufsichtsrat einvernehmlich gehandelt. Dafür wurde der eigentliche Plan, im laufenden Geschäftsjahr eine ausgeglichene Bilanz vorzulegen und das Eigenkapital zu erhöhen, gekippt.

Möglich wurde das, weil die Angst vor dem Abstieg im Klub tatsächlich groß ist. Wer auf Rang 16 steht, muss ins Risiko gehen, diese Angst war ein Treiber. Möglich wurde der Transfer Rashicas aber auch, weil es ein neues Bewusstsein innerhalb der Gremien des Klubs gibt. Die Geschäftsführung hat ein Szenario entwickelt, das sowohl Namen und Kosten der potenziellen Neuzugänge enthielt, aber auch, wie das finanzielle Risiko abgefedert werden soll.

Ein anderer Geist im Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat sitzen mittlerweile zur Hälfte Unternehmer, dort herrscht ein anderer Geist. Unter den Kontrolleuren ist Kurt Zech, millionenschwerer Bauunternehmer. Thomas Krone, einst als Sportrechtehändler erfolgreich. Oder Marco Fuchs, Vorstand des Raumfahrtunternehmens OHB. Alles Unternehmer, die unternehmerisch denken. Männer, die es gewohnt sind, zu investieren, ins Risiko zu gehen. Sie tragen den von der Geschäftsführung entwickelten Plan mit. Vielleicht, wird gemunkelt, haben sie ihm sogar den Weg geebnet.

Die Investitionen sind möglich, da Werder durchaus Potenziale in der Mannschaft hat. Also Spieler, die einen gewissen Wert darstellen. Thomas Delaney gehört dazu, der sich im Sommer mit Dänemark bei der WM zeigen kann. Ebenso Ludwig Augustinsson, der das Turnier mit Schweden spielt. Und natürlich Jiri Pavlenka, ebenfalls ein Verkaufskandidat. Für sie alle könnte es finanzkräftige Angebote geben. Frank Baumann will Kontinuität im Kader, mindestens einen großen Verkauf muss er im Sommer aber über die Bühne bringen. Nur so lässt sich Rashicas Transfer finanzieren.

Verrückter Transfermarkt

Dann ist da noch ein Schluss, der sich ziehen lässt. Der Transfermarkt spielt verrückt! Vor Kurzem kündigte Marco Bode in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung die Möglichkeit an, zehn Millionen Euro für einen Spieler auszugeben. Was nach einer gigantischen Summe klingt, führt nach kurzem Nachdenken zu der Frage: Was für eine Kategorie Spieler gibt es eigentlich für zehn Millionen? Martin Harnik, 30-jähriger Edeljoker in Hannover, sollte sieben Millionen kosten. Leipzig wollte gerade einen 16-Jährigen für 15 Millionen aus Lissabon holen. Rashica, für den sich Werder an die Decke streckt, ist selbst einigen Fußball-Experten kein Begriff. Laut niederländischen Medien soll die Ablöse auf zehn Millionen steigen, falls Werder Rashica irgendwann weiterverkaufen sollte. Eine stolze Summe, aber auch der Millionen-Mann garantiert keinen Qualitätsgewinn. Dafür ruft der Markt längst andere Summen auf.

Rashica selbst gibt sich selbstbewusst. Der 21-Jährige, der in Bremen die Rückennummer elf tragen wird, sagte bei seiner Vorstellung am Mittwoch: „Ich bin glücklich, hier zu sein. Und ich bin fit und bereit.“ Er würde gerne sofort loslegen. Und tatsächlich spielt der Neue in den Plänen für das Spiel am Sonnabend bei Schalke 04 eine Rolle. Die Tendenz geht zu einem Einsatz in der Startelf, obwohl Rashica bis dahin gerade mal drei Trainingseinheiten mit den neuen Kollegen absolviert haben wird. Das Vertrauen in den Außenstürmer ist groß, die Erwartungen auch.

„Ich weiß, dass Werder ein großer Verein mit einer großen Tradition ist“, sagte Rashica bei seiner Vorstellung. Dass das so bleibt, dafür soll er nun auch selbst sorgen.