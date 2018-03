Max Kruse und Autos, das gehört schon sehr lange zusammen. Als Kruse bei Werder 2007 aus der Jugend ins Profi-Team befördert wurde, durfte er sich einen Wagen des Sponsors VW aussuchen, so wie jeder Spieler des Kaders. Das Top-Modell aus Wolfsburg war damals der Phaeton, sein Preis lag im sechsstelligen Bereich. Manager Klaus Allofs fuhr die Nobelkarosse, die eher ein Modell für den gesetzten Herren denn für einen jungen Profi-Sportler war. Aber sie war eben auch das teuerste und damit repräsentativste aller Modelle von VW. Ein Statussymbol.

Bei Allofs und Thomas Schaaf kam die Wahl Kruses gar nicht gut an, beide waren nachhaltig verstimmt. Aber damals durfte jeder Spieler noch jedes Modell bestellen, ganz nach Lust und Laune. Heute ist exakt geregelt, welchen Wagen-Typ junge Spieler zunächst nehmen müssen, meist ist es ein Golf. Die großen SUV's sind für die etablierten Spieler. Damals aber, platt gesagt, konnte der junge Kruse die dickste Karre bestellen. Und er tat das auch.

Später kurvte Kruse mal mit einem tarnfarbenen Maserati durch die Gegend. Und als er sich im Januar 2017 mit einem Audi A6 auf der A7 in eine Leitplanke wickelte, wurde es auch ein großes Thema, weil es morgens um 4 Uhr früh geschah, sechs Stunden vor dem nächsten Training. Es war Glatteis und hätte durchaus Schlimmeres passieren können. Dass dem nicht so war, verdankt Kruse einer klugen Entscheidung. "Ohne das Fahrtraining, das ich vorher bei Benny Leuchter absolviert hatte, wäre es vielleicht schlimmer ausgegangen", sagte Kruse später zu dem Vorfall.

Freundschaft mit Rennfahrer Leuchter

Kruse und Leuchter, die beiden sind über die Begeisterung für Autos zu Freunden geworden. Schon zu Gladbacher Zeiten lernte der Fußballer den Rennfahrer kennen, als Kruse 2013 den buntgemusterten Maserati gekaufte hatte. "Max hat jemanden gesucht, der ihn auf die vielen PS vorbereitet", sagt Werders Sportchef Frank Baumann. 450 PS sollen das bei dem Sportwagen aus Italien gewesen sein. Ein Autohersteller vermittelte den Kontakt zu Leuchter, der mit den Jahren immer enger wurde. "Da ist eine Freundschaft entstanden", sagt Baumann.

Es ist auch eine Geschäftsbeziehung entstanden, am Sonntag stellt Kruse auf der Automesse in Oldenburg ab 13 Uhr "Max Kruse Racing" vor, seinen Rennstall. Der Rennwagen, ein Golf GTI TCR mit 350 PS, wird gesteuert von Leuchter. An den Start gehen soll der Wagen in der ADAC TCR Germany, erstmals vom 13. bis 15. April in der Motorsportarena Oschersleben. Es geht dabei aber um mehr. Kruse, Geschäftsführer bei Max Kruse Racing, will künftig auch Trainingsangebote zum Thema Fahrsicherheit im Programm haben. "Da kann Max als Vorbild fungieren", sagt Baumann. "Gerade junge Fußballer legen sich häufig schnelle Autos zu." Und mit schnellen Autos ist die Unfallgefahr bekanntlich besonders groß. Kruse will mit seinem Team auch dafür sorgen, dass es künftig etwas sicherer auf den Straßen zugeht. Eine erste Anmeldung liegt bereits vor: von Michael Zetterer, Kruses Mitspieler und Kumpel.