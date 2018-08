Sechs Tore geschossen und die erste Runde im DFB-Pokal so souverän wie lange nicht mehr überstanden – die Werder-Welt könnte gerade so schön sein. Wäre da nicht die Verletzung von Ole Käuper. Der Mittelfeldspieler musste während des 6:1-Erfolgs in Worms am Sonnabend ausgewechselt werden und humpelte später an Krücken in den Mannschaftsbus. Was genau der 21-Jährige hat, ist weiter offen. Nach Mein-Werder-Informationen unterzieht sich Käuper am Montagmorgen einer MRT-Untersuchung. Danach will Werder die Diagnose veröffentlichen.

Trainer Florian Kohfeldt sagte bereits nach dem Abpfiff: "Ich befürchte das Schlimmste." Käuper war in Worms in der 64. Minute eingewechselt worden, nur zehn Minuten später musste er nach einem rüden Foul von Gegenspieler Jan-Lucas Dorow wieder vom Feld. "Ich bin mir sicher, dass das Foul an Ole keine Absicht war", betonte Kohfeldt.

Unheimlich bitter ist die Szene für das Mittelfeldtalent trotzdem. Käuper hatte in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt gefeiert und war kurz danach wegen einer hartnäckigen Fußverletzung für den Rest der Spielzeit ausgefallen. In der Saisonvorbereitung stieg der gebürtige Bremer nun wieder ein und war als Stellvertreter von Philipp Bargfrede auf der Sechser-Position eingeplant. Sollte Käuper nun tatsächlich längerfristig fehlen, müsste Werder eventuell noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden.