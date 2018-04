Johannes Eggestein. (nordphoto)

Eggestein geriet förmlich ins Schwärmen, als er auf seine Nebenmänner angesprochen wurde. Es sei ihm eine Ehre gewesen, „mit den Leuten aus den glorreichen Werder-Zeiten“ zusammengespielt zu haben, sagte der Offensivspieler nach dem Benefizkick von Clemens Fritz und Per Mertesacker in Hannover. Eggestein gehörte zu den wenigen Jungprofis im Team von „Clemens‘ Werderanern“, das ansonsten eher mit Altstars besetzt war. Mit Tim Wiese im Tor zum Beispiel. Oder mit Frank Baumann in der Defensive. Oder mit Ailton im Angriff. Sie alle stehen für Werders ruhmreiche Vergangenheit. Johannes Eggestein hingegen steht für Werders Zukunft. Und die soll bald beginnen.

Schließlich ist auch den Bremern nicht entgangen, was für ein Sturmjuwel sie sich da geschliffen haben. Johannes Eggestein, geboren in Hannover, seit Kurzem 19 Jahre alt, gilt als eines der größten Offensivtalente Deutschlands. Etliche Klubs aus dem In- und Ausland haben sich im vergangenen Jahr um den jüngeren der beiden Eggestein-Brüder gerissen, dennoch unterschrieb Johannes Eggestein einen Dreijahresvertrag bei Werder. Seither warten alle auf das erste Bundesligaspiel des Junioren-Nationalspielers.

Und weil es auch Johannes Eggestein kaum noch abwarten kann, bereitet er sich ganz besonders auf die neue Spielzeit vor. „Ich werde sieben bis zehn Tage vor dem Trainingsstart mit meinem Programm anfangen, um so gut wie möglich vorbereitet zu sein“, sagt Eggestein, der nach einem Teilriss der Syndesmose Anfang März wochenlang nur an Krücken gehen konnte. Nun also der Neustart. „Mein Ziel ist es, mich in der kommenden Saison für Einsätze in der Bundesliga zu empfehlen“, sagt er.

Dabei ist zuletzt gerade die Offensive das Prunkstück der Bremer gewesen, auch ohne Eggestein. Sportchef Frank Baumann muss demnach jetzt ein kniffliges Personalpuzzle lösen. Er will einerseits Eggestein eine realistische Perspektive bieten, ihn „noch näher an die Bundesliga“ heranführen. „Er soll seine ersten Einsätze bekommen“, sagt Baumann, der ein Leihgeschäft kategorisch ausschließt („Johannes wird nächste Saison 100-prozentig bei uns spielen“). Andererseits will Baumann eine möglichst starke Mannschaft ins Rennen schicken und könnte deshalb zu den etablierten Angreifern wie Max Kruse und Fin Bartels noch einen echten Mittelstürmer verpflichten. Ein Transfer von Davie Selke scheiterte an den Ablöseforderungen seines Klubs RB Leipzig.

Zudem hat Werder mit Serge Gnabry (könnte gehen) und Aron Johannsson (soll gehen) zwei weitere Kandidaten für den Angriff im Kader, die Baumann derzeit allerdings viel Kopfschmerzen bereiten dürften – von der Personalie Claudio Pizarro einmal ganz abgesehen. Der Vertrag des Peruaners läuft am 30. Juni aus, und derzeit ist unklar, ob der 38 Jahre alte Torjäger und Werder noch einmal zueinanderfinden werden. Auch wenn die Sache für Bremens Sturmlegenden Ailton und Ivan Klasnic ganz einfach ist. „Wenn ich der Trainer wäre“, sagt Ailton, „würde ich Claudio noch ein Jahr behalten. Er hat Erfahrung, er ist wichtig als Figur auf dem Platz.“ Ähnlich sieht es Klasnic. „Werder sollte mit ihm verlängern. Er macht noch locker zehn Tore, jede Wette.“

Viele Entscheidungen also, die Baumann jetzt treffen muss, und am Ende werden sie alle auch Einfluss auf die weitere Entwicklung von Johannes Eggestein haben. Denn auch der Bremer Sportchef weiß: „Es ist ein Unterschied, ob Johannes drei oder sechs Stürmer vor sich hat.“