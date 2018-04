• Vor dem ersten Leverkusener Tor ließ sich Milos Veljkovic aus dem Abwehrzentrum locken, eine Direktpass-Kombination später hatten die Leverkusener Stürmer freie Bahn zum Werder-Tor.

• Vor dem zweiten Leverkusener Treffer war Milos Veljkovic derjenige Bremer, der dem Torschützen Julian Brandt am nächsten stand – aber nicht nahe genug, eine halbe Körperdrehung Brandts später lag der Ball im Werder-Tor.

• Vor dem dritten Leverkusener Treffer verloren Niklas Moisander und Milos Veljkovic das Kopfballduell gegen Vorlagengeber Lucas Alario, eine Sekunde danach hatte Karim Bellarabi das vorentscheidende 3:2 für Leverkusen erzielt.

Das DFB-Pokal-Viertelfinalspiel in der Bayarena war eines der schlimmsten Profierlebnisse für Werders jungen Innenverteidiger Milos Veljkovic. Ein Jahr lang kannte die Entwicklung des 22-Jährigen nur eine Richtung, nach oben: vom Streichkandidaten zum festen Mitglied des Profikaders, zum Stammspieler in Werders Bundesliga-Innenverteidigung, zum A-Nationalspieler in der serbischen Nationalmannschaft. Doch seit Rückrundenbeginn häufen sich die Fehler, auch beim 2:4 gegen die Bayern etwa sah Veljkovic bei zwei Gegentoren nicht gut aus. Veljkovic: Unsicherheitsfaktor statt Stabilisator?

Kohfeldt verteidigt Veljkovic

„Das sehe ich nicht so“, sagte Florian Kohfeldt nach dem Leverkusen-Spiel. Werders Cheftrainer verteidigte seinen Abwehrspieler. Ja, führte Kohfeldt aus, gegen die Bayern seien zwei Gegentore „besser zu verteidigen“ gewesen, aber die Schuld am ersten Tor gegen Leverkusen zum Beispiel will Kohfeldt dem Spieler nicht geben. Der komplette Angriff, der am Leverkusener Strafraum seinen Ausgang nahm, sei nicht zu verteidigen gewesen, sagte Kohfeldt, „das hat Leverkusen perfekt gemacht“.Dass Veljkovic mutig aus dem Zentrum herausrückte, fand Kohfeldt in Ordnung, er verlange schließlich, dass vorwärts verteidigt werde. Das Problem am ersten Gegentor seien vielmehr die vielen Eins-gegen-eins-Situationen in der Entstehung gewesen, „das wollen wir eigentlich nicht“.

Trotzdem wird sich Kohfeldt nach vier Gegentoren gegen die Bayern und nun vier Treffern der Leverkusener überlegen müssen, ob er personelle Veränderungen im Bremer Abwehrzentrum vornimmt. Eine echte Alternative hat Kohfeldt seit gut einer Woche: Winter-Einkauf Sebastian Langkamp, groß, kopfballstark und mit der Erfahrung aus 154 Bundesligaspielen. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Langkamp Veljkovic in der Startelf ablöst.

Soweit ist Kohfeldt jedoch noch nicht, jedenfalls nicht öffentlich. „Milos ist ein großer Faktor mit seiner spielerischen Qualität“, sagte der Werder-Trainer, „ich mache mir um ihn keine Sorgen, er wird stabil bleiben, er ist ein wichtiger Faktor für uns.“ Kohfeldt kündigte aber auch an: „Ich werde mir die vier Gegentore noch einmal ganz genau anschauen.“

