Natürlich habe ich mich gefreut, als Maxi die Bude in München gemacht hat und beim Abpfiff freilich noch mehr, obschon Werder dieses Match hätte gewinnen müssen. Aber die Roten haben eben Neuer und damit eine potentielle „Wettbewerbsverzerrung“ (T. Tuchel).

Den wichtigen Moment aber für den insgesamt richtigen Weg unseres Vereines habe ich in Minute 66 ausgemacht: die Einwechslung von Felix Agu zu seinem ersten Bundesliga-Spiel, und das ausgerechnet in der Sturm-und Drangphase der Über-Bayern. Das war nicht nur mutig von Kohfeldt und eine Riesen-Herausforderung für den gerade von Corona gesundeten Defensiven aus Osnabrück, das war ein Signal, ja ein Fanal, was sich, so denke ich, sehr viele, für die künftige Werder-Riege erhoffen: Jugend forsch! Innen Friedl immer besser, Mbom fast schon Stammspieler, Schmid auf dem Sprung, Sargent gesetzt und Woltemade ein Top-Talent. Dazu noch Chong, Schönfelder und Gruev als Versprechen für die Zukunft, da nimmt es kaum Wunder, dass es ein gestandener Fussballer wie Patrick Erras so schwer hat, überhaupt in den Kader zu kommen.

Jetzt zahlt es sich so langsam aus, dass die Entscheider aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unseres „Small City Clubs“, eben aus der Not der seit geraumer Zeit klammen Kassen, sich für diesen Werder-Weg „über die Dörfer“ stark gemacht haben. Genau darum hat eine Abteilung Scouting, die auf dem Kiwief ist, entscheidende Bedeutung. Vielleicht werden wir durch den Verkauf von Leistungsträgern noch ein bis dreimal große Kasse machen, ansonsten aber gilt das Wort vom Ausbildungsverein mehr denn je.

Werder ist die größte Marke der Stadt

Und den Job scheinen die Verantwortlichen ja wirklich top zu machen, wenn sogar der große Meister aus München (K. Rummenigge) in Lobeshymnen darüber ausbricht. Umso wichtiger also, dass das Nachwuchsleistungszentrum in der Pauliner Marsch endlich Gestalt annimmt. Jeder einigermaßen ambitionierte Drittligist ist uns da inzwischen voraus. Werder, ich mag mich da vielleicht wiederholen, ist die mit Abstand größte Marke der Stadt. Die aber hätte es meines bescheidenen Ermessens nach verdient, nicht ganz so stiefmütterlich behandelt zu werden. Ich darf an dieser Stelle mal George Bernard Shaw, übrigens neben Bob Dylan der einzige Nobel- und Oscar-Preisträger, zitieren: „Hätte man bei der Erschaffung der Welt eine Kommission eingesetzt, dann wäre sie heute noch nicht fertig.“

Heute Abend nun spielt Werder beim VfL Wolfsburg auf. Die Mannschaft war zwar schwer in die Saison gekommen, ist aber nun, neben Bayer Leverkusen, immer noch ohne Niederlage. Koen Casteels, Torwart, Kapitän und Ex-Werderaner, hat die wenigsten Gegentore zugelassen. Wir, die so gänzlich anderen Grün-Weissen, kommen völlig ausgeglichen daher. Mittig in der Tabelle, ausgeglichenes Torverhältnis und seit Spieltag zwo ohne Niederlage. Ich kann mir nicht helfen, aber riecht irgendwie nach 1-1. Und auch das sollten wir wieder gern mit nach Bremen nehmen… Mahlzeit !!!