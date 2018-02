Was ist wichtiger als ein Sieg gegen den HSV? Richtig, für viele Werder-Fans kaum etwas. Das hat man auch nach dem Abpfiff des recht unansehnlichen Derbys bei Twitter gemerkt.

Omg!! #werder mein schlägt so schnell!!

#Derbysieger #werder

Meine Nerven sind am Ende aber am Ende steht da 1:0 für Werder, mir ist egal, ob das jetzt ein Eigentor war oder nicht, aber Werder hat gewonnen und der HSV verloren und ich kann heute in Ruhe Schlafen. #SVWHSV #Derbysieg