Bremen. Es ist noch gar nicht lange her, da begannen Tage im Trainingslager am frühen Morgen mit einer deftigen Laufeinheit – vor dem Frühstück. Heutzutage sind die Trainingsformen andere. Kondition wird auch noch gebolzt, aber über intensive Spielformen mit Ball. Stumpfes Laufen ist aus der Mode.

Florian Kohfeldt hat die Inhalte der Vorbereitung mit seinem Trainer-Team exakt durchgeplant: „Wir werden in Blöcken arbeiten." Am Freitag drehte sich im Zillertal in zwei Trainingseinheiten alles um die Offensive. Im neuen System wird es einen Mittelstürmer geben, das muss geübt werden. „Mit Füllkrug, vielleicht auch mit Osako in der Position", sagt Kohfeldt und erklärt, was die Position verlangt: „Einen Spieler mit der Fähigkeit, Bälle mit dem Rücken zur Abwehr fest zu machen."

Sonnabendvormittag dreht sich im nächsten Block alles um die Defensive, am Nachmittag stehen Standards auf dem Programm. Hier übernimmt der neue Co-Trainer Ilia Gruev, der speziell diesen Schwerpunkt verantwortet. Sonntag gibt es ein Blitzturnier mit Spielen gegen Karlsruhe und Swarowski Tirol. Dass beide Partien am Mittag stattfinden, hat einen Hintergrund. „Nachmittags können wir Spieler nachbelasten, die konditionell nicht das erreicht haben, was sie erreichen sollten", sagt Kohfeldt. Belastete Spieler hingegen können früher, am Nachmittag, mit der Regeneration beginnen.

In der Trainingsarbeit gibt es in den Schwerpunkten Unterschiede zum vergangenen Jahr. „Es war uns wichtig bei der Kaderplanung, nicht wieder sechs bis acht neue Spieler zu haben. Als Trainer habe ich eine große Gruppe, die zusammengeblieben ist und über sehr viele Dinge schon bescheid weiß", sagt Kohfeldt. In diesem Jahr geht es also eher darum, Prozesse zu verfeinern, statt neu zu erarbeiten.

Teil eines Blocks wird sein, aggressiver zu verteidigen – da hat Kohfeldt vergangene Saison Defizite entdeckt. „Wir hatten Phasen, in denen wir einen Tick zu passiv wurden in machen Zonen im Spiel.„ Künftig sollen die Spieler immer aktiv sein, egal wo, ob am eigenen oder am gegnerischen Sechzehner: „Dieser Zugriff, auf Ballbesitz zu gehen und nicht zu warten, ob der Gegner einen Fehler macht.“

Enden wird die Vorbereitung für Kohfeldt am 3. August, dem Tag der Fans. Am Nachmittag spielt Werder gegen den FC Everton. „Das ist eine Generalprobe – dann sind wir im normalen Modus." Richtig ernst wird es eine Woche später, dann findet mit dem Pokalspiel gegen Delmenhorst das erste Pflichtspiel der Saison statt.