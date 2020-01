Auch sein Einsatz reichte nicht: Kevin Vogt zeigte trotz Gehirnerschütterung ein gutes Spiel, hier gegen Christoph Baumgartner. (dpa)

Es sollte der lang ersehnte Heimsieg werden. Es sollte der perfekte Start in die Rückrunde werden. Es hätte der Befreiungsschlag im Tabellenkeller werden sollen. Doch Fußball findet nicht im Konjunktiv statt, im Abstiegskampf ohnehin nicht! Werder knöpfte gegen die TSG Hoffenheim an die schwachen Heimspiele im Dezember an und verlor auch in dieser Höhe verdient mit 0:3. Ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Dabei schaffte Winterneuzugang Kevin Vogt gegen seinen langjährigen Klub sogar ein Blitzcomeback, nur eine Woche nach seiner in Düsseldorf erlittenen Gehirnerschütterung. „Kevin hat alle Tests positiv durchlaufen“, erklärte Kohfeldt dazu vor dem Anpfiff, „es gab überhaupt keine Auffälligkeiten. Deshalb kann Kevin spielen.“ Doch auch das reichte nicht.

Kohfeldt warnte seine Spieler

Für Werder war es ohnehin schon eine schwierige Ausgangslage: Trotz des 1:0-Erfolges zum Rückrundenauftakt in Düsseldorf steckten die Bremer im Tabellenkeller fest und waren schon vor Spielbeginn die schwächste Heimmannschaft der Liga. Auch deshalb warnte Kohfeldt seine Spieler in der Teamsitzung, „dass es gegen Hoffenheim ein Spiel ist, wo wir einen weiteren kleinen Schritt gehen können, auch fußballerisch“. Es müsse mehr kommen von der Mannschaft als beim Sieg in Düsseldorf, und zwar „auch fußballerisch“. Nach nur einem Heimsieg in der Bundesliga-Hinrunde (gegen Augsburg) hofft nämlich auch Werders Trainer darauf, „dass es in diesem Stadion wieder schwieriger wird für die Gegner, etwas zu holen“. Doch diesen Worten folgten keine Taten.

Die Zuschauer im vollen Weserstadion erlebten von Beginn an eine Bremer Mannschaft, die zwar viel Ballbesitz hatte, aber kaum Torchancen. Und wenn, dann nach einer Standardsituation, als zum Beispiel Vogt eine Freistoßflanke per Kopf fast verwertet hätte (13.). Nur wenig später mussten die Zuschauer die Luft anhalten: Nach einem Fehlpass von Davy Klaassen im Mittelfeld schoss Andrej Kramaric frei vor Werders Torhüter Jiri Pavlenka vorbei.

Schreckmoment bei Toprak

Das Verletzungspech schien Werder treu zu bleiben, als Ömer Toprak in der 29. Minute nach einem eher harmlosen Zusammenprall mit starken Schmerzen am rechten Knie liegen blieb. Nach einer Behandlungspause kam Toprak jedoch unter dem Jubel der Zuschauer zurück und erholte sich schnell. Ein attraktives Offensivspiel kam jedoch auch in der Folge kaum zustande, weil es bei der Spieleröffnung von hinten heraus an Überraschungsmomenten fehlte (hier machte sich das Fehlen des gesperrten Niklas Moisander bemerkbar) und sich Josh Sargent im gegnerischen Strafraum kaum mal behaupten konnte. Die wenigen brauchbaren Angriffsversuche blockte Hoffenheim gut ab. So war es die erfreulichste Erkenntnis zur Pause, dass Werder in dieser Rückrunde weiterhin ohne Gegentor geblieben war. Auffälligster Bremer bis dahin: Milot Rashica in seinem 50. Bundesligaspiel, der oft nur durch Foulspiel zu stoppen war.

In der zweiten Halbzeit hätte Hoffenheims neuer Millionenstürmer Munas Dabbur fast die frühe Führung für die Gäste erzielt, doch Vogt klärte dessen Kopfball zur Seite weg (53.). Hier und in vielen anderen Szenen zeigte Werders neuer Abwehrspieler seine Qualität.

Werders Antwort auf den Hoffenheimer Drang? Ein harmloser Fernschuss von Maximilian Eggestein (55.) aus 20 Metern, der kein Problem war für TSG-Torhüter Philipp Pentke (34) in dessen erstem Bundesliga-Auswärtsspiel überhaupt. Zwei Minuten später wurde ein Eggestein-Schuss gefährlich abgefälscht, landete aber im Aus.

Nun fehlt Friedl gesperrt...

Werder drängte nun zwar auf ein Tor, war in der Offensive aber oft in Unterzahl gegen die Hoffenheimer Abwehrspieler. So entstand selten Gefahr. Dafür sah Marco Friedl seine fünfte Gelbe Karte, der Österreicher fehlt damit kommende Woche beim Kellerduell mit dem FC Augsburg. Kohfeldt muss die Abwehr dann also erneut umbauen. Übrigens: Der junge Friedl sah alle fünf Karten in den letzten fünf Spielen.

Das zähe Bremer Spiel wurde prompt bestraft, mit einem für diese Saison typischen Werder-Gegentor in der 65. Minute: Nach einer Ecke wurde der Ball nicht geklärt, Klaassen lenkte den Ball sogar etwas halbherzig in Richtung eigenes Tornetz, und Kaderabek stocherte den Ball über die Torlinie - wenn er nicht ohnehin schon drin war, was die TV-Bilder nicht eindeutig zeigten. Die Führung der Gäste: Ein herber Dämpfer im Weserstadion.

Nun war einmal mehr hektischer Abstiegskampf angesagt. Werder verkrampfte dabei, Hoffenheim konnte cool kontern. Wie beim Treffer zum 0:2, den Christoph Baumgartner im Fünfmeterraum mit einem Hackentrick (!) erzielte. Sargis Adamyan erhöhte mit einem abgefälschten Schuss sogar noch auf 0:3. Werder hatte keine passende Antwort parat und verlor dieses wichtige Heimspiel einmal mehr ohne eigenen Treffer.

Kohfeldt über weitere Neuzugänge

Diese Bremer Leistung wird auch die Frage nach Verstärkungen noch einmal deutlich verschärfen. Bis Freitag ist der Transfermarkt noch geöffnet. Mit Blick auf weitere Winterneuzugänge nach Vogt sagte Kohfeldt vor der Partie beim TV-Sender „Sky“: „Heute waren nicht viele Werder-Scouts im Stadion, weil sie unterwegs sind. Wir halten die Augen offen, denn wir haben immer noch eine fast schon dramatische Verletztensituation mit vier bis fünf Stammspielern, die uns fehlen.“ Ob noch ein Spieler komme, hänge von den schwierigen Möglichkeiten auf dem Wintertransfermarkt ab und natürlich auch von Werders eingeschränkten finanziellen Mitteln. Für den Fall, dass kein Spieler mehr kommt, erklärte Kohfeldt: „Auch dann bin ich davon überzeugt, dass wir einen Kader haben, mit dem wir die Klasse halten können.“ Doch dann gilt mehr denn je: Schön dürfte der Weg durch diese Rückrunde nicht werden. Eher steinig und unattraktiv. Und vor allem: gefährlich. Da muss Werder dann durch. Das Ende ist offener denn je.