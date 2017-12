Josh Sargent mit Freundin Kirsten Lepping beim Abschlusstraining während seines Besuches bei SV Werder Bremen. (nordphoto)

Wynton Rufer kam sich ein bisschen so vor, als sei er in Deutschland. Auf Schritt und Tritt begegnete er Männern, die im Auftrag von Bundesliga-Klubs reisten. Dabei war Werders ehemaliger Torjäger gar nicht in Deutschland, sondern in Florida unterwegs. Beim Showcase, einer der größten Talentschauen des Landes, war Rufer einer von über 100 Scouts. Beim Showcase in Florida, an dem regelmäßig mehr als 140 Nachwuchsmannschaften aus den USA, Kanada und der Karibik teilnehmen, sichten College-Trainer vielversprechende Talente für ihre Universitätsmannschaften – und zunehmend auch deutsche Klubs für ihre Bundesligamannschaften. Vertreter des HSV, von den Bayern, Schalke und aus Dortmund habe er getroffen, erzählt Rufer.

Werder war in dieser Woche in Person von Wynton Rufer nicht zum ersten Mal beim Showcase vor Ort. Im vergangenen Jahr hatte Jugend-Koordinator Heiko Flottmann Wynton Rufer begleitet. Ein Spieler hatte es den Werder-Vertretern seinerzeit besonders angetan: Joshua Sargent. Der damals 16-jährige Stürmer raubte Flottmann und Rufer beinahe den Atem, so erzählt es Rufer jedenfalls. Noch heute, ein Jahr später, ist Rufer begeistert. „Joshua ist eine Rakete“, sagt er im Gespräch mit MEIN WERDER. Sargent kommt im Januar nach Bremen.

Die „halbe Welt“ sei damals hinter dem jungen Burschen her gewesen, erzählt Rufer weiter. Talente aus den USA wecken mehr und mehr das Interesse europäischer Klubs. Allein der FC Schalke hat in den vergangenen Monaten drei Nachwuchsspieler verpflichtet, die der Klub schon seit ihrer Highschool-Zeit auf dem Radar hatte. Haji Wright, ein Mittelstürmer und zweifacher A-Nationalspieler, ist an den SV Sandhausen in die zweite Liga verliehen. Nick Taitague, ein U 20-Nationalspieler, gilt in der Schalker U 19 als vielversprechendes Talent. Über diesen Status ist Weston McKennie schon hinaus. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat bereits zehn Bundesliga-Einsätze absolviert und inzwischen auch sein Debüt als A-Nationalspieler für die USA gegeben.

Hoffen auf den nächsten Pulisic

McKennie ist damit eine Art Schalker Gegenentwurf zum Dortmunder Christian Pulisic, dem wohl größten Talent des US-Fußballs. Dem 19-jährigen Offensivspieler Pulisic, den Dortmund schon im Alter von 16 aus Pennsylvania holte, trauen Experten eine Weltkarriere zu. Insgeheim hegen alle Bundesligisten den Traum, in den USA den nächsten Pulisic – oder zumindest einen tauglichen Bundesliga-Spieler – zu finden. Auch Werder will das, selbst wenn das laut niemand ausspricht. Frank Baumann sagt: „Pulisic ist ein Ausnahmetalent. Es gibt in dem Alter keine Garantie, ob oder wie ein Spieler den Übergang vom Junioren- in den Herrenbereich schafft.“ Bei Werder ist man deshalb vorsichtig mit Prognosen. Gefühlt wird auf der Welt täglich irgendwo der neue Messi entdeckt – Spieler auf Messis Niveau sind sie tatsächlich aber nie.

Wynton Rufer traut Josh Sargent, dessen A-Nationalmannschaftsdebüt kürzlich nur durch eine Verletzung aufgeschoben wurde, eine Bundesliga-Karriere zu. Bundesliga Ambassador, zu deutsch Bundesliga-Botschafter, steht auf der Visitenkarte von Wynton Rufer. Er kommt im Auftrag der Liga und im Namen Werders viel rum in der Welt, vor allem in Asien und Ozeanien. In Südkorea ist er regelmäßig zu Gast, zuletzt im Sommer bei der U 20-WM. Bei jenem Turnier schoss Sargent gleich mal vier Tore.

