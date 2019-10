Christian Groß bleibt auch nach der Karriere bei Werder. (nordphoto)

Christian Groß war perfekt vorbereitet. Werders Abwehrspieler ging extra noch einmal zum Friseur, denn er wusste, dass ihm am Donnerstag einige Fotoaufnahmen bevorstehen würden. An diesem Tag gab Werder die Vertragsverlängerung des 30-Jährigen bekannt (wir berichteten). Es ist die nächste gute Nachricht für Christian Groß in einer Saison, die er sich wohl selbst in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätte. Erst durfte der U 23-Kapitän mit den Werder-Profis ins Trainingslager und in den Testspielen mitwirken, dann folgten das Bundesliga-Debüt gegen Augsburg, der erste Startelfeinsatz gegen Union Berlin, der Auftritt vor mehr als 80 000 Zuschauern in Dortmund und jetzt eben der neue Vertrag. „Vertragsverlängerungen sind für einen Fußballer immer etwas Schönes. Und gerade in meiner jetzigen Situation ist es eine tolle Sache“, sagt Groß im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Er ist gerade rundum glücklich und strahlt das auch aus. Nicht nur, dass er seinen Traum von der Bundesliga im gehobenen Fußballeralter doch noch leben durfte, er hat jetzt auch erst einmal Planungssicherheit. Groß’ Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Durch eine leistungsbezogene Klausel hätte er sich womöglich verlängert, doch darauf wollten beide Seiten nicht warten. „Klar ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Leistungen in den vergangenen Wochen anscheinend ganz gut waren“, sagt Groß. Sein Berater und er seien schon länger mit Werder im Austausch gewesen. Nun einigen sich beide Seiten auf einen Kontrakt, der nach WESER-KURIER-Informationen bis 2021 läuft. Ein Profivertrag ist es nicht, Groß wird irgendwann zur U 23 zurückkehren. Er selbst mache sich darüber keine Gedanken und genieße einfach den Moment, betont der Defensivspieler. Auch, wann er seine Karriere beende, wisse er noch nicht. „Wenn mein Vertrag in ein paar Jahren ausläuft, werde ich sehen, wo ich stehe und wie sich meine sportliche Situation darstellt. Dann kann man kurzfristig abwägen, ob es weitergeht oder nicht.“

Praktikum im Scouting

Fest steht nur: Wenn Groß’ aktive Karriere endet, bleibt er bei Werder. Ein Anschluss-Job im sportlichen Bereich ist ihm vertraglich zugesichert. Diesen Plan hatte er schon, als er im vergangenen Jahr vom VfL Osnabrück zu Werders U 23 kam – vor dem ganzen Bundesliga-Rummel. „Ich habe die Entscheidung für einen Wechsel zu Werder ganz bewusst getroffen, um auch für die Zeit nach dem Fußball gut aufgestellt zu sein“, betont Groß. Wo genau er später arbeiten wird, steht noch nicht fest. „Das hängt von mehreren Faktoren ab. Ich habe mal ein Praktikum im Scouting gemacht, aber es gibt auch den Trainer-Bereich oder den Analyse-Bereich. Der Verein bietet so viele Möglichkeiten“, erklärt Groß. Neben seiner Fußballerlaufbahn studiert der 30-Jährige Betriebswirtschaftslehre und Management. Das bedeute aber nicht, dass er zwingend bei Werder im Management arbeiten wolle. „Ich möchte mich grundsätzlich breit aufstellen und mich nicht nur mit Fußball auseinandersetzen“, sagt Groß. „Wenn ich am Ende im Scouting oder in der Analyse landen sollte, kann es auch nicht schaden, offen zu sein für Themen aus der normalen Wirtschaft.“

Groß lässt also alles auf sich zukommen. Warum auch nicht? Damit ist er bisher schließlich gut gefahren. Wer hätte vor einigen Monaten gedacht, dass er mit 30 Jahren noch einmal in der Bundesliga spielen würde? Und dann auch noch für den Verein aus seiner Geburtsstadt, den er schon als Kind im Weserstadion anfeuerte. Viel gepokert hat Groß bei den Vertragsverhandlungen auch nicht. „Für mich war relativ schnell klar, dass meine Reise nirgendwo anders hingeht. Ich fühle mich hier absolut wohl und bin froh, dass ich ein Teil von Werder Bremen sein darf“, betont er.

Prämien für erfolgreiche Spiele

Auf der anderen Seite war auch Trainer Florian Kohfeldt sehr froh darüber, Groß zu haben. Als wegen der Verletzungsmisere kaum noch Abwehrspieler zur Verfügung standen, sprang der U 23-Kapitän ins kalte Wasser und behauptete sich in der Bundesliga auf Anhieb. „Er hat mit 30 sein Bundesliga-Debüt gegeben und gezeigt, dass er auf dem Niveau und vor Kulissen wie bei Union Berlin oder in Dortmund spielen kann. Das nötigt mir hohen Respekt ab“, unterstrich Kohfeldt. Groß’ Aufstieg kam so rasant und unerwartet, dass der Trainer sich zwischenzeitlich sogar gefragt hatte, ob der Vertrag seines Spielers überhaupt angemessen sei. „Ich hoffe, dass er mit Frank Baumann gut die Prämien verhandelt hat“, hatte Kohfeldt gescherzt.

Die Sorge war allerdings unbegründet. „Jeder Vertragsspieler bei uns bekommt Punkteinsatzprämien. Die sind für Spiele in der Bundesliga natürlich höher als in der Regionalliga“, erklärt Sportchef Baumann auf WESER-KURIER-Nachfrage. Vertragsspieler sind alle Akteure der ersten und zweiten Mannschaft. Groß profitierte abgesehen von all dem Lob, der Zuneigung der Fans und dem neuen Vertrag also auch schon finanziell von seiner überraschenden Beförderung. Wenn Werder punktet, bekommen die Spieler, die auf dem Platz stehen, Prämien. Groß war bei den Siegen gegen Augsburg und Union Berlin sowie dem Remis in Dortmund dabei. Für diese Partien kassierte er also Extra-Geld.