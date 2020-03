DFL-Chef Christian Seifert und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte sind sich uneins über den Umgang mit der Coronakrise. (dpa)

Das Verhältnis zwischen Bremen und der Deutschen Fußball Liga ist schon seit einiger Zeit extrem angespannt. Stichwort: Polizeikostenstreit. Da verwundert es wenig, dass beide Parteien auch beim Thema Coronavirus aneinander geraten. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hatte in einem Brief an DFL-Geschäftsführer Christian Seifert gefordert, zunächst alle Spiele des kommenden Wochenendes abzusagen. Der Ligaverband müsse seiner Verantwortung für Spieler und Fans gerecht werden. Es könne dramatische Folgen haben, zu spät auf die Ausbreitung des Coronavirus zu reagieren. Bovenschulte formulierte spitz: „Ich kann mir kaum vorstellen, dass die DFL über bessere medizinische Erkenntnisse verfügt als das Bundesgesundheitsministerium.“

Am späten Dienstagabend reagierte Ligachef Seifert leicht aufgebracht auf den Brief von Bovenschulte, der offenbar erst nach vielen Stunden in seiner Komplexität in Frankfurt durchgedrungen war. Zunächst wies Seifert den Bremer Bürgermeister in einem Antwortbrief, der dem WESER-KURIER vorliegt, darauf hin, dass er selbst bereits einen Tag vorher „mit fast ähnlichen Worten“ die Bedeutung der Coronakrise betont habe. Die Bundesliga maße sich eben nicht an, entsprechende Maßnahmen zu beurteilen. Seifert unterstellte Bovenschulte, politisches Kapital aus der Aussage schlagen zu wollen, die DFL entscheide sich nicht für den Schutz der Menschen. Alle Maßnahmen lägen im Zuständigkeitsbereich der Behörden und nicht bei der Liga. „Diese Zuständigkeit respektiert die DFL voll und ganz, genau weil sie dem Schutz der Menschen oberste Priorität einräumt!“ Auch als Bürger, so Seifert, erwarte er, dass die „ganz sicher kompetenteren Akteure“ der Gesundheitsministerien und Gesundheitsämter geeignete Maßnahmen ergreifen. Ob dies bundesweit einheitlich geschehe, sei Ländersache.

Mäurer verweist auf Rekordumsatz

Bovenschulte oder Seifert - wer in Sachen Corona die besseren Argumente hat, ist Ansichtssache. Klar ist nur: Das ohnehin schon demolierte Verhältnis zwischen Bremen und der DFL verschlechtert sich weiter, sofern das überhaupt noch möglich ist. Auch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer griff die DFL an. Als er am Dienstag im Bremer Rathaus die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vorstellte, kam er sogar für einige Minuten vom Thema ab und widmete sich ganz dem Ligaverband. "Die DFL delegiert die Verantwortung an die Länder und Kammern", sagte Mäurer. "Zumindest die Spiele am kommenden Wochenende sollten verschoben werden, um so Zeit zu gewinnen für eine bundeseinheitliche Lösung." Geisterspiele schadeten Vereinen wie Werder finanziell enorm, betonte der Innensenator und verwies darauf, dass die DFL zuletzt einen Rekordumsatz von fast fünf Milliarden Euro gemacht habe. Wenn Spiele also abgesagt werden müssten, „trifft man nicht die Falschen".

Dass er durchaus Gefallen daran findet, sich mit der DFL anzulegen, konnte Mäurer in diesem Moment nicht verbergen, ehe er sich dann doch wieder dem eigentlichen Thema Coronavirus widmete. Mäurer und die DFL liegen schon länger im Clinch, bekanntlich stellt Bremen an den Ligaverband Rechnungen für die zusätzlichen Polizeikosten bei Hochrisikospielen. Dagegen klagte die DFL durch alle Instanzen, kassierte letztlich vor dem Bundesverwaltungsgericht aber eine Niederlage. Die Polizeikosten, insgesamt geht es bisher um rund 2,3 Millionen Euro, übernimmt allerdings nicht die DFL. Der Ligaverband will sie zu 100 Prozent an Werder weiterreichen, die Bremer wollen sich dagegen wehren, sitzen aber zwischen den Stühlen. Weder mit der DFL noch mit der Stadt Bremen sollte es sich Werder komplett verscherzen. Die Stadt und der Verein müssen immer wieder zusammenarbeiten, etwa beim geplanten Neubau des Leistungszentrums. Mit der DFL gibt es ebenfalls ständig wichtige Dinge zu regeln, etwa wenn es ums Fernsehgeld geht.

Also verhält sich Werder nun auch beim Thema Coronavirus öffentlich eher zurückhaltend. „Es wäre mehr als unglücklich, wenn es keine deutschlandweit einheitliche Lösung gäbe“, sagte Geschäftsführer und Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald, ohne aber zu viel Druck auf den Ligaverband aufzubauen. Er verwies auf die Mitgliederversammlung der DFL am kommenden Montag, auf der das weitere Vorgehen besprochen werden soll. Mehrere Vereine, darunter Werder, hatten angeregt, die kommenden Spieltage erst einmal komplett abzusagen und später nachzuholen. Die DFL will nun bis Montag prüfen, inwiefern es mit dem internationalen Fußball-Terminkalender vereinbar wäre, die Bundesliga-Saison später enden zu lassen. Bislang ist der letzte Spieltag für den 16. Mai angesetzt. Am kommenden Wochenende wird erst einmal gespielt. Bei acht Partien steht bereits fest, dass sie ohne Zuschauer stattfinden. Nur für das Spiel Leipzig gegen Freiburg gibt es nach aktuellem Stand noch keine Entscheidung. Ob die DFL dann am Montag eine Komplettabsage des nächsten Spieltags beschließt, wie von Bovenschulte und Mäurer gefordert, bleibt abzuwarten.