Eigentlich ein Fußball-Feiertag: Das Weserstadion ist ausverkauft, es wird auch gegen Dortmund wieder eine besondere Pokalstimmung herrschen. (nordphoto)

Pokal-Atmosphäre statt Abstiegs-Tristesse: Bei Werder können sie vor dem Duell mit Borussia Dortmund am Dienstagabend (Anstoß 20.45 Uhr, live bei Sky und in der ARD) die Köpfe mal durchlüften und sich für ein Spiel lösen von den Sorgen im Ligakeller. Denn im Achtelfinale gegen den hohen Favoriten BVB hat Werder im Grunde wenig bis nichts zu verlieren - kann aber sehr viel gewinnen.

„Wir dürfen uns darauf freuen“

Das sieht auch Florian Kohfeldt so: „Ganz Deutschland erwartet einen souveränen Sieg der Dortmunder. Es geht aber darum, mutig zu sein und Dortmund zu ärgern. Dann können wir auch Dinge aus diesem Spiel mitnehmen.“ Gerade der DFB-Pokal stehe auch dafür, dass Mannschaften, „die sonst nicht so gut dastehen, für große Momente sorgen können“. Kohfeldt erwartet unter Flutlicht im Weserstadion „eine besondere Atmosphäre, so ein Pokalabend kann auch etwas freisetzen bei einer Mannschaft. Wir dürfen uns darauf freuen. Und auch die Fans dürfen sich darauf freuen.“

Personell sieht es besser aus

Er wisse natürlich, „dass wir nicht in guter Form sind“, räumt Werders Trainer ein, „aber ich will jedes Spiel gewinnen. Ich freue mich auf K.-o.-Spiele. Und unsere Jungs auch. Das ist kein negativer Druck.“

Zumal es personell wieder etwas besser aussieht: Sebastian Langkamp und Stefanos Kapino haben ihre Grippe-Erkrankungen überraschend gut weggesteckt und sollen beim Abschlusstraining ebenso dabei sein wie Milos Veljkovic, der unter Adduktorenproblemen litt. Auch der in der Liga zuletzt gesperrte Marco Friedl steht gegen Dortmund nun wieder zur Verfügung.