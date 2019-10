Es ist wie so oft in letzter Zeit: Ein tolles Fußballspiel wird von einer Schiedsrichterentscheidung überschattet. Bei Werders 2:2 in Leverkusen war es eine Handspielsituation in der Nachspielzeit. Einen Schuss Benjamin Gollers stoppte Leverkusens Nadiem Amiri im Strafraum mit beiden Händen. Schiedsrichter Martin Petersen ließ weiter laufen, die Videoassistenten in Köln griffen nicht ein.

„Das war kein Abstützen von Amiri, es war eine Parade mit beiden Händen. Und deshalb natürlich ein Elfmeter", sagte Florian Kohfeldt nach dem Spiel. Der DFB sieht das anders. Er reagierte am Sonntag mit einer Erklärung auf der Homepage des Verbands.

„Der Leverkusener Spieler Amiri grätscht seitlich mit noch relativ eng am Körper gehaltenen Armen auf seinen Gegenspieler zu. Dabei wird er beim Schuss des Gegenspielers am Arm getroffen. Bei einer Grätschbewegung gesteht die Regel dem Spieler zu, dass er zur Stabilisierung des Körpers die Arme seitlich zum Boden hin abspreizen kann. Das ist die sogenannte Abstützhaltung."

Weiter heißt es: „Der Schiedsrichter hatte zu dieser Situation eine klare Wahrnehmung und den Vorgang bewertet. Die Sichtung des Videomaterials lieferte keine klar und offensichtlich andere Information. Daher war es richtig, dass der Video-Assistent nicht intervenierte."

Der DFB räumt zwar, dass die Szene nicht ganz charakteristisch für die sogenannte Abstützhaltung sei, andererseits sei keine „bewusste Abwehraktion, mit den Armen zum Ball", zu erkennen.