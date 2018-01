Werder-Trainer Florian Kohfeldt stellte seine Mannschaft in einer veränderten Grundordnung auf und auf zwei Positionen um: Im 4-2-3-1 rückten Max Kruse und Zlatko Junuzovic wieder ins Team, Thomas Delaney fehlte verletzt, Jerome Gondorf musste im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor der Winterpause wieder auf die Bank. Werder startete mit Milos Veljkovic und Niklas Moisander in der Innenverteidigung, sowie Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson auf den Außenverteidigerpositionen. Maximilian Eggestein und Philipp Bargfrede spielten zentral vor der Abwehr, Florian Kainz auf der linken und überraschend Kruse auf der rechten Außenbahn, sowie Junuzovic in zentraler Position. Ishak Belfodil war die einzige nominelle Spitze.

Hoffenheim trat im gewohnten 3-1-4-2 auf, das im Spiel gegen den Ball zu einem 5-3-2 wurde. Trainer Julian Nagelsmann nahm dabei drei personelle Wechsel im Vergleich zu Hoffenheims letztem Spiel in Dortmund vor: Ermin Bicakcic, Dennis Geiger und Lukas Rupp rutschten ins Team und ersetzten die verletzten Kerem Demirbay, Nadiem Amiri sowie Stefan Posch, der auf der Bank Platz nahm.

Werder sehr zurückhaltend

Werder agierte grundsätzlich zurückhaltender und weniger riskant als in den bisherigen Heimspielen unter Kohfeldt. Im Spiel gegen den Ball gab es zunächst noch die typischen hohen Anlaufmomente, die dann aber im Laufe der ersten Halbzeit immer weniger wurden und in ein Mittelfeldpressing übergingen, das teilweise vor der Mittellinie, phasenweise aber sogar erst in der eigenen Spielhälfte griff. Bremen spielte weniger aggressiv gegen den Ball als man das zuletzt gewohnt war und verlegte sich stattdessen mehr darauf, die Hoffenheimer Passlinien in die Halbräume zu kontrollieren beziehungsweise zu versperren.

Die beiden äußeren Mittelfeldspieler positionierten sich dafür zwischen Hoffenheims Halbverteidigern und den beiden Achtern. Wenn Grillitsch sich dann zurückfallen ließ, um den Aufbau zu gestalten, rückten Junuzovic und Kainz weiter auf den Flügel, um die Außenspieler der Gäste in den Deckungsschatten zu nehmen, während Kruse, Bargfrede und Eggestein das Zentrum zustellten.

Werder verteidigte so sehr konzentriert und konsequent und versperrte Hoffenheim die vertikalen und diagonalen Zuspiele ins Übergangsdrittel. Die Folge waren immer wieder hohe Bälle der Gäste auf die Flügel, wo Werder aber schnell nachrücken und den Gegner stellen konnte. Nach etwa 20 Minuten hatte sich Hoffenheim besser darauf eingestellt und hatte in Grillitsch den Spieler, der das Spiel sauber ordnen und Angriffe einleiten konnte. Werder blieb sehr kompakt, wurde aber gleichzeitig passiver. Was blieb, war die fehlende Tiefe im Hoffenheimer Spiel mit Gnabry und Uth, die oft auswichen, um anspielbar zu sein, deshalb aber auch weit auseinanderstanden und im Zentrum für keine Gefahr sorgen konnten.

Werder hatte in der Phase trotzdem ein paar Probleme, nach langen Hoffenheimer Bällen in die Spitze mit dem Mittelfeld schnell an die eigene Abwehrkette zu rücken, um die Ablagen der Gäste oder die Abpraller besser verteidigen zu können. So kam Hoffenheim zu vielen zweiten Bällen oder konnte zu kurze Abwehrreaktionen der Gastgeber relativ einfach aufsammeln. Trotzdem funktionierte das Spiel gegen den Ball gegen einen derart spielstarken und variablen Gegner in der Summe noch ziemlich gut. Umso ärgerlicher aus Bremer Sicht, dass die Mannschaft bei einem Standard fast im Kollektiv versagte und so den Rückstand hinnehmen musste.

Das Spiel mit dem Ball fiel in der ersten Halbzeit im Vergleich zur Defensivleistung insgesamt ab. Werder fehlten durch das tiefere Pressing automatisch die hohen Ballgewinne, weshalb die Mannschaft in den Umschaltmomenten einen längeren Weg zum Tor zurücklegen musste und dies viel zu überhastet tat. Bremen bereitete die Angriffe nicht sauber vor, sondern spielte mit zunehmender Spieldauer immer noch schneller und fahriger in die Tiefe.

