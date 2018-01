Sieben Minuten im Pokal, fünf Minuten in der Bundesliga – für Aron Johannsson ist die Hinrunde enttäuschend verlaufen. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Wünscht sich der Spieler. Wünschen sich viele Fans. Und schließt der Cheftrainer nicht aus. „Ich mag solche Typen“, sagt Florian Kohfeldt über den US-Stürmer, der in zweieinhalb Jahren bei Werder den Durchbruch nicht geschafft hat. „Aron will immer gewinnen, er spielt nicht nur, um Spaß zu haben“, sagt Kohfeldt. Das findet Kohfeldt gut.

Nach dem Ausfall von Fin Bartels ist eine Planstelle im Sturm frei. Ein Eins-zu-eins-Ersatz für Bartels wäre Johannsson nicht, denn wo Bartels das Dribbling aus der Tiefe kommend sucht, überhaupt weite Wege geht, sieht Kohfeldt bei Johannsson hier noch Defizite. „Aron ist in der Lage, sich ins Kombinationsspiel einzubringen, auch wenn er noch zu selten bereit ist, den Umweg zu gehen. Daran müssen wir arbeiten.“ Auch mit dem Defensivverhalten des Stürmers ist Kohfeldt noch nicht zufrieden. „Defensiv werde ich ganz klar noch einmal über seinen Umschaltimpuls mit ihm reden müssen, der gefällt mir noch nicht. Aber das sind Dinge, die kann man lernen.“

Theoretisch denkbar wäre Johannsson als einzige Spitze, als Partner von Max Kruse oder als zentraler Mann in einem Dreier-Sturm. „Ich glaube, dass er auf verschiedenen Positionen für uns einsetzbar ist“, sagt Kohfeldt. Unter Kohfeldt-Vorgänger Alexander Nouri war Johannsson ohne Chance im Profikader. Das änderte sich umgehend, als Kohfeldt Cheftrainer wurde und gleich in seinem ersten Spiel gegen Frankfurt Johannsson kurz vor Schluss einwechselte. Danach verletzte sich Johannsson in einem Testspiel am Knie, stand kurz vor Weihnachten im DFB-Pokal-Spiel gegen den SC Freiburg aber immerhin schon wieder sieben Minuten auf dem Platz.