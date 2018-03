Der Profi vom Platz will auch zum Profi vorm PC werden: Clemens Fritz im Büro auf der Werder-Geschäftsstelle. (Nordphoto)

Neulich in der Schule: „Hej“, raunte Clemens Fritz seinem Banknachbarn zu. Er wüsste jetzt – ganz ehrlich – auch nicht so genau, wie man diese Frage erschöpfend beantworten soll. Ja, wie soll die ganze Trainingseinheit eigentlich aufgebaut werden? Er ist, nein, er war ein Profi. 16 Jahre lang sogar. Aber hier beim DFB-Trainerlehrgang in Leipzig, zum Erwerb der sogenannten Elite-Jugend-Lizenz, da waren von 16 Profijahren und unzähligen Trainingseinheiten nur lauter Puzzleteile in seinem Kopf. Sie bringen auf Anhieb nicht gleich den Trainer-Überblick. Wie soll man die Belastung steuern? Was muss man beachten bei elfjährigen Fußballern im Vergleich zu 13-jährigen? Fragen wie diese. „Das ist schon sehr anspruchsvoll“, sagt Clemens Fritz, Bremens noch bis zum 13. März amtierender Sportler des Jahres 2016.

Der langjährige Werder-Kapitän, der in seinen letzten Profi-Jahren oft genug als der alte Fritz auf der Kommandobrücke beschrieben wurde, ist mit 37 – wenn man dieses Bild mal aufgreifen will – wieder ein Jungmatrose. Neugierig und gespannt auf das, was kommt. „Ich will lernen, darum geht‘s mir“, sagt er. Seit vergangener Woche läuft sein seit Langem besprochenes Trainee-Programm auf Werders Geschäftsstelle, in dem er diverse Abteilungen des Klubs durchlaufen wird. Neben der Elite-Jugend-Lizenz will er auch den A-Trainerschein des DFB machen. Er will wissen, über was er redet, auch wenn er womöglich gar kein Trainer wird. Vielleicht wird er Manager. Oder Scout. Oder gar nichts im Fußball. „Das ist das Schöne: Dass ich mich nicht festlegen muss“, sagt Clemens Fritz.

Festgelegt ist nur, seit ungefähr einem Jahr mittlerweile, dass er nicht mehr der alte Fritz vom Fußballplatz ist, sondern der neue Fritz aus dem Leben danach. Diesen Übergang hinzubekommen, vom bisweilen maximal intensiven Fußballerleben zur überraschend deutlich längeren Strecke danach, ist nicht ohne. Beispiele von eher mäßig glückserfüllten Ex-Profis bei einem Fünftligisten, im Dschungelcamp oder einfach nur daheim auf der Couch gibt es ja genug.

Clemens Fritz befindet sich gerade in dieser Phase des Übergangs, und es wäre wohl nicht sonderlich riskant zu behaupten: Er wird das prima hinkriegen. Das konnte man schon behaupten, als er noch ein Profi war. Genauso lässt es sich jetzt auch an. Zwischen offiziellem Karrieerende und Einstieg in DFB-Schule und Trainee-Programm lagen sieben Monate. „Und ich hätte die sieben Monate nicht so genießen können, wenn ich nicht gewusst hätte, wie es weitergeht“, sagt Fritz.

Er war vorbereitet. Nicht in Form eines Masterplans, es ist eher eine Geisteshaltung. Kernsatz: „Man sollte sich als Fußballer nicht zu wichtig nehmen.“ Zweiter Kernsatz: „Man sollte auch mal über den Tellerrand gucken“, sagt Fritz. Er setzte sich als Profi montags und mittwochs vor den Rechner und die Online-Vorlesungen der Nürnberger ESM-Academy und bekam schließlich ein Zertifikat als Sportmanager. Mit seinem Mitspieler und Freund Per Mertesacker gründete er in Hannover die CP-Immobilien GmbH, die Häuser kauft, verkauft und verwaltet. Und vor geraumer Zeit schon begann sich der damals 30-jährige Werder-Profi mit einem Angebot seines Arbeitgebers über einen Anschlussvertrag zu beschäftigen.

Es gibt noch mehr Gründe dafür, dass Clemens Fitz nach der Kicker-Karriere nicht in jene Falle tappte, die gern als Loch beschrieben wird. Zunächst mal gibt es im Hause Fritz seit dem Sommer eine Tochter. Eine solche Veränderung war schon immer ein wunderbares Gegenmittel gegen Trübsal-Gefahr. Ein Trübsal-Schutz ist paradoxerweise auch eine fiese Verletzung. „Das Wehmütige, das kann gar nicht aufkommen“, sagt Clemens Fritz. Weil er quasi immer noch verletzt ist und als Tribünengast nicht denken müsste: Ach, ich wär‘ so gern wieder da unten auf dem Platz, um mitzukicken.

Die Frage stellt sich nicht. Er könnte nicht mitkicken. Vor einem Jahr musste er nach einem Zweikampf mit dem damaligen Darmstädter und heutigen Werderaner Jerôme Gondorf am Sprunggelenk operiert werden. Bis zum September hatte er fast täglich Reha-Termine. Im Oktober gesellte sich ein Knochenödem dazu, das bis heute behandelt werden muss. Fritz kann nur hoffen, dass er irgendwann wieder vollständig fit wird und wenigstens privat wieder kicken kann, wie er will. Der Preis, den er sonst bezahlt hätte für die aufregende wie lukrative Fußball-Karriere, wäre ihm viel zu hoch. „Da würde mir extrem was fehlen“, sagt er zur Aussicht auf ein Leben ohne Bewegung. Er kickt gern. Er spielt gern Tennis.

Wie gern er im Büro sitzen mag, wird sich zeigen. Den ersten Sitzungsmarathon auf der Geschäftsstelle hat er Anfang der Woche schon bestehen müssen. Ausschließlich am Schreibtisch, tagein tagaus? Das wäre nicht seins. Er braucht Abwechslung. Es wäre wohl auch hier kaum riskant zu prognostizieren: Er wird sie schon bekommen.