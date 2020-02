Heute geht es Schlag auf Schlag. Bis zur Mittagszeit will die Deutsche Fußball-Liga (DFL) entscheiden, ob und wann genau das Werder-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt stattfindet. Die Partie am Sonntag könnte verlegt werden, weil die Hessen am Freitagabend in Salzburg ihr Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League nachholen.

Um 13 Uhr treffen sich dann die Bremer Journalisten im Medienraum des Weserstadions mit Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann, die ihre Einschätzung zum kommenden Spieltag abgeben. Um 15 Uhr geht es dann für die Profis auf den Rasen, die Einheit wird allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.