Frank Baumann sagt, dass ihn die Entwicklung im Abstiegskampf nicht überrascht. Köln gewinnt in Leipzig. Der VfB Stuttgart holt zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen. Der SC Freiburg hat nur eines seiner letzten zwölf Spiele verloren. Im Detail hätte Werders Sportchef diese Ergebnisse natürlich nicht vorausgesagt. „Aber dass zum Beispiel Mainz mal ein Spiel wie in Berlin gegen Hertha gewinnt, damit musst du immer rechnen“, sagt Baumann. Er (und der Bundesliga-Standort Bremen insgesamt) haben damit ja inzwischen Erfahrung. Fast jedes Jahr um diese Zeit geht der Bremer Blick auf die untere Tabellenhälfte, weil Werder jedes Jahr um diese Zeit selbst unten mitmischt. Und fast jedes Jahr ist es die Zeit der Überraschungen.

Vor ziemlich genau einem Jahr war das nicht anders. Am 17. Februar 2017 hatte Werder 16 Punkte und stand auf dem 16. Platz. Dann kam der 18. Februar und das Spiel beim FSV Mainz 05. Werder gewann mit 2:0 und blieb in den nächsten zehn Spielen ungeschlagen. „Da haben wir gemerkt: Wenn man in einen Lauf reinkommt, kann es ganz schnell nach oben gehen“, sagt Baumann. Tatsächlich war Werder im Vorjahr weit vor Saisonschluss gerettet, mehr noch: Werder kämpfte am Ende bekanntlich sogar noch um den Einzug in die Europa League.

Von solch hehren Zielen spricht Baumann aktuell selbstverständlich nicht, dafür ist im Abstiegskampf im Moment alles noch viel zu eng beieinander. Werder hat überhaupt keinen Grund und kein Polster, um sich zurückzulehnen. Aber eine Serie, eine neue Serie, die würde ihm wohl gefallen. Wobei: „Wir haben ja schon einen Satz gemacht und fast so etwas wie eine kleine Serie hingelegt“, sagt Baumann. Tatsächlich kann man das leicht übersehen in diesen Tagen: Aber Werder hat – fast unbemerkt – sehr konstant Punkte gesammelt zuletzt.

Werders Programm: Schwierig, aber machbar

Das geht vielleicht ein bisschen unter, weil Werder zwischendurch in Freiburg nicht überzeugt und verloren hat. Das wird vielleicht ein bisschen verdrängt, weil Werder zwischendurch in Leverkusen auch noch aus dem DFB-Pokal geflogen ist. Und eben erst im Nordderby hat Werder fußballerisch ja auch wieder nicht überzeugt. Fakt ist aber: Werder hat aus den jüngsten fünf Spielen zehn Punkte geholt; gegen Hertha (0:0), auf Schalke (2:1), gegen Wolfsburg (3:1) und eben gegen den HSV (1:0). Inzwischen hat es Werder selbst in der Hand, mit heiler Haut aus dem Abstiegskampf herauszukommen, erst recht, wenn das gelingt, was Sportliche Leitung und Mannschaft sich vorgenommen haben. „Wir wollen weiter an einer Serie arbeiten“, sagt Baumann. Gladbach, Köln, Augsburg und Frankfurt heißen die nächsten vier Gegner. Das sind Teams, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine ordentliche bis sehr gute Saison spielen, beziehungsweise im Falle von Köln sich nicht kleinkriegen lassen. Das sind aber alles auch Teams, die zu knacken sind.

Von einer schnellen Entscheidung im Abstiegskampf geht Baumann – Serie hin, Serie her – trotzdem nicht aus. „Ich werde definitiv keinen einzigen Klub abschreiben“, sagt Baumann, „selbst den HSV nicht, denn wenn der HSV am Wochenende gegen Mainz gewinnt, ist er bis auf vier Punkte an Mainz dran. Und vier Punkte Rückstand kann man in neun Spielen auf jeden Fall noch aufholen.“ Dem 1. FC Köln ist das ohnehin zuzutrauen, zumal der Spielplan den wiederbelebten Kölnern jetzt zwei richtig spannende Spiele beschert: am nächsten Sonntag gegen Stuttgart und acht Tage später gegen Werder an einem Montagabend im Weserstadion. Mit anderen Worten: Es vergeht in den nächsten Wochen kein Spieltag, an dem Konkurrenten nicht direkt aufeinandertreffen.

Keine Zeit zum Ausruhen

Den Werder-Profis ist die Brisanz trotz der leichten Entspannung – neun Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze – bewusst. „Das sieht zwar ganz gut aus, aber wir sollten uns nicht zu sicher fühlen“, sagte etwa Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein nach dem 1:0-Sieg gegen den HSV. Abwehrchef Niklas Moisander sieht es ähnlich, er ruft deshalb das nächste Etappenziel aus: „Wir wollen jetzt wegkommen vom Relegationsplatz.“ Also wegkommen im Sinne von: möglichst viele Punkte zwischen sich und Platz 16 legen; verlassen hat Werder den Relegationsplatz mit dem Nordderby-Sieg ja schon.

Wenn sich Werder jetzt ein Punktepolster anfuttert, wäre das auch gut mit Blick auf die letzten Spieltage dieser Saison. Denn das Bremer Restprogramm hat es noch einmal in sich: Werder trifft am 30. Spieltag auf Leipzig, am 32. auf Dortmund und am vorletzten Spieltag auf Leverkusen, allesamt Teams mit Champions-League-Ambitionen. „Aber auch unabhängig vom Spielplan ist es das Ziel, so schnell wie möglich unten rauszukommen“, sagt Baumann. Damit es am letzten Spieltag in Mainz nur noch für eine Mannschaft um alles geht.