Darauf, dass Werder anschließend im Werben um Sargent den Zuschlag erhielt, können sie im Klub angesichts der namhaften Konkurrenz ein bisschen stolz sein. Wynton Rufer ist es jedenfalls. Sein Netzwerk trug mit dazu bei, dass Werder schneller als andere Klubs sein Interesse an dem Junior bei der Familie Sargent hinterlegen konnte. Wie es dazu kam? Trevor Zwetsloot, ein Schützling Rufers, erleichterte den Zugang zu Joshua Sargent. Rufer hatte Zwet­sloot zuvor an die Fußballabteilung der berühmten IMG Academy des legendären Tennistrainers Nick Bollettieri in Florida vermittelt. So lernten sich Zwetsloot und Sargent in den USA kennen.

Drei US-Amerikaner bei Werder

Bei Werder wird Sargent demnächst einer von drei US-Amerikanern sein. In der U 19 spielt aktuell besagter Trevor Zwetsloot, ein defensiver Mittelfeldspieler, den Werder im vergangenen Sommer mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet hat. Zwetsloot wird vereinsintern als Leader-Typ, als Führungsspieler, eingestuft. Bisher hatte der 18-Jährige allerdings etwas Pech in seiner neuen Heimat. Erst verpasste der Amerikaner mit holländischem Pass die ersten vier Spiele, weil die Spielberechtigung nicht vorlag, zurzeit ist er verletzt. Zwischendurch aber, so heißt es, habe er vier starke Spiele gemacht.

Dritter US-Profi bei Grün-Weiß ist schließlich Isaiah Young. Der 19-jährige U 20-Nationalspieler lebt seit dem vergangenen Winter in Bremen. Im Sommer trug er maßgeblich zum Bundesliga-Klassenerhalt von Werders U 19 bei, inzwischen gewöhnt er sich immer besser an das raue Leben in der dritten Liga. In Werders U 23 zählt der schnelle und gradlinige Offensivmann zum Stammpersonal.

An der Verpflichtung von Young hatte Werders Kaderplaner Tim Steidten großen Anteil. Steidten, der selbst mal für ein halbes Jahr bei den Seattle Sounders gespielt hat, verfügt über erstklassige Kontakte in die USA. „Wir sind“, sagt Baumann, „auf diesem Markt sehr gut aufgestellt.“ Von einer gezielten Offensive auf den US-Markt will Baumann zwar nicht reden, er sagt aber, dass Werder einige Märkte intensiver verfolge als andere, „und das ist mit Amerika definitiv der Fall“.

Interessant sind Highschool-Fußballer für europäische Klubs, weil sie nicht annähernd so teuer sind wie ihre Altersgenossen in anderen Ländern. Das liegt an einer Besonderheit der Nachwuchsarbeit in den Vereinigten Staaten. Dort werden die Spieler in der Regel nicht bei Profiklubs ausgebildet, sondern in ­Akademien, direkt beim Verband oder in kleineren Klubs – entsprechend niedrig fällt dann die zu zahlende Ausbildungsentschädigung beziehungsweise die Ablöse aus. Isaiah Young etwa erhielt seine Grundausbildung an einer Fußballschule in New Jersey, Sargent bei einem Amateurklub in St. Louis.

Und noch etwas macht die US-Spieler interessant: ihre Mentalität. „Sie sind in der Regel harte Arbeiter, begeisterungsfähig“, sagt Baumann. Die Eingewöhnung im fremden Land fällt den US-Jungs auch dank der englischen Sprache leichter; asiatische, afrikanische oder südamerikanische Spieler haben es da mitunter schwerer.

Ein Nachteil ist, dass europäische Klubs US-Spieler erst verpflichten dürfen, wenn sie 18 sind, da sie als Nicht-EU-Spieler ­gelten. Christian Pulisic ist eine Ausnahme, er hat neben dem amerikanischen auch einen kroatischen Pass, deshalb durfte er schon mit 17 in der Bundesliga spielen. Joshua Sargent muss noch drei Monate warten. Im Februar wird er 18, dann kann er seinen Vertrag bei Werder auch selbst unterschreiben.