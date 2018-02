Wir haben uns über Entscheidungen der Schiedsrichter und nachträglich geahndete Vorfälle aufgeregt, als es den Videobeweis noch nicht gab. Heute, mit Videoassistent, tun wir das zwar immer noch, aber es ist gerechter geworden.

Es gibt Fakten dazu. Der DFB hat nach Ende der Hinrunde 1041 Schiedsrichter-Entscheidungen in 153 Spielen analysiert. In 50 Fällen haben Videoassistenten mit einer Empfehlung eingegriffen, in 48 Fällen hat der Schiedsrichter seine Entscheidung entsprechend korrigiert. Davon waren 37 richtig und elf falsch. Für den ersten Schritt ist das nach meiner Ansicht ein gutes Ergebnis. Wir neigen dazu, bei vielen Veränderungen erst mal das Negative zu sehen. Wir könnten auch das Positive betrachten, wo der Videobeweis objektiv geholfen hat.

Man sollte dem Ganzen eine Chance geben und es nicht gleich wieder in die Tonne kloppen oder zerreden. Diese Diskussionen haben alle Sportarten durchgemacht, American Football, Tennis, Eishockey. Irgendwann wird es normal sein, zwei, drei Minuten bis zu einer endgültigen Entscheidung zu warten. Auch hier gilt: Man kann alles positiv oder negativ sehen. Positiv ist, zweimal über ein Tor jubeln zu können. Oder sich nach einem vermeintlichen Gegentor zu freuen, dass es doch keines gibt. Dieser Moment bis zur endgültigen Entscheidung ist maximale Spannung!

Fehler minimieren

Wir haben jahrelang nach dem Videobeweis geschrien, haben uns aufgeregt, wenn der Schiedsrichter klare Situationen nicht erkannte. Jeder wollte den Videobeweis, wir sollten ihn jetzt nicht sofort wieder abschaffen. Fußball ist der Sport auf der Welt, in dem das meiste Geld steckt. Es geht um Titel, um Abstiege, um unglaublich viel, deshalb müssen wir versuchen, Fehler zu minimieren. Wir müssen mit der Zeit gehen, wir kommen nicht drumherum. Es ist wie mit einem Smartphone: Ich fluche jeden Tag über die Informationsflut durch Mails, Nachrichten, Anrufe, über all die Möglichkeiten. Bin ich einen Tag ohne, merke ich, dass es nicht geht.

Es geht natürlich darum, was korrigiert wird. Da gibt es klare Richtlinien. Und doch wird es Situationen geben, in denen die Entscheidung Ermessenssache ist. Wo auch Experten, selbst wenn sie 500 Bundesligaspiele auf dem Buckel haben, nach 15 Wiederholungen nicht einer Meinung sind. Beispielsweise bei Strafstoßentscheidungen: Wird der Spieler so berührt, dass er fallen muss? Oder eben nicht? Es wird immer strittige Szenen geben, der Einsatz des Videoassistenten minimiert sie.

Ein Grundproblem ist, dass mit dem Videoassistenten viele falsche Hoffnungen verbunden waren. Es geht darum, die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Entscheidung zu erhöhen. Und nicht darum, Fehlentscheidungen komplett unmöglich zu machen. Der Videoassistent ist nicht der liebe Gott – er macht Fehler! In der Summe gibt es durch seinen Einsatz aber weniger als zuvor. Und das ist ein Erfolg.

Videoassistent als Hilfsmittel

Es sind für die Öffentlichkeit noch mehr Erklärungen nötig, um die Arbeit der Videoassistenten transparenter zu machen, verständlicher, nachvollziehbarer. Es sollte erkennbar sein, welche Szenen sich der Videoschiedsrichter anschaut. Und wo – jetzt und in der Zukunft – Fehlerquellen liegen, weil dort Menschen vor Bildschirmen sitzen, die nach ihren Empfindungen Entscheidungen treffen.

Das System ist noch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Natürlich müssen die Schiedsrichter besser geschult werden. Natürlich müssen die Videoassistenten noch mehr Erfahrungen sammeln. Besser verdeutlicht werden sollte auch die Hierarchie: Der Schiedsrichter muss für Spieler und Zuschauer derjenige sein, der die Entscheidungen trifft. Der Videoassistent ist ein Hilfsmittel für den Schiedsrichter in Zeiten, in denen der Fußball immer schneller wird und dadurch viele Szenen schwerer zu erkennen. Er ist eine Hilfe für den Schiedsrichter, der sich dadurch sicherer fühlt.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Videoassistent nach der Testphase wieder abgeschafft wird. Und ich will es auch nicht. Der eine oder andere Manager, Geschäftsführer oder Trainer motzt schon mal, trotzdem sind fast alle im Fußball-Geschäft grundsätzlich dafür. Denn am Ende führt er dazu, dass es gerechtere Ergebnisse gibt.

Thomas Eichin (51)

war von Februar 2013 bis Mai 2016 Geschäftsführer bei Werder. Nach einer kurzen Zeit bei 1860 München arbeitet er jetzt für eine Spielerberatungs- und Vermarktungsagentur. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Jörg Wontorra, Christian Stoll und Klaus-Dieter Fischer schreibt Thomas Eichin in unserer Kolumne, was ihm am Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.

