In der Bundesliga wird vorerst bis zum 30. April nicht gespielt. (dpa)

Eigentlich sollte am kommenden Freitag die nächste Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) stattfinden. Wichtige Entscheidungen darüber, ob, wie und wann weitergespielt werden kann, könnten in der Online-Videokonferenz aller 36 Profiklubs fallen. Nun hat die DFL das Treffen jedoch verlegt, wie sie am Dienstagnachmittag mitteilte. Neuer Termin ist Donnerstag, 23. April.

Ziel der Verschiebung sei es, den Klubs und der DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben, erklärte der Ligaverband. Über eine mögliche Fortsetzung des Spielbetriebs müsse mit Blick auf die nun anstehenden politischen Beschlüsse in Bund und Ländern diskutiert werden. Bei der bislang letzten Mitgliederversammlung hatten die Vereine entschieden, den Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum 30. April auszusetzen. Dass schon Anfang Mai wieder gespielt wird, erscheint nach der jetzigen Verlegung eher unwahrscheinlich, schließlich bräuchten die Klubs eine gewisse Vorlaufzeit, um sich auf die Spiele, die dann ohne Zuschauer stattfinden würden, vorzubereiten.