Um das besondere Verhältnis zwischen Florian Kohfeldt und Frank Baumann zu verstehen, hilft diese Anekdote, die sich an einem rabenschwarzen Tag für Werder abspielte. Kohfeldts Truppe hatte gerade mit 1:2 beim VfB Stuttgart verloren, trotz einer guten Leistung und mehr als 70 Minuten Unterzahl. Das war Ende September 2018. Völlig frustriert stieg der Trainer damals in den Flieger, der Werder zurück nach Bremen brachte. Baumann setzte sich in Reihe 1 neben ihn. Und als der Sportchef merkte, dass sein junger Coach wirklich völlig am Boden war, flüsterte er zu ihm rüber: „Wir können jederzeit deinen Vertrag wieder verlängern, wenn du etwas mehr Sicherheit brauchst.“ Kohfeldt reagierte zunächst verdutzt, „denn ich hatte ja erst drei Monate zuvor meinen Vertrag verlängert“. Er bedankte sich und „lächelte das weg“, wie er sagt. Doch es arbeitete ihn ihm. Im März nahm er den Gedanken wieder auf. Die Gespräche mündeten in der Vertragsverlängerung bis 30. Juni 2023, über die der WESER-KURIER schon im Juni berichtete und die Werder nun im Trainingslager offiziell verkündete.

„Das wäre nicht clever vom Verein“

Bis zum Ende dieses Vertrages läuft noch sehr viel Wasser die Weser herunter, dennoch ist 2023 fortan für Kohfeldt ein wichtiges Jahr. Aus vielerlei Gründen. Zum einen möchte er „diesen Vertrag bei Werder Bremen unbedingt erfüllen, wenn der Verein es auch möchte“, verspricht der Trainer. Zudem wünscht er sich aber auch, dass sein Vertrauter Baumann nun ebenfalls bis 2023 verlängert und ihn nicht im Stich lässt: „Frank Baumann ist der wichtigste Faktor für mich, um mich so lange an den Verein zu binden. Frank hat mir in den Gesprächen gesagt, dass auch er so lange bleiben möchte.“ Er könne sich „kein Szenario vorstellen“, betont Kohfeldt, „bei dem der Verein das nicht auch möchte, denn das wäre nicht so clever.“ Der Trainer unterstreicht auch: „So eine lange Vereinbarung hätte ich nicht unter einem anderen Geschäftsführer getroffen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir diese Zeit gemeinsam bestreiten.“

Der Ball liegt nun bei Marco Bode

Nach dieser klaren Aussage liegt der Ball nun beim Aufsichtsrat, der für Baumanns bisher nur bis 2021 gültiges Arbeitspapier zuständig ist. Also bei Marco Bode. Dass dieser solche Vorlagen verwandeln kann, hat er in seiner Fußballer-Karriere ausreichend bewiesen. „Ich kann meinen Vertrag nicht selbst verlängern“, flachste Baumann am Mittwoch am Chiemsee, signalisierte aber deutlich seine Bereitschaft dazu: „Für mich gibt es keinen Grund, etwas anderes zu machen. Wenn der Verein mich nicht rausschmeißt, gibt es auch keinen Grund zur Sorge.“ Er sei fest davon überzeugt, dass auch in der Geschäftsführung „eine gewisse Kontinuität“ wichtig sei, denn: „Man sollte zumindest mittelfristig denken. Es braucht Zeit, etwas aufzubauen. Und wir sind hier noch nicht am Ende. Es ist für mich reizvoll, diesen Weg noch die nächsten drei oder vier Jahre mitzugestalten.“

Gegen den Trend in der Liga

Die Entscheidung, Kohfeldt schon während der vergangenen Saison eine längere Zusammenarbeit anzubieten, fällte Baumann bewusst „gegen den Trend in der Bundesliga“, immer schneller und häufiger die Trainer zu wechseln. „Man muss sich ja nur anschauen, was da los ist“, sagt Baumann, „viele Klubs sind auf der Suche nach neuen Trainern. Wenn man dann selbst den richtigen Coach hat, ist es umso wichtiger, ihn nicht nur zu binden, sondern möglichst auch so lange zusammen zu arbeiten.“

Bis zum Jahr 2023 eben, dem neuen Horizont im Werderland. Bis dahin möchte Kohfeldt den Verein weiter voranbringen. Wenn er irgendwann weg ist, sollten die Leute „objektiv sagen, dass Werder jetzt einen besseren Fußball spielt“, wünscht sich der Trainer. Sein zweites Ziel lautet, Werder dauerhaft zwischen Platz 5 und 9 zu etablieren, „ohne dass es seine Sensation ist“. Sein drittes Ziel ist gleichzeitig sein großer Traum: Mit Werder international spielen: „Wenn in unserem schönen Stadion abends im Europacup die Lichter angehen, das wäre schon toll.“ Im Hinterkopf schwebt bei ihm – wie bei jedem Bundesligatrainer – aber auch die Sorge mit, bis 2023 entlassen zu werden. „Ich gebe zu, dass es meine größte Angst ist, dass ich gehen muss“, sagt der Shootingstar und der Bundesligatrainern, „weil das hier mein Verein ist. Das würde mich tief treffen. Wenn ich den Vertrag erfülle würde, würde ich das als persönlichen Erfolg sehen. Denn Kontinuität ist ein sehr hohes Gut.“

Wertschätzung durch mehr Gehalt

Diese gewünschte Kontinuität lässt sich Werder nun auch mehr kosten. Trotz des eher bescheidenen Budgets investiert der Verein nun auch finanziell bewusst in Kohfeldt. Dessen neuer Vertrag beinhaltet eine deutliche Gehaltserhöhung. Baumann geht es dabei vor allem um Wertschätzung für seinen wichtigsten Angestellten und darum, „seine Leistung passend zu honorieren“. In die Kreditabteilung muss Werder dafür nicht rennen. Baumann: „Alles bewegt sich im Rahmen. Wir können trotzdem noch ein oder zwei Spieler verpflichten.“ Auch wenn diesbezüglich in den nächsten Tagen noch nichts passiere. Priorität bei der Suche hat weiter ein Verteidiger.

In der ihm eigenen Art bremste Baumann die Euphorie um die Vertragsverlängerung von Kohfeldt etwas ein. „Es war zwar ein sehr guter Tag für Werder. Es ändert aber nichts an den Aussichten für die neue Saison“, erklärte Baumann, denn „Flo wäre da ja ohnehin unser Trainer gewesen“. Kohfeldt selbst freut sich zwar über die vielen positiven Reaktionen, geht aber gewohnt demütig mit dem Applaus um: „Wir können uns noch so sehr mögen. Wenn ich zehnmal verliere, kann es trotzdem heißen: Flo, geh du mal lieber wieder in die Ostkurve.“

Kein Vergleich mit Rehhagel und Schaaf

Doch wie zu besten Werder-Zeiten mit den Langzeittrainern Otto Rehhagel und Thomas Schaaf würde der Verein das gerne vermeiden. Schon jetzt verweist Baumann mit einer gewissen Genugtuung auf die Absurdität der Branche, dass sein junger Coach heute bereits zu den dienstältesten Trainern der Liga zählt. Kohfeldt ist übrigens wichtig, nicht auf einer Stufe mit Bremer Trainergrößen wie Rehhagel oder Schaaf gesehen zu werden. „Beide haben wirklich zählbare Erfolge in Bremen gefeiert“, betont Kohfeldt, „das ist unserer Generation noch nicht gelungen.“ Ob sich das bis 2023 ändern lässt, ist im Fußball schwer zu beantworten.