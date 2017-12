Der Mann für die besonderen Momente: Max Kruse (hier im Duell gegen Leipzigs Lukas Klostermann). (nordphoto)

Den ganz großen Druck mag Florian Kohfeldt nicht entfachen, wahrscheinlich weil er weiß, dass der Druck ohnehin groß genug ist. Mit acht Zählern nach dreizehn Spieltagen stehen die Bremer so schlecht da wie nie zuvor in ihrer langen Bundesliga-Geschichte. Logisch, dass es gegen den VfB Stuttgart am Sonnabend einen Heimsieg geben muss, um die ohnehin dramatische Lage nicht weiter zu dramatisieren. „Ein Sieg würde uns guttun“, sagt Kohfeldt wohl absichtlich etwas weniger dramatisch. „Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das wir gewinnen wollen.“

Wie auch immer er es nach außen verkauft, es bleibt unter dem Strich ein Spiel, das gewonnen werden muss. Nach Hannover sind weitere Heimsiege gegen Stuttgart und Mainz fest eingeplant, um den Anschluss in der Tabelle nicht schon vor der Winterpause zu verlieren. Aber wie geht ein Trainer ein Spiel an, das er gewinnen muss?

Mit Stuttgart kommt nach Hannover der nächste Aufsteiger ins Weserstadion, der kein gewöhnlicher Aufsteiger ist. Die Mannschaft hat eine gute Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und ein paar Routiniers. Der VfB hat sich erstaunlich schnell an das Niveau der Liga angepasst und spielt bisher eine grundsolide Saison.

Im letzten Spiel gegen Hannover standen fünf Spieler in der Startelf, die 21 Jahre oder jünger waren. Trotzdem trat das Team von Trainer Hannes Wolf auch in Druckphasen erstaunlich abgebrüht auf. Auf dem Spiel gegen den Ball liegt Stuttgarts Augenmerk – aber auch die Offensive hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. „Die Stuttgarter spielen mit dem Ball sehr, sehr zielstrebig, wollen sofort hinter die Kette“, analysiert Kohfeldt die Stärken des VfB. „Sie sind extrem schnell, extrem konterstark. Sie haben viele Einzelspieler mit hohem Tempo und Dribblings.“

Hohes Pressing bietet sich an

Respekt vor dem VfB ist also vorhanden, überlisten lässt sich der Aufsteiger dennoch. Mit einer 4-3-3-Anordnung könnte Werder im Zentrum numerisch ausgleichen und beim Pressing Überzahl herstellen. Gegen Stuttgarts Dreieraufbau bietet sich ein hohes Pressing mit drei Spielern geradezu an. Dahinter könnten zwei Mittelfeldspieler im Raum zwischen Zentrum und den Außenbahnspielern lauern. Bargfrede auf der Sechs bliebe als Absicherung dahinter.

Aus dieser Formation heraus lässt es sich auch schnell auf die Flügel verschieben, wo mithilfe des Außenverteidigers nach vorne Druck gemacht werden kann. Stuttgarts Ron-Robert Zieler ist ein konservativer Torhüter, auf den Werder bei einem Rückpass unbedingt Druck ausüben sollte. Zieler wird den Ball dann sofort und hoch ins Mittelfeld schlagen, wo Werders Zugriff erfolgen kann.

Ein Schlüssel zum Erfolg ist natürlich Max Kruse. In der angedeuteten Raute mit Kruse als freiem Spieler zwischen Mittelfeld und Angriff sollte er sich besonders wohlfühlen und Zwischenräume vorfinden, um das Spiel zu gestalten oder selbst gefährlich zu werden. Allerdings hat VfB-Trainer Wolf angedeutet, sich für eine klare Manndeckung eines wichtigen gegnerischen Spielers zu entscheiden. Ascacibar könnte für Kruses Spezialbewachung infrage kommen. Darüber hinaus braucht Werder gute Läufe in die Tiefe gegen Stuttgarts letzte Linie. Auch von Spielern wie Maximilian Eggestein oder Thomas Delaney, die aus ihrer tieferen Position schwerer aufzunehmen sind für den Gegner. Diese Läufe aus dem Mittelfeld sollten die Manndeckung aufbrechen.

Mehr zum Thema Werder in Bestbesetzung Nachdem Zlatko Junuzovic wieder fit ist, könnte Florian Kohfeldt im Heimspiel gegen den VfB ... mehr »

Werder gegen Stuttgart ist auch ein Duell der Trainer. Beide Klubs setzen auf junge, noch nicht etablierte Männer auf der Bank. Wolf hatte zuvor im Nachwuchsbereich Borussia Dortmunds gearbeitet, bevor im September 2016 der VfB anklopfte. Kohfeldt rückte von der U 23 in die Bundesliga. Nur Hoffenheims Julian Nagelsmann mit 30 und Schalkes Domenico Tedesco mit 32 Jahren sind noch jünger als der 35-jährige Kohfeldt und der 36-jährige Wolf.

Die Wahl der Trainer ist nicht die einzige Parallele beider Klubs, wie Robin Dutt sagt. Erst bei Werder Trainer, folgte für Dutt eine Zeit als Vorstand Sport beim VfB Stuttgart. Er weiß also, wo es zwischen Werder und Stuttgart Überschneidungen gibt. „Die Wucht beider Klubs ist gleich groß. Die Fans bilden in beiden Vereinen einen sehr starken Rückhalt. Und das Umfeld hält sehr stark zusammen, wenn es erforderlich ist. Beide haben eine große Tradition. Beide haben den Anspruch, eine gute Jugendarbeit zu machen. Werder ist vielleicht etwas familiärer. Insgesamt kann man beide Vereine aber in sehr vielen Bereichen vergleichen“, sagt Dutt zu MEIN WERDER.

Kohfeldt hat Dutt zu seiner Zeit in Bremen erlebt, damals war er noch im Nachwuchsbereich. Getroffen haben sie sich bei Trainersitzungen. Sein Eindruck war, dass „alle im Klub schon damals eine sehr hohe Meinung von ihm, speziell von seinen fachlichen Fähigkeiten hatten“. Jetzt verfolgt Dutt seinen Nachfolger aus der Entfernung. „Florian macht einen sehr abgeklärten Eindruck, sein Auftreten gefällt mir sehr gut.“

Die Diskussion um Kohfeldt, ob er als dritter U 23-Trainer der richtige Kandidat für den Abstiegskampf sei, kann Dutt nicht nachvollziehen. „Das Alter, die Nationalität, die Größe oder ob zuvor schon zehn Mal ein U 23-Trainer geholt wurde – all das darf keine Rolle spielen bei der Wahl des Trainers“, sagt Dutt. „Man muss ihn für den richtigen Trainer halten und ihm vertrauen.“ Das scheint bisher der Fall, glaubt auch Dutt aus der Entfernung zu beobachten. „Die Mannschaft folgt ihm. Ich bin gespannt, was mit Florian passiert“, sagt Dutt. Ein Sieg gegen den VfB Stuttgart könnte Kohfeldts Zukunft bei Werder nun maßgeblich beeinflussen.