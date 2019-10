Steht vor seinem Comeback: Yuya Osako. (nordphoto)

Wegen Yuya Osako wollte sich Florian Kohfeldt noch am Abend in Leverkusen erst einmal entschuldigen. Er sei wohl etwas missverstanden worden, meinte der Trainer mit Blick auf seine Worte nach dem Abschlusstraining am Freitag in Bremen, als er Osako nach einer starken Leistung ausdrücklich gelobt hatte: „Der alte Yuya ist wieder da!“

Nur wenige Minuten später jedoch war Osako schon nicht mehr da, sondern weg. In zivilen Klamotten fuhr er nach Hause, was kaum einer mitbekam, während der Rest des Teams nach Leverkusen reiste. Damit war klar, dass sein Comeback nach einer schweren Oberschenkelverletzung noch einmal verschoben würde, nur die Öffentlichkeit und vielleicht auch den Gegner verwirrte Werder ein wenig.

Für die neue Woche herrscht nun Klarheit. Für das Pokalspiel am Mittwoch gegen Heidenheim sei Osako „sicher ein Kandidat für den Kader“, kündigte Kohfeldt an, der jedoch präzisierte: „Im Rahmen von 30 bis 40 Minuten Spielzeit. Er wird also von der Bank kommen.“

Weil Osako nur wenige Wochen verpasste, habe er nicht so viel aufzuholen wie andere Bremer Profis, erklärte Werders Cheftrainer: „Er war der mit der geringsten Ausfallzeit, zum Glück, deshalb sollte er danach gegen Freiburg wieder ein Kandidat für die Startelf sein. Das ist der Plan.“