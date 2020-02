Obenauf: So will Werder seinen neuen Angreifer Davie Selke öfter sehen. (nordphoto)

Florian Kohfeldt hat nicht eine Sekunde gezögert, seinen neuen Stürmer Davie Selke schon in Augsburg sofort in der Startelf zu bringen – nach nur einem gemeinsamen Training am Freitag, dem Tag, an dem der Angreifer von Hertha BSC ausgeliehen wurde und erst am Mittag in Bremen landete. Mit diesem einen Training als Grundvoraussetzung sei das für ihn klar gewesen, erklärte Werders Trainer, aus einem einfachen Grund: „Es gibt einfach Neuzugänge, wo man sich als Trainer und auch als Umfeld so viel von verspricht. Wenn man das dann auch wirklich ernst meint, dann muss man auch dem Spieler sofort das Signal geben: Ich baue auf Dich! Und ich weiß, was du kannst und wie du in unsere Mannschaft passt.“

Dieses Signal erhielt der neue Hoffnungsträger auf Anhieb. Und Selke war gewillt, das Vertrauen und die damit verbundene Wertschätzung gleich auf dem Feld zurückzuzahlen. Die Bremer Führung durch ein Augsburger Eigentor erzwang Selke entscheidend mit, er forderte viele Bälle, gab sich auf dem Feld etwa eine Stunde lang selbstbewusst und kommunikativ. Als die Rückschläge kamen, in Form der beiden Gegentore, ging aber auch Selke mit unter, was man ihm als Neuankömmling nicht verübeln kann. „Ich finde, er hat dieses Vertrauen heute sehr lange gerechtfertigt“, sagte Kohfeldt, „durch sein sehr unangenehmes Anlaufverhalten und dadurch, wie er das Eigentor zu unserer Führung mit erzwungen hat. Das ist genau seine Spielweise, die uns auf Dauer sehr gut tun wird.“

Freude auf zwei Heimspiele

Selke empfand die erste Halbzeit als gut, „wir haben geführt, alles war in Ordnung. Dann haben wir es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut hinbekommen“. Warum das passierte, sei „eine gute Frage“, befand Selke, eine Antwort hatte er nicht. „Ich muss die Jungs ja jetzt erst einmal richtig kennen lernen“, erklärte er, gab sich aber schon als neuer Leader, indem er die Kollegen in Schutz nahm: „Wenn die Mannschaft verunsichert wäre, dann hätten wir nicht so eine erste Halbzeit gespielt. Wir haben es leider nicht hinbekommen, das über 90 Minuten zu zeigen. Wir bleiben trotzdem positiv. Es wird eine Rückrunde, in der wir in jedem Spiel alles raushauen müssen!“

Am Sonntagvormittag wird Werder den neuen Stürmer offiziell präsentieren, schon am Abend bekam man einen kleinen Vorgeschmack auf die Emotionalität dieser Personalie. Schließlich ist Selke zurückgekommen nach Bremen, nach den Stationen Leipzig und Berlin. „Werder ist für mich ein besonderer Verein“, betonte er am Samstag nach seinem ersten Einsatz in Augsburg, in dem Stadion also, wo er 2014 sein erstes Bundesligator überhaupt im Werder-Trikot erzielte. Selke: „Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei Werder sein darf und helfen darf, aus der Situation herauszukommen.“ Den Blick richtete er selbstbewusst nach vorne, auf die nun anstehenden Heimspiele gegen Dortmund und Union: „Am Dienstag wird es ein geiles Spiel im Weserstadion im Pokal gegen Dortmund. Und dann kommt Union. Das sind zwei Spiele, auf die wir uns freuen.“

„Er hat nicht viel gespielt“

Diese Herangehensweise wird Werder nützen, keine Frage, sein Spiel aber wohl auch. „Davie hat in der ersten Halbzeit die Bälle vorne gut gehalten“, lobte Kapitän Niklas Moisander, „Davie kann wichtig für uns sein, das hat man in der ersten Hälfte gesehen. Er hat natürlich nicht so viel gespielt bei Hertha. Aber jetzt hat er für uns gespielt, und das war wichtig für uns. Wir müssen uns aber natürlich noch besser kennenlernen und mit ihm einspielen.“