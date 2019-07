Werder erlebt gerade einen neuen Josh Sargent. Das wird auch im Trainingslager in Grassau am Chiemsee deutlich. Der Stürmer aus den USA lacht mehr und ist körperlich eine ganz andere Erscheinung, was man auch in den Trainingsspielen merkt. „Ich fühle mich im Moment wirklich sehr gut, besonders im Vergleich zu meinem ersten Jahr bei Werder“, sagt Sargent nach dem Vormittagstraining, „ich habe viel gelernt in der Zeit, auch über meinen Körper.“ Er fühle sich nun „körperlich stärker“, erklärt er, „ich habe hart mit den Athletiktrainern von Werder gearbeitet. Es ging darum, stärker und kräftiger zu werden – aber auch nicht zu sehr, schließlich will ich noch laufen können.“ Die neue Robustheit soll ihm vor allem in Zweikämpfen helfen.

Das Ziel: Mehr Tore, mehr Spiele

In Grassau wird deutlich: Werders Sturm-Juwel will es nun wissen. Gerade nach den Rückschlägen der vergangenen Monate, als ihn eine Formkrise zurückwarf und er zudem noch aus dem US-Kader für den Goldcup gestrichen wurde. Dass Sportchef Frank Baumann Sargents Vertrag verlängerte und ihn nicht verliehen hat, war ganz im Sinne des Spielers. „Ich bin hier bei Werder im Moment sehr glücklich. Jetzt geht es darum, mehr Spielzeit zu bekommen. Dafür werde ich alles tun“, meint Sargent, „denn das sind meine Ziele fürs die neue Saison: mehr Tore und mehr Spiele.“

Er sagt diese Sätze nicht nur dahin. Er wiederholt sie wieder und wieder. Dabei wird deutlich: Sargent will es jetzt wissen. Trotz aller Konkurrenz im Werder-Angriff. „Es sind wieder viele Spieler im Kader für die gleichen Positionen, ich weiß nicht, ob meine Chancen gestiegen sind. Ich kann nur das beeinflussen, was ich gebe und leiste“, erklärt Sargent, „ich arbeite so hart wie es geht, um dem Trainer davon zu überzeugen, mich öfter spielen zu lassen.“

Taktisch besser und mit Torinstinkt

Sargent sieht nun ein paar Vorteile auf seiner Seite. Neben der neuen Robustheit sind es auch die taktischen Feinheiten und Vorgaben, mit denen er nicht mehr fremdelt: „Ich bin nun vertrauter damit, wie der Trainer spielen lassen möchte.“ Der dritte Vorteil: Seine angeborene Qualität beim Torabschluss, eine Eigenschaft, die auch Florian Kohfeldt sehr an Sargent schätzt. „Der Trainer hat mir manchmal schon gesagt nach einem guten Torabschluss, dass man das nicht lernen kann“, flachst der Stürmer mit einem Schmunzeln, schiebt dann aber selbstbewusst nach: „Ich denke, ich habe einen guten Torinstinkt im Strafraum. Tore schießen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das geschieht intuitiv.“

Dabei kommt ihm die System-Umstellung im Angriff zugute. In der Nach-Kruse-Ära setzt Kohfeldt vermehrt auf einen zentralen Stürmer im Strafraum. Dafür wurde Niclas Füllkrug verpflichtet. Sargent sieht sich hier durchaus als Konkurrent. „Ich würde sagen, die Rolle als zentraler Mittelstürmer passt am besten zu mir“, erklärt er, ohne jedoch Ansprüche zu formulieren: „Aber ich spiele überall, wo der Coach es möchte. Hauptsache, ich komme auf mehr Spielzeit.“

Pizarro hilft bei Kleinigkeiten

Er kam jedoch nicht aus dem sonnigen Florida nach Bremen, um eine paar Spiele zu machen. Es geht ihm um mehr. Es geht um den Durchbruch in der Bundesliga. „Man kann sich schwer mit anderen vergleichen, deshalb weiß man nicht, wann es bei einem passiert“, sagt der 19-Jährige, „aber ich hoffe und arbeite daran, bald meinen Durchbruch zu schaffen. Wenn es schon in der neuen Saison passiert, wäre es großartig.“

Es wird seine letzte Saison an der Seite von Sturm-Legende Claudio Pizarro. Der junge Sargent will jeden Moment aufsaugen, denn: „Claudio ist eine große Hilfe, auf und neben dem Platz. Er ist toll im Umgang mit der ganzen Mannschaft. Auf dem Feld hilft er mir mit Tipps bei vielen Kleinigkeiten. Bei Pässen, bei Bewegungen. Auch in Sachen Mentalität ist er ganz wichtig.“

„Wir sind konkurrenzfähig“

Dass die Konkurrenz auf dem Transfermarkt mächtig aufrüstet, ist auch Sargent nicht entgangen. „Ich beobachte das natürlich“, sagt er mit Blick auf die teuren und teils namhaften Neuzugänge anderer Bundesliga-Klubs. Aber Sargent ist nicht besorgt: „Ich weiß nicht, was bei uns im Kader in Sachen Neuzugänge noch passieren wird. Aber ich weiß, dass wir auch jetzt schon konkurrenzfähig sind.“ So ist er, der neue Sargent. Selbstbewusst und sehr zielorientiert.