War motiviert bis in die Haarspitzen: Leo Bittencourt. (dpa)

Alles begann mit einer verunglückten Ballannahme. Nach einer abgewehrten Ecke von Marco Friedl wollte Leonardo Bittencourt den Ball in der 30. Spielminute eigentlich möglichst schnell verarbeiten, doch er sprang ihm unkontrolliert vom Fuß. „Bei der Annahme dachte ich: Oh Mist, jetzt nur kein Konter“, schilderte Werders Außenbahnspieler später. Bittencourt bewies jedoch, dass auch ein schlechter Anfang noch zu einem traumhaften Ende führen kann: Wie an der Schnur gezogen hämmerte er den Ball aus rund 25 Metern zum zwischenzeitlichen 2:0 ins Dortmunder Tor. „Ich habe direkt gemerkt: Den hast du gut getroffen, der schlägt ein“, sagte der 26-Jährige. Kapitän Niklas Moisander betonte: „Dieses Tor war ein sehr wichtiger Moment. Danach stand das ganze Stadion hinter uns. So gut habe ich Leo noch nie schießen gesehen.“

Als Bittencourt nach dem Bremer 3:2-Sieg mit den Journalisten sprach, hielt er mit beiden Händen einen länglichen Klotz fest. Es war der Preis für den Spieler des Spiels, den „Man of the Match“. Dass Bittencourt diese Ehrung erhielt, hing sicherlich mit seinem Traumtor zusammen, doch er lieferte noch weitere Gründe dafür. Bittencourt nahm den Kampf von der ersten Minute an, biss sich in jeden Zweikampf. Einmal rannte er von seiner Position auf der rechten Außenbahn bis hinüber auf die linke Seite, holte einen Einwurf heraus und animierte anschließend gestenreich die Fans dazu, noch mehr Lärm zu machen. Dann bearbeitete er seinen Gegenspieler immer weiter, als Schiedsrichter Guido Winkmann das Spiel längst unterbrochen hatte. Bittencourt war der personifizierte Wille. Oder wie Trainer Florian Kohfeldt sagte: „Vom Typus her ist Leo jemand, den du nur für Pokalspiele kaufen musst. Er hat das in sich.“

„Die haben keinen Bock“

Dass Bittencourt gegen Dortmund laut Statistik nur 42 Prozent seiner Zweikämpfe gewann, überrascht doch etwas, aber in den wichtigen Szenen war er eben voll da. Bittencourt ging voran und seine Leidenschaft färbte auf die Mitspieler ab. Was hinter dieser kompromisslosen Gangart von der ersten Minute an steckte, verdeutlichte er nach der Partie: „Du musst dafür sorgen, dass Dortmund keinen Bock hat. Und ich hatte das Gefühl: Die haben keinen Bock.“

Den Sieg könne die Mannschaft kurz genießen, sagte Bittencourt. „Aber wir dürfen nicht denken, dass es jetzt von alleine läuft.“ Kurz nach der Pokalgala war die Leihgabe aus Hoffenheim schon mit den Gedanken beim anstehenden Heimspiel gegen Union Berlin am Sonnabend. „Wir haben Qualität, das hat dieses Spiel bewiesen, aber haben wir sie zu selten gezeigt. Weniger reden und mehr machen muss das Motto sein“, betonte er. „Dieser Kampf wie gegen Dortmund, das muss immer gehen. Nur so kann man bestehen. Wir müssen uns rauskämpfen. Wir haben Herz und Leidenschaft gezeigt. Das wird von den Fans honoriert.“