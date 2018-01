VfL Wolfsburg

Sie werden den zweifelhaften Ruf als Wohlfühl-Oase der Bundesliga nicht los. Jahrelang gelang es dem Klub, internationale Topspieler wie Kevin De Bruyne, Luiz Gustavo, Diego oder die beiden italienischen Weltmeister Cristian Zaccardo und Andrea Barzagli aus den Metropolen dieser Fußballwelt nach Niedersachsen zu locken. Die Zeiten sind inzwischen aber vorbei. Nun verließ auch noch Nationalspieler Mario Gomez den Klub, und seine Worte zum Abschied machen deutlich, wie sehr Topspieler beim VfL gehegt und gepflegt wurden.

„In der Hinrunde habe ich gemerkt, dass ich zu viele Schulterklopfer in Wolfsburg hatte“, sagte Gomez, „alle haben mir gesagt, wie toll ich bin – egal, wie ich gespielt hatte.“ Von diesem Image will der VfL Wolfsburg wegkommen, genauso wie von der Wahrnehmung, dass alle halbe Jahre der halbe Kader umgekrempelt wird. Sportdirektor Olaf Rebbe, einst rechte Hand von Klaus Allofs bei Werder, sagt zu möglichen Umbaumaßnahmen in der Mannschaft: „Nach wie vor wollen wir nicht so viel Bewegung im Kader haben.“ Ein Zeichen für Kontinuität setzte Rebbe mit der Vertragsverlängerung für Maximilian Arnold bis 2022. In der Vorbereitung gewann die Mannschaft von Martin Schmidt beide Tests, 3:1 gegen St. Pauli und 2:1 gegen Dynamo Dresden. Ziel für die Rückrunde ist ein einstelliger Tabellenplatz.

Christian Otto, der unter anderem für die FAZ über den VfL schreibt, sagt: „Der VfL Wolfsburg schafft den Klassenerhalt aus zwei Gründen. Er hat seinen Kader nach dem Fast-Abstieg in 2017 grundlegend verändert, um neue, bessere Wege zu gehen. Und in dieser Zeit seiner Neuorientierung hat Wolfsburg großes Glück, dass mehrere Mitbewerber um den Abstieg deutlich schwächeln.“

SC Freiburg

Er kommt aus Achim, hat hier in der Region beim VSK Osterholz-Scharmbeck, beim Blumenthaler SV und später beim VfB Oldenburg gespielt – jetzt sorgte Lucas Höler für einen Rekord. Für die Verpflichtung des 23-jährigen Mittelstürmers soll der SC Freiburg etwas über eine Million Euro an Hölers alten Verein SV Sandhausen gezahlt haben, so viel Geld hat der Zweitligist noch nie für einen Spieler bekommen. Höler soll Florian Niederlechner ersetzen, für den die Saison nach einem Kniescheibenbruch beendet ist.

Der Auftakt ist schon mal geglückt, beim 2:0-Sieg im Test gegen Zweitligist Kaiserslautern schoss Höler gleich ein Tor. In einem weiteren Test trennte man sich 1:1 vom Hamburger SV. Auf eine Problemzone hat der Sportclub mit der Verpflichtung Hölers also reagiert, aber der Kader hat weitere Schwachstellen in fast allen Mannschaftsteilen. Aber der Verein hat ja auch Christian Streich, den Zauberer. Der Freiburger Trainer schafft es regelmäßig mit unglaublicher Verlässlichkeit, junge, nahezu unbekannte Spieler in kürzester Zeit auf Bundesliga-Niveau zu bringen.

Christoph Ruf, der unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und Spiegel online schreibt, meint: „Der SC hält die Klasse, obwohl er in dieser Spielzeit bedenklich schwach auf der Brust ist und sich im Winter nicht substanziell verstärkt hat. Der SC bleibt schlicht und einfach deshalb drin, weil er drei Vereine hinter sich lässt: Köln, Mainz und den HSV, der in der Hinrunde nicht nur in Freiburg gemäß einem raffinierten taktischen Konzept auftrat: foulen, reklamieren, Bälle weit nach vorne kloppen, merken, dass vorne niemand steht. Dann doch lieber schwach auf der Brust.“

VfB Stuttgart

Jetzt fehlt eigentlich nur noch Sami Khedira. Vor gut einem Jahr hatte der Weltmeister in Diensten von Juventus Turin gesagt, dass der VfB sein Herzensklub sei, und dass er sich eine Rückkehr sehr gut vorstellen könne. In diesem Winter kam dann: nicht Khedira, aber Mario Gomez, ein anderer Nationalspieler. Die Liga verfolgt sehr genau, was der VfB seit seinem Wiederaufstieg so treibt. Vielleicht kann der Stuttgarter Weg ja die Blaupause dafür sein, wie es Traditionsklubs gelingt, nicht mehr nur Traditionsklubs, sondern erfolgreiche Traditionsklubs zu sein.

