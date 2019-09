Frei vor dem Tor war er zweimal eiskalt geblieben, selbst die Augsburger Manndeckung durch Daniel Baier hatte ihn nicht weiter beeindruckt, doch die härteste Prüfung für Yuya Osako kam am Sonntag womöglich erst nach dem Spiel. Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zu Werder stellte sich der Matchwinner in einer Medienrunde den Fragen der deutschen Journalisten. Der zurückhaltende Japaner spricht zwar gut Deutsch, aber er steht nicht gerne im Mittelpunkt, das war ihm anzumerken. Osako lächelte verlegen, manchmal ließ er dann aber doch durchblicken, wie groß sein Selbstvertrauen aktuell ist. Als das Gespräch auf Max Kruse kam, sagte Osako etwa: „Ich bin ich, weißt du?“

Über den Ex-Kapitän wollte er also nicht sprechen, dabei ist Osako der Werder-Spieler, den Kruses Abgang am meisten betrifft. Das Zentrum ist nun frei, und der 29-Jährige kann dort spielen, wo er sich am wohlsten fühlt. „Für mich ist es wichtig, im Zentrum zu spielen. Das ist meine beste Position. Ich habe mit dem Trainer darüber gesprochen“, sagte Osako. Wie wertvoll er als Zehner ist, zeigte das Augsburg-Spiel eindrucksvoll. Osako behauptete und verteilte die Bälle, drehte sich um die Gegenspieler, als wenn sie nur starre Trainingsdummies wären. „Er ist einer der Spieler in der Bundesliga, der mit einem Gegenspieler stärker ist, als wenn er viel Raum hat“, verdeutlichte Trainer Florian Kohfeldt.

Dass Osako sich gut zwischen den gegnerischen Linien bewegt und geschickt am Ball agiert, ist schon länger bekannt. Im Abschluss dagegen offenbarte der Offensivspieler oft Schwächen, doch davon ist nichts mehr zu sehen. Vor dem 1:0 gegen Augsburg lief er völlig allein auf Torwart Tomas Koubek zu, hatte viel Zeit nachzudenken und vollstreckte trotzdem humorlos. „Mein Kopf ist frei“, erklärte Osako später. Mit einem sehenswerten Volleyschuss erzielte er auch den 3:2-Siegtreffer. Auf die Frage, ob das sein bestes Spiel für Werder gewesen sei, antwortete der Japaner nur: „Ja.“ Kurios: Kohfeldt hatte Osako beim Spaziergang vor dem Spiel einen Doppelpack prophezeit. „Und er hat geliefert“, sagte der Trainer, lachte und stimmte ein Loblieb auf Osako an: „Wir sind auf dem Weg dahin, eine Mannschaft zu sein, die schwer ausrechenbar ist. Dafür ist Yuya unser Schlüsselspieler.“

Werder könne nun variabler agieren, durch das Zentrum oder über die Flügel kommen, die gegnerische Pressinglinie auch mal überspielen, verdeutlichte der Trainer. Kohfeldt wollte aber nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass Osako in der Vorsaison falsch eingesetzt wurde: „Ich habe ihn immer als Zentrumsspieler gesehen. Er hat nur mal außen verteidigt, aber nie komplett außen gespielt.“ Seit Saisonbeginn steht der Japaner nun ausschließlich im Zentrum – und zwar im doppelten Sinne. Das Werder-Spiel dreht sich um ihn. Drei Bundesliga-Tore hat er bereits erzielt. Wenn er so weitermacht, wird er bei den Journalisten noch öfter ein gefragter Mann sein. So richtig wohl ist Osako bei diesem Gedanken allerdings nicht. „Uns Japanern ist so etwas peinlich“, sagte er am Ende des Mediengesprächs, lächelte verlegen und ging in die Kabine, nachdem er auch die schwerste Aufgabe des Tages gut gemeistert hatte.