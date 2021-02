Kevin Möhwald und seine Kollegen wolle es jetzt defensiv mit spielerischen Mitteln versuchen. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Wer mag schon ein 0:0? Und das auch noch bei minus vier Grad! Eigentlich niemand! Und Florian Kohfeldt gestand nach der Nullnummer seines SV Werder gegen den SC Freiburg sogar: „Als Zuschauer in Block 51 wäre ich heute sicher nicht nach Hause gefahren und hätte gesagt: Yes, wie geil!“ Der Werder-Coach denkt also selbst bei Geisterspielen daran, wie sich die Fans im Stadion fühlen würden. Kohfeldt ist bewusst, dass die Darbietungen seines Teams in dieser Saison sehr speziell sind – mit einem gewissen Hang zur Ereignislosigkeit. Aber die ist in der Defensive auch absolut gewollt und entwickelt sich fast schon zum Markenzeichen des SV Werder. Allerdings nur als Mittel zum Zweck, denn Kohfeldt sagt, er habe gegen den SC Freiburg damit begonnen, die Kurskorrektur vorzunehmen.

„Es war das allererste Spiel der Saison, vor dem ich den Jungs klar gesagt habe, wir wollen von hinten nicht überspielen, sondern rausspielen“, berichtete der Werder-Coach und war vor allem zufrieden damit, „dass wir das gemacht haben und trotzdem die defensive Stabilität behalten haben“. Die steht seit dem Fast-Abstieg über allem. Der Erfolg lässt sich längst auch in Zahlen ausdrücken. Während die Anzahl der erzielten Tore nach 20 Spielen mit 25 in der vergangenen und 24 in der laufenden Saison beinahe identisch ist, hat sich bei den den kassierten Treffern gewaltig etwas getan. Vor einem Jahr war das Gegentor-Konto mit 46 prall gefüllt gewesen, und Werder stand auf Platz 16. Jetzt sind es nur 27, und in den drei Rückrundenspielen durften die Gegner nur zwei Mal jubeln. Mit fünf Punkten aus diesen drei Partien ist Werder sogar noch ungeschlagen und deshalb nach dem vierten Spiel ohne Gegentor in der laufenden Saison (in der Vorsaison blieb Werder nur dreimal ohne Gegentor) von der Abstiegszone weiterhin ein gutes Stück entfernt.

Das ist absolut okay, aber die ganz große Zufriedenheit wollte sich deshalb bei Werder nach den 90 zähen Minuten gegen Freiburg nicht einstellen. „Ich hätte gerne mehr mitgenommen. Und es ärgert mich, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Da haben wir zu wenig gemacht“, monierte Maximilian Eggestein. Der Mittelfeldmann hatte es - wie auch seine Kollegen - nicht geschafft, das Spiel in die gegnerische Gefahrenzone zu verlagern – nicht mal gelegentlich. Eine Torchance gab es nach der Pause jedenfalls nicht. In Halbzeit eins waren es auch nur zwei gute Gelegenheiten gewesen – eine davon aber immerhin eine hundertprozentige. „Den muss Milos reinmachen“, urteilte Kohfeldt über den Kopfball von Milos Veljkovic, der aus fünf Metern nicht den Weg vorbei an Keeper Florian Müller gefunden hatte.

„Es war kein Torchancen-Festival, aber auch kein Drama“, sagte Kohfeldt und erklärte das Problem: „Es war von der Staffelung, von den Kombinationen her ein kleiner Schritt nach vorne, aber ohne dass wir vorne in die Tempoaktionen gekommen wären. Das wäre dann der nächste Schritt.“ Den ein Gegner aber auch zulassen muss. Die Freiburger waren eben kein typischer Tabellenachter, der nach den guten Ergebnissen der vergangenen Wochen beherzt nach vorne spielt. Disziplin war auch das oberste Gebot von Trainer Christian Streich. Wie bei Werder. Und wenn niemand etwas wagt, kann auch niemand etwas gewinnen.

„Keiner hat das Visier so hochgeklappt, dass man Vollgas hätte sehen können. Es gab keinen Moment, der das Feuer entfacht hätte“, meinte Kohfeldt, war damit letztlich aber nicht unzufrieden. Ein in Bremen sehr bekannter Freiburger drückte sich da schon etwas kritischer aus, was bei einem Stürmer nicht überrascht. „Jeder hatte Angst vor dem alles entscheidenden Fehler, deswegen war es schon ein sehr destruktives Spiel“, haderte Nils Petersen, der jedoch selbst für ein anderes Resultat hätte sorgen können oder sogar müssen. Doch in der 77. Minute zielte der Ex-Bremer aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Das passte zu diesem Spiel, das im Gefrierschrank Weserstadion sehr frostig rüberkam. Auch die Emotionen hielten sich auf und neben dem Feld in Grenzen.

Wahrscheinlich, weil beide Seiten mit dem Unentschieden gut leben können. Die Freiburger dürfen weiter von Europa träumen, Werder weiter fest daran glauben, „in der Liga zu bleiben, ohne in eine große Drucksituation zu geraten“, wie Kohfeldt noch einmal hervorhob und ganz nüchtern feststellte: „Stand heute ist das bislang so. Aber es ist noch lange nicht geschafft.“ Am nächsten Sonntag kann bei den punktgleichen Hoffenheimern (23 Zähler) der nächste Schritt gemacht werden – auch spielerisch, wenn sich Werder noch etwas mehr in die Offensive wagt.