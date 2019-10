Gut gelaunt hat Theodor Gebre Selassie am Mittwoch über seine sportliche Zukunft gesprochen. (nordphoto)

In Werders Defensive war das Personal in den vergangenen Wochen arg ausgedünnt, doch Dauerbrenner Theodor Gebre Selassie war immer da. Mehr noch: Er wurde endgültig zu einer echten Stütze des Teams. Obwohl er seinen angestammten Platz auf der rechten Abwehrseite räumen musste und als Innenverteidiger agierte, war kein Leistungsabfall zu erkennen. Trainer Florian Kohfeldt macht kein Geheimnis daraus, wie sehr er den Tschechen mag. „Er ist vermutlich der am meisten unterschätzte Spieler in unserem Kader“, sagte er kürzlich lobend.

Es gibt da nur ein Problem: Der Vertrag des 32-Jährigen läuft am Saisonende aus, bislang wurde über eine Verlängerung noch nicht offiziell gesprochen. Doch das könnte sich zeitnah ändern, zumal sowohl Gebre Selassie als auch Sportchef Frank Baumann in der Vergangenheit betont hatten, sich eine weitere Zusammenarbeit gut vorstellen zu können. „Wir haben besprochen, uns vielleicht in der Länderspielpause zu treffen“, sagte Gebre Selassie am Mittwoch in einer Medienrunde. „Ein weiteres Jahr zu bleiben, das wäre mein Wunsch.“

Einschulung des Sohnes wohl später

Klingt ganz danach, als wäre eine Vertragsverlängerung nur noch Makulatur - doch Gebre Selassie bleibt vorsichtig, schließlich müssten sämtliche Details für beide Seiten passen. „Ich weiß nicht, mit welcher Idee Baumi kommt“, sagte er schmunzelnd. „Dann muss ich das mit meiner Familie besprechen. Und dann werde ich eine Entscheidung treffen.“ Ein wichtiger Punkt war bislang auch privater Natur: Gebre Selassie möchte seine Kinder unbedingt in seiner Heimat einschulen, bei seinem Sohn Noe wäre das eigentlich im kommenden Jahr der Fall. Als er nun von den Journalisten darauf angesprochen wurde, ob der Junior vielleicht erst im Jahr 2021 das Klassenzimmer mit dem Kindergarten tauscht, schwieg Gebre Selassie, hob allerdings vielsagend den Daumen. Somit scheint ein Problem also gelöst.

Für Werder wäre eine Vertragsverlängerung enorm wichtig. Gebre Selassie gehört zu den zuverlässigsten Spielern im Bremer Kader. Seine öffentliche Zurückhaltung kollidiert keinesfalls mit seinem internen Stellenwert. Im Team genießt er ein enorm hohes Ansehen, sein Wort hat als Mitglied des Mannschaftsrates ein hohes Gewicht. Und sportlich ist er - wie er aktuell beweist - universell einsetzbar. „Ich kann mir vorstellen, auch in Zukunft Innenverteidiger zu spielen“, sagte er. „Von Spiel zu Spiel, von Training zu Training fühle ich mich auf der Position wohler.“

Allerdings drängt Ömer Toprak zurück ins Team, auch Abwehrchef Niklas Moisander soll in der Länderspielpause wieder fit werden. Dann ginge es für Gebre Selassie wohl wieder zurück auf die rechte Seite. „Ich spüre in der Mitte mehr Verantwortung als auf der Außenposition, man muss mehr organisieren“, sagte er. Probleme hat er damit nicht, fehlen tut ihm dennoch etwas: „Ich vermisse das Offensivspiel.“