Im Sommer sorgten schon die Verpflichtungen der vier (Ex-)Nationalspieler Ron-Robert Zieler, Holger Bad­stuber, Andreas Beck und Dennis Aogo für Aufsehen. Mit Gomez bilden sie das Gerüst für eine Vielzahl an deutschen und ausländischen Jung-Profis. Der Einstieg von Daimler in die ausgegliederte Profiabteilung machte diese Investitionen möglich. Knapp 42 Millionen Euro sind dem Autobauer 11,75 Prozent an der VfB AG wert.

In der Vorbereitung gab es Siege gegen Twente Enschede (2:1) und KV Oostende (5:2), dabei taten sich Gomez und Daniel Ginczek als Torschützen hervor. Nicht so gut: Verteidiger Holger Badstuber ist momentan angeschlagen.

Elke Rutschmann berichtet seit vielen Jahren über den VfB Stuttgart, sie meint: „Der VfB schafft den Klassenerhalt, weil Trainer Hannes Wolf nicht nur wegen der Verpflichtung von Mario Gomez mehr Optionen in der Offensive hat. Gomez hat auch Großes vor: Er will statt Sandro Wagner zur WM fahren. Carlos Mané, im Aufstiegsjahr einer der Besten, ist auf dem Weg zurück. Die Abwehr ist relativ stabil. Und: Hohe Niederlagen musste der VfB in der Vorrunde nie hinnehmen – auch nicht gegen die Bayern.“

FSV Mainz 05

Es soll Werder-Fans geben, die neidisch auf Mainz 05 schauen beziehungsweise auf die Transferaktivitäten des Klubs. Der ehemalige Werder-Sportdirektor Rouven Schröder hat rund um den Jahreswechsel zwei bemerkenswerte Transfers getätigt. Schröder holte den auch in Bremen bestens bekannten Anthony Ujah aus China zurück in die Bundesliga, das soll angeblich knapp vier Millionen Euro gekostet haben. Und dann holte Schröder noch den gefürchteten Mittelfeldabräumer Nigel de Jong.

Der Ex-Profi des Hamburger SV, der danach noch für Manchester City, den AC Mailand und Los Angeles Galaxy spielte, kommt quasi aus dem Ruhestand, nachdem er bei seinem alten Klub Galatasaray Istanbul ein halbes Jahr nicht mehr gespielt hat. Eindruck machen die Transfers im ersten Moment schon, ob sie wirklich helfen, bleibt abzuwarten.

In der Vorbereitung gewann Mainz mit 2:1 (und einem Ujah-Tor) gegen den FC St. Gallen aus der Schweiz. Gegen den Ligakonkurrenten Mönchengladbach verlor Mainz dagegen mit 0:3 – eine Niederlage, die Sandro schwarz wurmte. „Dieses Ergebnis nervt mich extrem, weil es den Eindruck vermittelt, dass wir chancenlos waren“, sagte der Mainzer Trainer, der sein Team eben nicht chancenlos sah. Positiv sieht es in Sachen Verletzte aus: Kapitän Niko Bungert, Linksverteidiger Gaetan Bussmann und Flügelspieler Karim Onisiwo sind nach langer Pause zurück oder auf dem Weg dorthin.

Tobias Schächter, der für verschiedene Tageszeitungen und Magazine über Mainz 05 berichtet, sagt: „Die Mainzer werden bis zum Schluss unten dabei sein, werden es aber schaffen, zur Not auch über die Relegation, weil sie mehr Qualität haben. Aber auch nur dann, wenn ihnen ein besserer Start gelingt als in der Hinrunde, als es Niederlagen gegen die Aufsteiger Hannover und Stuttgart gab.“

Werder Bremen

Testspiel gewonnen, alle wichtigen Spieler gesund, ein paar fußballerische und taktische Finessen einstudiert – Werder-Trainer Florian Kohfeldt geht mit einem guten Gefühl aus der kurzen Winter-Vorbereitung. Was das wert ist, wird man am Sonnabend ab 15.30 Uhr im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim sehen.

