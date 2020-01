Im Spiel gegen Düsseldorf hat Kevin Vogt eine Gehirnerschütterung erlitten. (nordphoto/Mauelshagen)

Fast 90 Minuten dauerte das Debüt von Kevin Vogt, am Ende aber verließ er nicht aufrecht stehend den Platz, sondern waagerecht auf einer Trage liegend. Vogt hat in Düsseldorf gleich mal am eigenen Leibe erfahren, wie eng das Verletzungspech in dieser Saison an Werder klebt. Ob er kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim wieder auf dem Rasen steht, ist noch nicht entschieden. Er selbst will natürlich gerne dabei sein gegen den Klub, den er im Winter unbedingt verlassen wollte und bei dem er noch bis 2022 unter Vertrag steht. Die entscheidende Empfehlung sprechen die Ärzte aus, die die in Düsseldorf kurz vor Schluss erlittene Gehirnerschütterung behandeln. Wie diese ausfällt, ist noch unklar.

Die Kopfverletzung Vogts überschattete verständlicher Weise den Blick auf seine Leistung. Dabei verknüpfen sie bei Werder ganz besondere Erwartungen und Hoffnungen mit dem Verteidiger. Nicht nur sportliche, gerade auch charakterlich soll er der Mannschaft zurück in die Spur helfen. „Kevin trägt das Selbstvertrauen in sich und dokumentiert das auf dem Platz. Er hilft der Mannschaft, mit einem anderen Gesicht aufzutreten", sagte Frank Baumann vor dem Rückrundenstart.

Spitzengeschwindigkeit von 33 km/h

In mancher Hinsicht stimmt das beim 1:0 gegen die Fortuna. Auffällig war, dass er der in der zentralen Position der Dreierkette verteidigende Vogt sofort das Kommando übernahm. Sein Coaching, also das stellen und dirigieren seiner Mitspieler, war auffallend gut. Was nach nur vier gemeinsamen Trainingseinheiten nicht selbstverständlich, aufgrund seiner Erfahrung und individuellen Klasse zu erwarten war.

Zu sehen war auch, dass Vogt über etwas verfügt, was es in der Mannschaft nicht so häufig gibt: Geschwindigkeit. Er hat einige Laufduelle gewonnen und kam in der Spitze auf einen Wert von 33 Stundenkilometer. Werder verfügt durch Vogts Schnelligkeit wieder über die Option, in der Defensive in Eins-gegen-eins-Duelle zu gehen. Wichtig ist sie auch, um gegnerische Konter besser abzusichern. Auch das war in der jüngsten Vergangenheit nicht der Fall.

55,56 Prozent gewonnener Zweikämpfe

Sein Defensivverhalten war ins gesamt gut, und so wird es bei Werder intern auch bewertet. Wenngleich die Zweikampf-Quote anderes vermuten lässt. Neun weist die Statistik insgesamt aus, fünf hat Vogt für sich entschieden, vier verloren. Das entspricht einer Quote von 55,56 Prozent gewonnener Zweikämpfe, ein mittelmäßiger Wert. Zum Vergleich: Ömer Toprak hat gegen Düsseldorf 16 Zweikämpfe bestritten und davon 81,25 Prozent gewonnen. Bei Niklas Moisander, dem dritten Innenverteidiger, waren es neun Duelle, nur 44,44 Prozent konnte er für sich entscheiden.

Nicht voll überzeugen konnte Vogt in einem Bereich, der eigentlich zu seinen Stärken zählt, dem Spielaufbau. Seine Passqualität ist zweifelsfrei gut, aber auch die war gegen Düsseldorf mindestens ausbaufähig. Gleiches gilt für das Wechselspiel mit den defensiven Mittelfeldspielern. Was jedoch daran liegen dürfte, dass Vogt bisher nur wenig Zeit und Gelegenheiten hatte, sich mit den neuen Kollegen einzuspielen.

Neuer Umgang mit Kopfverletzungen

Das sollte eigentlich über die Trainingseinheiten passieren, aber durch die Gehirnerschütterung fällt Training bis auf Weiteres flach. Auch der Einsatz gegen Hoffenheim ist fraglich. 50:50 stehen die Chancen, heißt es bei Werder. „Es stehen noch weitere Tests an, die bei Gehirnerschütterungen zu machen sind. Um zu sehen, wie stark sie ist, ob alles in Ordnung ist„, sagt Frank Baumann auf die Frage, wann Vogt wieder auf dem Platz stehen wird. „Wir müssen die Tests abwarten.“

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist im vergangenen Jahr deutlich vorsichtiger geworden um Umgang mit Kopfverletzungen. Seit dieser Saison gehört zur obligatorischen Tauglichkeitsuntersuchung, der sich jeder Spieler vor Beginn einer Serie unterziehen muss, ein sogenanntes Baseline-Screening. Dabei werden unter anderem Merkfähigkeit, Reaktionszeit oder Balance geprüft. Die bei dieser neurologischen Untersuchung erstellten Werte gelten als Richtwerte, falls es im Laufe der Saison zu einer Kopfverletzung kommt. Erst wenn Vogts Ergebnisse des Screenings denen vor Saisonbeginn entsprechen, geben die Ärzte grünes Licht.

„Der Schädel brummt noch"

Bei Werder heißt es, dass der Klub über die von der DFL verordneten Untersuchungen hinaus noch weitere Tests durchführen lässt, um wirklich sicher zu sein, dass Vogt einsatzfähig ist. Ein Risiko soll so auf jeden Fall vermieden werden. Auf die Aussage des Spielers, die bei anderen Verletzungen durchaus eine Rolle spielen, ob er wieder zum Einsatz kommt, wird bei Kopfverletzungen keine Rücksicht genommen.

Am Dienstag war Vogt im Weserstadion, um dort einige Tests zu absolvieren. „Der Schädel brummt noch, hat Kevin gesagt. Aber das ist ja normal nach so einer Aktion„, sagt Marco Friedl, der Vogt in der Kabine getroffen hat. Für Friedl ist es eine Überraschung, dass der Kollege schon wieder auf den Beinen ist. „Ich dachte, dass ein bisschen mehr kaputt ist und er sich schlimmer verletzt hat, als er vom Platz getragen werden musste. Zum Glück – das muss man jetzt so sagen –, ist es nur eine Gehirnerschütterung.“

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Vogt am Sonntag zum ersten Mal im Werder-Trikot im Weserstadion aufläuft. „Er hat gesagt, dass er gerne spielen würde gegen seinen Ex-Klub, das ist ja klar", sagt Friedl. Entscheiden werden das die Ärzte.