Das Thema Umwelt ist nicht zuletzt dank der jungen Aktivistin Greta Thunberg aktuell ein sehr großes. Als Werder dann in der vergangenen Woche seine Bundesligaspieler mit neuen Dienstfahrzeugen ausstattete und wieder etliche Schlüssel für SUVs übergeben wurde, kam das nicht überall gut an. Schon damals hatten etliche Fans die Aktion in den sozialen Medien kritisiert, nun meldete ich aus der Bremer Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in einer Pressemitteilung zu Wort.

„Der SV Werder Bremen tritt nach eigenen Angaben für den Klimaschutz und für mehr Nachhaltigkeit ein und ist sogar einer der Initiatoren der Sports For Future Bewegung“, wird Lisa Tschink, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Mobilität des BUND Bremen in dem Schreiben zitiert. „Gleichzeitig aber SUVs von VW als Dienstwagen an seine Profis zu verteilen, passt nicht zusammen. Der Verein setzt damit ein völlig falsches Zeichen.“

Der BUND Bremen fordert daher umweltfreundlichere Alternativen, da SUVs oder auch Geländewagen „nicht nur erheblich mehr Kohlendioxid“ ausstoßen würden als kleinere Fahrzeuge, „sie sind auch in einer Stadt schlicht nicht notwendig, erst recht nicht in einer Stadt der kurzen Wege wie Bremen“, lautet die offizielle Kritik. Tschink fragt deshalb: „Muss wirklich jedes Jahr ein neuer Wagen her, und ergibt es angesichts der globalen Klimakrise überhaupt Sinn, SUVs als solche anzunehmen?“ Der BUND forderte den Verein deshalb auf, die Dienstwagen gänzlich abzuschaffen. „Das Mindeste ist aber, dass Werder auf kleinere E-Autos umsteigt“, betonte Tschink.