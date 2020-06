Noch ist nicht klar, ob Werder die Relegation benötigt - oder sich überhaupt für die Verlängerung der Saison qualifiziert. Sollten die Bremer jedoch nachsitzen müssen beziehungsweise dürfen, um den anvisierten Klassenerhalt in zwei weiteren Entscheidungsspielen perfekt zu machen, stehen nun auch die Termine fest. Die DFL hat am Freitagmorgen mitgeteilt, dass der Drittletzte der 1. Bundesliga sowie der Drittplatzierte aus dem Unterhaus zunächst am 2. Juli aufeinandertreffen. Das Rückspiel ist für den 6. Juli vorgesehen. Übertragen werden die Duelle von DAZN und Amazon Prime.

Eine Etage tiefer geht es etwas später zur Sache. Die Relegation zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga findet am 7. und 11. Juli statt. Weitere Einzelheiten zu den Terminen folgen noch.