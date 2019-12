Niklas Moisander hofft auf ein Comeback gegen Paderborn. (nordphoto)

Leo Bittencourt trug einen dicken Verband um die Wade, als er nach dem Sieg gegen Wolfsburg in die Kabine ging. Etwas besorgniserregend sah das schon aus, doch Werders Mittelfeldspieler gab erst einmal Entwarnung: „Ich habe einen Schlag auf die Wade abbekommen, aber es ist alles gut. Wir spielen ja erst am Sonntag gegen Paderborn, bis dahin ist genug Zeit.“

Torwart Jiri Pavlenka, der bei einer Parade kurz vor Schluss gegen den Pfosten geprallt war, versicherte ebenfalls: „Es ist alles in Ordnung.“ Neue Ausfälle sind für das Paderborn-Spiel also nach jetzigem Stand nicht zu befürchten. Stattdessen könnte es mit Niklas Moisander einen Rückkehrer geben.

Der Kapitän, der wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade seit Anfang September fehlt, trainierte am Sonntag zwar nicht mit den Reservisten, doch nach dem freien Dienstag soll er fast die komplette Trainingswoche absolvieren. „Er trainiert am Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Der Freitag könnte ein geplanter Regenerationstag sein“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Ich werde oft mit ihm sprechen. Wenn er das Training gut übersteht und sich bereit fühlt, wird Niklas gegen Paderborn spielen.“