Eigentlich hätte Florian Kohfeldt diese zwei ersten Testspiele der Saisonvorbereitung ganz gelassen bewerten können. Seine Mannschaft steht schließlich noch ganz am Anfang, hat gerade erst mit dem Training begonnen. Es gab jedoch eine Szene, die Werders Trainer am Sonntag so richtig auf die Palme brachte. In der Partie gegen die WSG Swarovski Tirol musste Theodor Gebre Selassie schon nach wenigen Sekunden ausgewechselt werden. Gegenspieler Felix Adjei hatte den Bremer Rechtsverteidiger im Kopfballduell mit dem Ellenbogen erwischt. Kohfeldt sah die Aktion aus nächster Nähe und wütete später: „Dieses Spiel ist 20 Sekunden alt. Und der springt da rein, als ob es das WM-Finale ist. Das war nicht lustig. Und dann geht er nicht einmal hin und entschuldigt sich.“

Kohfeldt beruhigte sich aber schnell wieder, denn für Gebre Selassie, der zunächst im Mundraum blutete, hat dieser Zweikampf wohl keine schlimmeren Folgen gehabt. Eine Gehirnerschütterung habe der Tscheche wahrscheinlich nicht erlitten, sagte Kohfeldt. „Der erste Test war in Ordnung. Ihm war nicht schwindelig. Aber bei Kopfverletzungen ist immer höchste Vorsicht geboten.“ Daher habe er den Rechtsverteidiger, für den es im Werder-Kader derzeit keine echte Alternative gibt, sofort ausgewechselt, betonte der Coach.

Im weiteren Spielverlauf langte Adjei übrigens noch einmal hin und leistete sich ein rüdes Foul gegen Benjamin Goller, das mit der Gelben Karte bestraft wurde. „Bei Benni müsste es gehen. Er hat jetzt aber ein kleines Tattoo auf dem Oberschenkel“, scherzte Kohfeldt, als die erste Wut verflogen war.