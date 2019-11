Fühlt sich wieder richtig fit: Yuya Osako. (nordphoto)

Während einer Länderspielpause geht es für die Spieler, die in Bremen bleiben, in der Regel etwas ruhiger zu. Bei Yuya Osako ist das jedoch nicht der Fall. Der Offensivspieler hat einen kleinen Termin-Marathon zu bewältigen. Die Deutsche Fußball Liga will etwas von ihm, diverse Journalisten auch. Was man leicht vergisst, wenn man den zurückhaltenden Osako erlebt: Der Mann mit dem schüchternen Lächeln ist in Japan eine ganz große Nummer. Er war Fußballer des Jahres 2018, in der Präfektur Kagoshima, Osakos Heimat, wurde sogar ein Stadion nach dem Werder-Stürmer benannt.

Wenn man ihn selbst fragt, ob er in Japan ein Star sei, bleibt der 29-Jährige gewohnt bescheiden. „Nein“, antwortet Osako, lächelt und weiß wohl, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Nicht nur in der Heimat, auch bei Werder nimmt er inzwischen eine zentrale Rolle ein. Nach dem Abgang von Max Kruse ist Osako der Spieler im Sturmzentrum, über den fast jeder Angriff läuft. Auf seiner Wunschposition bekommt er die Bälle aus der Abwehr zugespielt, soll sie verarbeiten und weiterleiten. Dazu soll er natürlich Tore vorbereiten und Tore schießen. Vier Treffer und zwei Vorlagen verbuchte er in der laufenden Spielzeit in acht Pflichtspieleinsätzen.

Fast wieder bei 100 Prozent

Da schmerzte es die Bremer sehr, dass Osako wegen einer Oberschenkelverletzung längere Zeit ausfiel. Fünf Spiele verpasste er, keines davon gewann Werder. Inzwischen ist der Japaner zurück, hat beim 1:3 in Mönchengladbach erstmals wieder durchgespielt. „Mir geht es sehr gut. Ich bin bei 80, 90 Prozent“, sagt Osako in einer Medienrunde. Auf eine Reise zur japanischen Nationalmannschaft hat er in der aktuellen Länderspielpause bewusst verzichtet. „Ich habe jetzt etwas Zeit und werde gegen Schalke bei 100 Prozent sein“, verspricht er.

Länderspielreisen abzusagen fällt Osako sehr schwer. Bei den „Samurai Blue“ ist er der Star, „und die Nationalmannschaft ist für mich etwas ganz Besonderes“, betont der Stürmer. Dieses Mal sei es aber das Beste für ihn gewesen, in Bremen zu bleiben. Ihm sei bewusst, dass er sich nach Länderspielreisen schon mehrmals verletzt habe, sagt Osako. In der vergangenen Saison machten ihm nach dem Asiencup etwa langwierige Rückenprobleme zu schaffen. „Ich muss viel fliegen, das ist sehr anstrengend“, erklärt Osako. „Aber es ist schwierig für mich, darauf zu verzichten.“

Im Sommer zu Olympia?

Im kommenden Sommer könnte der Stürmer Werder besonders lange fehlen. Die Olympischen Spiele finden in Tokio statt - inklusive olympischem Fußballturnier vom 22. Juli bis 8. August. Dabei treten zwar U23-Teams an, doch drei ältere Spieler pro Mannschaft können nominiert werden. Auf Volksheld Osako dürften die Japaner kaum verzichten wollen. Er habe mit dem Nationaltrainer noch nicht über Olympia gesprochen, sagt der Angreifer und hält sich bedeckt: „Olympia in Tokio bedeutet mir sehr viel, aber nicht ich entscheide, ob ich dabei bin. Der Trainer entscheidet das.“

Über seinen Trainer bei Werder kann Osako derweil nur Positives sagen: „Florian Kohfeldt ist ein sehr interessanter Mensch. Ich lerne sehr viel von ihm und möchte ihm das Vertrauen zurückzahlen, das er mir gibt.“ Kohfeldt betont immer wieder, welch zentrale Rolle Osako in seinen Plänen einnimmt. Dementsprechend trägt der Japaner nun auch eine besondere Verantwortung, wenn es darum geht, Werder von Platz 14 in andere Tabellenregionen zu führen. „Es ist eine schwierige Zeit“, sagt Osako. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir haben gute Spieler. Wenn wir das machen, was wir machen müssen, geht es wieder nach oben. Da bin ich mir sicher. Ich habe keine Angst.“

Einen Bundesliga-Abstieg hat der Stürmer bereits erlebt – in der Saison 2017/18 mit dem 1. FC Köln. Kurioserweise standen damals auch seine heutigen Bremer Mitspieler Leo Bittencourt und Claudio Pizarro im Kölner Kader. Weitere Parallelen sieht Osako aber nicht: „In Köln hatten wir nach der Hinrunde nur sechs Punkte. Wir haben auch noch in der Europa League gespielt und hatten noch mehr Verletzte als aktuell bei Werder. Die Situation ist jetzt ganz anders. Werder hat die Qualität, um weiter nach oben zu kommen.“

Sich selbst sieht Osako inzwischen voll integriert im Team. In der vergangenen Saison wirkte er oft reserviert und stand daneben, wenn sich die Mitspieler unterhielten. Das hat sich inzwischen geändert. „Ich brauchte eben etwas mehr Zeit“, sagt er. Dabei ist Osako durchaus ein geselliger Typ. In Sachen deutsches Essen liebt er Schnitzel, wie der Stürmer verrät. Und er trinkt gerne Sake. In seinem Heimatland wirbt Osako sogar für eine Sake-Brauerei. „In der Winterpause fliege ich nach Japan, vielleicht bringe ich meinen Kollegen dann Sake mit“, kündigt er an und lächelt.