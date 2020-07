Die alte Saison ist für Werder gerade erst ein paar Tage abgehakt, da wirft die neue bereits ihre ersten Schatten voraus. Zwischen dem 11. und 14. September werden die Bremer ihre erste Partie in der nächsten Ausgabe des DFB-Pokals absolvieren. Diese Prüfung ist also noch ein gutes Stück entfernt, auf welchen unterklassigen Gegner die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt trifft, wird aber schon in Kürze ermittelt. Die Auslosung findet nämlich am 26. Juli statt.

Auch in diesem Jahr wird die Ziehung der Paarung live in der „Sportschau“ übertragen, eine Änderung gegenüber den Vorjahren wird es aber doch geben. Da die Teilnehmer aus den Landesverbänden zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststehen, wird es sogenannte Platzhalter bei der Auslosung geben. Gut möglich also, dass Werder sich dann noch etwas länger gedulden muss, ehe der endgültige Kontrahent gefunden ist. Die Finals der Landespokale werden erst am 22. August am „Finaltag der Amateure“ ausgetragen.