Multimedia-Story zur Meisterschaft 1988

Der Triumph des ewigen Zweiten

Christoph Bähr

Vor 30 Jahren holte Werder die deutsche Meisterschaft. In unserer Multimedia-Story erinnern sich Thomas Schaaf, Mirko Votava und Gunnar Sauer an den Titelgewinn, der in Bremen große Euphorie auslöste.