Als die Sonne am Chiemsee langsam hinter den Gipfeln verschwindet, ergibt sich auf Werders Trainingsplatz nicht nur das Bild einer romantischen Berglandschaft. Es entsteht rein zufällig auch ein Bild mit Symbolcharakter. Drei Fans stehen noch am Spielfeldrand, um die letzten Autogramme und Fotos zu ergattern. Sie tragen Werder-Trikots. Die Namen auf dem Rücken: Kruse, Pizarro und M. Eggestein. Der Ex-Kapitän ist seit diesem Sommer weg. Die Sturm-Legende geht ins letzte Karriere-Jahr. Aber Maximilian Eggestein bleibt - und steht für Werders Zukunft.

Und es ist gar nicht so selbstverständlich, wie meinen könnte, dass sich dieser Eggestein gerade im Bremer Trainingslager in Grassau auf eine neue Saison im Werder-Trikot vorbereitet. Der 22-Jährige spielte in diesem Sommer eine überragende U21-Europameisterschaft. Als Defensiv-Stratege zentral vor der Abwehr organisierte er das deutsche Spiel und gelangte mit einigen spektakulären Auftritten bis ins Finale. Im DFB-Trikot agierte er auf der großen Bühne deutlich defensiver als in den meisten Werder-Spielen, und genau das brachte ihn nun in den Fokus internationaler Vereine. Denn lauf- und zweikampfstarke Sechser sind ein rares Gut im europäischen Fußball, das merkt ja Werder selbst gerade bei der Suche nach Verstärkungen für diese Position. Bei der U21-EM in Italien und San Marino tummelten sich Beobachter aller wichtigen Vereine. Als die registrierten, dass dieser zentrale deutsche Spieler mit dem etwas kompliziert klingenden Namen vergangene Saison im Werder-Trikot auch noch offensiv glänzte und einige schöne wie wichtige Tore geschossen hatte, wurde der Name in den Notizblöcken fett unterstrichen.

Eggesteins Berater Gunther Neuhaus bestätigte dem WESER-KURIER, dass während und nach der U21-EM „immer mal wieder Klubs aus anderen Nationen wegen Maximilian vorfühlten, wir haben das aber alles abgeblockt“. Die Klubs wollten sich vor allem informieren, wie Eggesteins vertragliche Situation ist und wie seine Karrierepläne für die nächsten Jahre aussehen. Neuhaus: „Maximilians Weg ist aber klar: Er spielt weiter für Werder.“ Der Berater betont, keine Gespräche mit anderen Vereinen forcieren zu wollen: „Wir hatten ja schon im Vorfeld der EM verdeutlicht, dass keine Tür aufgeht.“

Eggesteins Marktwert schon über 30 Millionen Euro

Nämlich mit der langfristigen Vertragsverlängerung bei Werder. Sportchef Frank Baumann konnte bereits im April verkünden, dass sich Eggestein (wie auch sein jüngerer Bruder Johannes) für ein paar weitere Jahre an die Bremer gebunden hat – und damit zu einem Zeitpunkt weit vor dem EM, als viele internationale Vereine noch nicht die Klasse des Mittelfeldspielers final einschätzen konnten. Die Vertragsverlängerung war für den Klub zwar ein finanzieller Kraftakt und beinhaltet auch eine Ausstiegsklausel, von der Werder und der Spieler profitieren könnten; doch nach der starken EM ist schon jetzt klar, dass die Vertragsverlängerung für Werder Gold wert ist. Eggesteins Marktwert liegt schon bei mehr als 30 Millionen Euro. Diese Summe könnte in den nächsten Monaten und Jahren noch erheblich steigen.

