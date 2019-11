Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat ebenso wie Sportchef Frank Baumann nach dem 2:2 gegen Freiburg eine neue Tonart angeschlagen. (nordphoto)

Es gab da ein Wort, das am Sonnabend im Weserstadion ziemlich hoch im Kurs stand. Bei der Erziehung des eigenen Nachwuchses wird gern darauf geachtet, dass der Begriff, der mit den drei eigentlich harmlosen Buchstaben „s“, „c“ und „h“ beginnt, nicht allzu häufig benutzt wird. Am liebsten gar nicht. Nachdem Werder in der Liga aber wieder einmal zwar nicht verloren, aber eben auch nicht gewonnen hatte, wurde die gute Kinderstube kurzfristig ad acta gelegt. „Das ist heute mal wieder so ein richtiger Scheiß-Tag, wenn ich ehrlich bin“, sagte etwa Leonardo Bittencourt nach dem 2:2 gegen Freiburg. Ein Spiel, das die Bremer eigentlich gewinnen mussten – es aber trotz vieler guter Szenen erneut nicht schafften. Und deshalb sagte Trainer Florian Kohfeldt später: „Ich würde gern mal richtig scheiße spielen und gewinnen. Das wäre jetzt mal echt toll. Aber wir müssen einen enormen Aufwand betreiben, um zu gewinnen.“

In diesen kurzen Sätzen lag das ganze Dilemma seiner Mannschaft. Phasenweise hatte Werder das Publikum erneut begeistert, sich in einer mitreißenden Art und Weise Torchancen erspielt – um sich schließlich doch alles selbst kaputt zu machen. Nach einer zweifachen Führung. Am Ende sogar in Überzahl. „Klar haben wir Chancen, den Sack eher zuzumachen, aber du musst einfach auch mal in der Lage sein, das 2:1 zu verwalten“, ärgerte sich Bittencourt. „Das haben wir nicht geschafft. Das spricht ein Stück weit für unsere Saison. Das ist sehr, sehr bitter. Die Köpfe sind alle unten, obwohl wir seit sechs Spielen ungeschlagen sind. Ein Punkt bringt uns nicht wirklich weiter.“

Enttäuschende Punkteausbeute

Bislang hatten die Verantwortlichen bei Rückschlägen dieser Art und ausbleibenden Ergebnissen stets die positiven Aspekte der gezeigten Leistungen hervorgehoben. Die Erreichbarkeit der Ziele unterstrichen. All das taten sie dieses Mal nicht. Stattdessen waren erstmals schärfere Töne zu hören. „Wir haben jedes Mal die Mittel, um Spiele zu gewinnen, aber wir bringen sie nicht zu Ende“, monierte Kohfeldt. „Das ist der Vorwurf, den wir uns momentan gefallen lassen müssen. Wir brauchen da nichts schönzureden. Wir haben zu wenig Punkte. Und das sage ich bewusst, damit alle wach werden.“

Auch Sportchef Frank Baumann nahm alle Beteiligten nach dem fünften Remis in Folge in die Pflicht. „Wenn wir jedes Mal nur Unentschieden spielen, bekommen wir Probleme“, betonte er mit Blick auf die tabellarischen Wünsche. Satte 13 Punkte sind in der Theorie allein während dieser Partien nach eigenen Führungen noch auf der Strecke geblieben. „Speziell in der ersten Halbzeit haben wir viel zu wenig gezeigt, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Es bringt halt nichts, wenn du nur phasenweise gut spielst. Das Ergebnis ist für unsere Ansprüche zu wenig.“

Appell an die Spieler

Und das nicht zum ersten Mal. Gegen Fortuna Düsseldorf war das zu Saisonbeginn schon so, auch vor zwei Wochen im Heimspiel gegen Hertha BSC machte Werder aus seinen Möglichkeiten, seiner Überlegenheit viel zu wenig. Und diese Hypothek lastet immer schwerer. Zumal es nun gegen Freiburg einen Nachschlag gab. „Die Spieler sind enttäuscht, aber sie haben es auch in der Hand, etwas zu verändern“, sagte Frank Baumann. „Dass wir am Ende so in Not geraten, ist unnötig. Wir müssen es in allen Bereichen besser machen“, forderte er.

Das klang alles im ersten Moment wie ein Rundumschlag, eine Spieler-Schelte. Doch das hatten beide Kritiker nicht im Sinn. Es ging eher um eine Sensibilisierung. „Das ist kein Einschlagen auf die Mannschaft, wir gehören alle zusammen“, sagte Kohfeldt. „Aber wir haben es bislang alle nicht hingekriegt, diese Konsequenz auf den Platz zu bringen.“

Werder fällt aus dem Rahmen

Mit der besagten Konsequenz meinte Werders Cheftrainer nicht einmal zwingend die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, sondern das generelle Verhalten auf dem Rasen. „Wir leben davon, dass der eine auf dem Platz weiß, was der andere tut. Und so lange wir in diesem Konstrukt bleiben, sind wir gut – dann sind wir sogar richtig gut“, sagte Kohfeldt. „Aber sobald wir das in wilden Phasen verlieren, geht das nicht mehr. Dann hast du auf einmal keine Anspielstation mehr.“

Genau diese Problematik habe es in der Schlussphase gegeben. „Soll ich ihnen vorwerfen, dass sie versucht haben, leidenschaftlich zu verteidigen?“, fragte er und formulierte so Werders Zwickmühle. „Und trotzdem war es die falsche Entscheidung, weil wir einfach in dem Muster wie vorher hätten bleiben müssen.“ Oder anders ausgedrückt: „Wir müssen konsequenter in unserem Spiel, in unserer Staffelung bleiben. Es ist ja eigentlich nicht zu erklären, dass du dich in personeller Gleichzahl vorne festsetzt, es nach dem Tor zum 2:1 schon weniger wird und dann nach der Gelb-Roten Karte noch weniger“, betonte Kohfeldt.

Nicht warten, sondern machen

Bislang hatte bei der Bewältigung derartiger Sorgen stets der Faktor Zeit eine nicht unwichtige Rolle gespielt. Und das Prinzip Hoffnung. Bis jetzt. „Man kann bei der Art und Weise wie wir Fußball spielen, das Gefühl entwickeln, dass alles schon noch kommen wird. Darauf kannst du dich aber nicht verlassen“, mahnte Kohfeldt. „Ich will einfach darauf hinweisen: Bei allem fußballerischen Anspruch – am Ende musst du punkten. Deshalb lieber auch mal scheiße spielen und gewinnen, und danach über den Fußball reden.“ Da war es wieder gewesen, das böse Wort mit den Buchstaben „s“, „c“ und „h“. Ein letztes Mal an diesem Abend.

Zumindest bei Leonardo Bittencourt war die Botschaft aber auch schon vorher angekommen – ehe er sie von seinem Trainer in der Kabine während einer kurzen Teamansprache überhaupt gehört hatte. Und deshalb hatte er auch schon seine persönliche Marschrichtung formuliert: „Wir müssen uns da rauskämpfen, es wird uns keiner was schenken.“ Für Geschenke war in jüngster Zeit ja auch eher seine eigene Mannschaft zuständig.