Die MEIN-WERDER-Redaktion meint: „Werder wird bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen. Am Ende sollte aber ein Happy End stehen, da die Mannschaft unter Florian Kohfeldt neuen Schwung entwickelt hat und über ein sehr stabiles Grundgerüst verfügt: Pavlenka im Tor, Moisander in der Abwehr, Delaney, Maximilian Eggestein und Bargfrede im Mittelfeld – und Max Kruse überall. Dazu ist Kapitän Zlatko Junuzovic wieder fit. Unerlässlich für den Klassenerhalt ist aber, dass die Leistungsträger gesund bleiben. Hilfreich für die nächsten Wochen: ein paar schnelle Punkte trotz des schweren Startprogramms.“

Hamburger SV

Die Gefühlswelten der HSV- und Werder-Fans sind sich mal wieder ähnlicher, als sich die jeweiligen Anhänger das eigentlich wünschen. In der Tabelle liegen die Klubs eng beieinander, sind sogar punktgleich. Und in Bremen wie in Hamburg blicken die Fans gespannt auf den Transfermarkt. Wie Werder hat auch der HSV noch keinen neuen Spieler in diesem Winter geholt. Und wie in Bremen gibt es auch in Hamburg viele Fans, die genau das fordern: Verstärkung! „Wir halten die Augen offen“, verspricht HSV-Sportchef Jens Todt zwar, sagt aber auch: „Eine gute Lösung hinzubekommen, ist im Winter ein gutes Stück Arbeit.“

Vielleicht tut sich ja bald was: Angeblich ist Atletico Mineiro bereit, 8,5 Millionen Euro für Walace zu zahlen. Aus Leipzig ist wiederum zu hören, dass der HSV Dominik Kaiser von RB gerne holen würde. Ansonsten ist die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos. In den beiden Testspielen blieb der HSV ungeschlagen, gewann 2:1 gegen Malaga und spielte 1:1 gegen Freiburg.

Kai Schiller, Chefreporter Sport beim Hamburger Abendblatt, sagt: „Der HSV schafft selbstverständlich den Klassenerhalt, weil der HSV immer den Klassenerhalt schafft, obwohl eigentlich niemand genau weiß, warum. So einfach und zugleich kompliziert kann Fußball sein …“

1. FC Köln

Der Eff-Zeh legte einen Absturz hin, der ohne Vorbild ist in der Liga-Geschichte. Im Sommer waren die Kölner nach 24-jähriger Abstinenz noch strahlend in den Europapokal zurückgekehrt. Hingekriegt hatte der Klub die beste Saison seit 1991/92 dank der Tore von Anthony Modeste, der Transfers von Sportchef Jörg Schmadtke und der Trainerarbeit von Peter Stöger. Ein halbes Jahr später sind Modeste, Schmadtke und auch Stöger längst Geschichte, die Chancen auf den Klassenerhalt fast aussichtslos. Zumal auch in der Winterpause wieder nicht nur Gutes passiert ist.

Abgesehen von Simon Terodde, der zwar zweimal Torschützenkönig in der Zweiten Liga war, seine Erstliga-Tauglichkeit aber noch nicht nachweisen konnte, ist kein Neuer gekommen. Tatsächlich hat die Klubführung mit der überraschenden Trennung vom langjährigen Torwarttrainer Alexander Bade stattdessen die nächste heftig diskutierte Personalentscheidung getroffen. Auf der Plusseite stehen für die Mannschaft von Stefan Ruthenbeck der Sieg beim Vorbereitungsturnier in Bielefeld sowie die Rückkehr vieler verletzter Spieler wie etwa Weltmeister Jonas Hector.

Daniel Theweleit, der unter anderem für die Zeit und 11 Freunde schreibt, sagt: „Der 1. FC Köln braucht schon ein Wunder von der Dimension des griechischen EM-Titels 2004, um noch in der Liga zu bleiben. Der Punkterückstand ist gewaltig, vor allem aber ist der innere Zerfallsprozess der vergangenen Monate noch längst nicht gestoppt. Unter dem neuen Sportdirektor Armin Veh lodern alte und neue Konfliktherde, die Fans wüten, der Vorstand wirkt orientierungslos, und das zuletzt in allen Mannschaftsteilen völlig überforderte Team wurde bislang nur mit dem Stürmer Simon Terodde verstärkt.“