Dabei ging die Idee, Kruse erst auf der rechten Seite im offensiven Mittelfeld starten zu lassen, um ihm dem direkten Zugriff der Hoffenheimer Innenverteidiger und des Sechsers im Zentrum zu entziehen und den Spieler nicht frontal, sondern aus dem Halbraum auf die gegnerische Abwehrkette zulaufen zu lassen, in den ersten Minuten ganz gut auf.

Werder in Halbzeit zwei verbessert

Hoffenheim reagierte darauf mit einem verstärkten Fokus auf seiner linken Abwehrseite, also zog Kohfeldt Kruse nach gut einer Viertelstunde ins Zentrum und wollte mit Junuzovic auf der rechten Seite einen Spieler haben, der die beiden äußeren Glieder der Fünferkette gut bindet, um dann gegen Hoffenheims Verschieben auf den nachstoßenden Gebre Selassie zu verlagern. Das sollte der Plan sein, der in der Realität aber nicht so gut umgesetzt wurde. Stattdessen war es eher die linke Bremer Angriffsseite, die mit Augustinsson und Kainz Druck nach vorne entwickeln konnte. Bremer Torchancen ergaben sich aber jeweils nur nach zwei Standards, einem Einwurf und einem Eckball. Die Rochaden fast aller Offensivspieler - lediglich Kainz blieb seiner Position auf der linken Seite treu - verteidigte Hoffenheim spätestens in Strafraumnähe stark.

Werder drehte nach der Pause in fast allen Belangen an der nötigen Intensität. Das Pressing ging mehr gegen den Gegenspieler und Ball und wurde vom reinen Mittelfeld- immer öfter in ein Angriffspressing umgewandelt, Eggestein rückte höher auf und unterstützte die Bemühungen. Hoffenheim hatte nun vom Anspiel weg nicht mehr so viel Ruhe, um seine Angriffe zu entwickeln, sondern bekam schon tief in der eigene Hälfte Druck und machte deshalb einige Fehler.

Allerdings hatte Bremens riskanteres Anlaufen auch Nachteile. Im Mittelfeld klafften einige Lücken, und konnte Hoffenheim sich aus der Bremer Umklammerung im Spielaufbau befreien. Zumeist mit Steil-Klatsch-Kombinationen überbrückten die Gäste das Übergangsdrittel schnell und ohne große Gegenwehr. Weil Werder nun besser auf die anlaufenden Außenverteidiger verlagern konnte und in der defensiven Absicherung nicht mehr so gefestigt war, entwickelte sich ein deutlich rasanteres Spiel als noch in der ersten Halbzeit mit einem ziemlich offenen Übergangsdrittel auf beiden Seiten.

Kohfeldt hatte mit dem Wechsel von Jerome Gondorf für den angeschlagenen Belfodil dazu den richtigen Gedanken, weil er die Achterposition stärkte und mit Kruse und Gondorf nun zwei spielstarke Akteure zwischen den Hoffenheimer Linien hatte, die sich immer wieder gut freilaufen und Angriffe initiieren konnten. Nach Gebre Selassies Ausgleich und Jiri Pavlenkas überragender Rettungstat gegen Kramaric hatte Werder seine stärkste Phase mit einem immer besser und mutiger werdenden Augustinsson, der aus dem Halbraum immer wieder in die Tiefe ging und dort auch angespielt wurde. Bremen konzentrierte sich auf das Spiel über die Flügel und Verlagerungen aus dem Zentrum dorthin und schaffte so einige Durchbrüche bis zur Grundlinie.

Werder blieb allerdings auch anfällig für Konter. Hoffenheim fand viele Räume vor und konnte sich ein paar Mal relativ leicht durchs Mittelfeld spielen, war aber vor dem Bremer Tor zu verspielt und nicht konsequent genug.

Das Ergebnis ist aus tabellarischer Sicht kein Fortschritt, große Teile des Bremer Spiels aber schon. Kohfeldts Mannschaft hat gezeigt, dass sie reagieren oder selbst aktiv werden kann. Werder ist in der Lage, verschiedene Offensivoptionen zu spielen und bewegte sich gegen Hoffenheim auch wieder ein gutes Stück weg vom totalen Fokus auf Max Kruse. Andere Spieler wie Augustinsson oder Gondorf werden wichtiger. Bremen dürfte auf Sicht weniger ausrechenbar sein. Und das ist ein gutes Signal.