Denn Eggestein ist gerade erkennbar dabei, den nächsten Schritt seiner Karriere zu gehen. Nach seinem Sonderurlaub wegen der EM trainiert er erst seit etwa einer Woche wieder bei Werder. Und schon lobt Trainer Florian Kohfeldt: „Er hat uns in dieser ersten Trainingswoche mit seinem Spiel sofort auf eine andere Stufe gehoben.“

Das wird in jeder Trainingseinheit deutlich. In dem Bewusstsein, für Werder inzwischen ein wichtiger Faktor zu sein, agiert Eggestein mit enormer Präsenz und dennoch mit einer Selbstverständlichkeit in seinen Handlungen, als habe er schon die Erfahrung aus vielen großen Länderspielen. Hat er zwar nicht. Aber er will dorthin. Auch Kohfeldt registriert Eggesteins positives Auftreten, seine lautstarken Kommandos und die gute Körpersprache. „Maxi fängt an, andere besser zu machen. Ich finde, das sieht man schon in den ersten Tagen“, sagt Kohfeldt, „er kommt zur Mannschaft und hat eine Präsenz, die einfach extrem gut ist.“ Mehr noch: Werders Eigengewächs entwickelt sich rasant in die richtige Richtung. Sein Trainer fand es schon im vergangenen Sommer außergewöhnlich für Eggesteins junges Alter, „dass er die vorletzte Saison direkt bestätigte. Und in der Rückrunde ist er für mich von einem sehr guten Mannschaftsspieler, der gesetzt war, zu einem Unterschiedsspieler geworden in der Liga. Über Pässe, aber auch über eigene Aktionen und über dieses Selbstverständnis in all seinen Aktionen“.

Eggestein auf Sechser-Position, oder doch als Achter?

Unterschiedsspieler ist ein großes Wort, zuletzt benutzte es Kohfeldt für den Kapitän und Topscorer Max Kruse. Nach dessen Abgang stößt Eggestein gerade sportlich wie hierarchisch in ein Vakuum und scheint diese Rolle bei Werder sehr gut ausfüllen zu können. Für seinen Trainer ist er in der Stammelf „absolut gesetzt“. Die Frage ist nur, ob eher defensiv auf der Sechser-Position, oder doch wieder als Achter, um seine enorme Torgefährlichkeit und Passqualität besser einbringen zu können. Die Antwort lautet: beides. Je nach Aufstellung und Gegner wird Eggestein wieder beide Rollen übernehmen und auch innerhalb eines Spiels die Positionen bei Bedarf wechseln. Denn er ist nicht irgendein Spieler, wie Kohfeldt betont, sondern einer mit einem großen Vorteil. Kohfeldt nennt es „so eine spezielle Werder-Geschichte“. Er war schon in der Jugend Eggesteins Trainer, beide sind bei den Profis zu Stars gereift. „Maxi und ich“, sagt Kohfeldt, „wir kennen uns nun seit über zehn Jahren. Es gibt wohl keinen Spieler hier, der besser weiß, wie ich Fußball sehe und was ich sehen möchte.“ Und das eben unabhängig von der jeweiligen Position.

Auch deshalb passt es für Eggestein in Bremen gerade besser als in Dortmund, Leverkusen oder Mönchengladbach. Alle drei Vereine beschäftigten sich während der vergangenen Saison intensiv mit dem Gedanken, Eggestein zu verpflichten und hätten dem Bremer verlockende Perspektiven bieten können. Ein konkretes Angebot machte aber letztlich keiner der drei Vereine, auch wenn es hartnäckig hieß, Eggestein habe sich gegen den BVB und für Werder entschieden. Richtig ist, dass Dortmund ihn intensiv beobachtete, neben sehr starken Auftritten aber auch Spiele sah, in denen Eggestein zu wenig Einfluss auf das Geschehen nahm. In der Summe war das dem BVB (noch) zu wenig für die hohen Ansprüche des Champions-League-Vereins. Eggestein arbeitet gerade erkennbar daran, diesen letzten Makel abzustellen. Dann gehört ihm mehr denn je die Zukunft. Ob bei Werder, in Dortmund oder international.