Es ist das Duell der Gegensätze: Während die Stimmung bei den bislang ungeschlagenen Bremern bestens ist, steht der noch sieglose VfB Stuttgart nach dem verpatzten Saisonstart unter Druck. Am Sonnabend (15.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Werder hofft das Team von Tayfun Korkut auf die Wende zum Guten – und auf Daniel Didavi. Der Edeltechniker, der die vergangenen drei Spiele wegen Achillessehnenproblemen verpasst hatte, kehrt in den Kader zurück und soll das lahmende Offensivspiel (nur drei Tore in fünf Spielen) beleben.

„Wir sind froh, dass er wieder dabei ist“, sagte Korkut am Freitag auf der Pressekonferenz. Der Trainer ließ aber auch durchblicken, dass Didavi gegen Werder wohl nicht von Beginn an auflaufen wird.

Korkut weiß um die Stärken von Werder. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die spielerische Lösungen sucht“, sagte der VfB-Coach. „Sie haben komplett ihre Abläufe drin und neue Spieler dazubekommen, die ihre Rolle schon gefunden haben.“ Für Werder-Coach Florian Kohfeldt fand Korkut lobende Worte: „Sie spielen erfrischenden Fußball, das passt zu Bremen. Es freut mich, wie er es macht, sehr unaufgeregt – aber am Sonnabend wollen wir den Dreier setzen.“

Dabei gab Korkut gleich die Marschroute für sein Team vor: „Es wird darauf ankommen, dass wir gut ins Spiel kommen. Wir wollen in einer vollbesetzten Arena direkt Druck ausüben. Auf den letzten Metern vor dem gegnerischen Tor müssen wir effektiver und hartnäckiger sein. Wir sind fähig, die Bremer zu schlagen. Der Saisonstart wird uns in dem Spiel nicht beeinflussen.“

