Im "Kicker" hatte der 30-Jährige immerhin die Hoffnungen genährt, dass es für ihn vielleicht auch über das Jahr 2019 hinaus eine Zukunft an der Weser geben könnte. "Ich fühle mich in Bremen total wohl. Und wenn das mit dem nötigen Erfolg gepaart ist, wird man sich sicher zusammensetzen und eine Lösung finden", hatte Kruse des Sportmagazin gesagt. "Im Vordergrund steht für mich nicht mehr das Geld, sondern der Spaß am Fußball und der Wohlfühlfaktor. Dann kann man auf das eine oder andere auch verzichten."

Es sind Worte, die sicherlich auch die Bremer Verantwortlichen sehr gern gehört haben. Sportchef Frank Baumann weiß allerdings auch, dass ein Verbleib eben eng an die Resultate der kommenden Spielzeit geknüpft ist und eine Verlängerung des Kontraktes zumindest in Kürze noch nicht zu erwarten sei. "Der Verein wird da jetzt Geduld brauchen", sagte Baumann im Gespräch mit Mein Werder.