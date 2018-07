Tobias Duffner hat sich gefreut. Auch mit 34 Jahren hält das Leben eines Fußballers mitunter Überraschungen bereit, bei Duffner war es die Teilnahme am Trainingslager der Profis im österreichischen Zillertal. „Ich war überrascht, dass ich dabei bin“, sagte Duffner, der sonst in der U23 das Tor hütet. Aber es war natürlich auch ein riesiger Spaß.

Für den Verein war es kein Spaß, eher eine Verkettung unglücklicher Umstände. Jaroslav Drobny, eigentlich für das Trainingslager eingeplant, verletzte sich kurz zuvor. Michael Zetterer leidet noch unter den Folgen eines dritten Kahnbeinbruchs. Und die neue Nummer 2 war immer noch nicht gefunden. So fiel die Wahl auf Duffner, um einen reibungslosen Ablauf des Trainings zu ermöglichen.

Die Zeit der Kompromisse naht dem Ende. Es ist gut möglich, dass im Laufe des Donnerstags der neue Torwart vorgestellt wird. Sonst wird bis zum Wochenende Vollzug vermeldet. Wer es ist? Das mag niemand verraten. Florian Kohfeldt gibt zumindest ein bisschen Einblick in das Profil: „Es ist jemand mit Spielerfahrung", sagt Kohfeldt gegenüber Mein Werder. „Es ist kein 30-Jähriger Torwart, eher einer Mitte 20. Er hat Spielerfahrung und man weiß, was er kann."

Keine große Lösung

Es wird, das lässt sich interpretieren, keine große Lösung. Kein Daniel Heuer Fernandes, der vor einigen Wochen als Neuzugang gehandelt wurde. Der aber, so ist zu hören, teurer wäre als Jiri Pavlenka es vor einem Jahr war. Zwischen vier und fünf Millionen Euro habe Darmstadt aufgerufen, Pavlenka hat vergangenen Sommer drei Millionen gekostet.

Interessanter als das, was er ist, ist also, was er nicht ist, der neue Torwart. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir schon jetzt den Nachfolger für Pavlenka gesucht haben", sagt Kohfeldt. „Sondern eher jemanden, den wir bedenkenlos ins Tor stellen können. Wo wir Sicherheit haben, dass er spielfähig ist. Es kommt kein Torwart, von dem wir sagen, dass wir ihn jetzt aufbauen und er im nächsten Jahr die neue Nummer eins ist."

Kein Verkauf geplant

Das war bisher die wahrscheinlicherer Variante, da es bereits in diesem Sommer etliche Anfragen für Pavlenka gab. Werder hat zwar schnell und nachdrücklich versichert, dass kein Angebot verlockend genug sein könne, um nachzugeben. Dass das bei konstant bleibenden Leistungen Pavlenkas im kommenden Jahr so bleibt, schien doch ziemlich unwahrscheinlich, ein Verkauf im nächsten Jahr trotz Vertrags bis 2020 naheliegend. Doch dem widerspricht Kohfeldt nun: „Wir gehen nicht davon aus, dass Pavlenka nächsten Sommer geht. Es ist eher der Plan, dass er in zwei Jahren geht. Das ist mit Pavlenka besprochen, so ist auch seine eigene Planung."

Für die Bremer Anhänger dürfte das eine gute Nachricht sein. Dass hier Spieler entwickelt und dann verkauft werden, ist jedem klar. Zu kurz sollten die Intervalle des Wechsels aber nicht sein, sonst lässt sich schwerlich eine Bindung zwischen Anhängern und Spielern aufbauen. Pavlenka steht in der Gunst des Bremer Publikums weit oben, Kohfeldts Worte werden wohl entsprechend gerne gehört: „Momentan ist die Planung, dass er noch zwei Jahre hier ist. Wenn Jiri seine Leistung zwei weitere Jahre bestätigt, dann ist er einfach so weit."