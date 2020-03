Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald sprach über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Verein. (nordphoto)

Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald ist kein Mann der lauten Töne. Aber er kann sehr präzise formulieren. Das wird auch am Freitag deutlich, als er die wenige Minuten zuvor erfolgte komplette Spieltagsabsage der Bundesliga bewertet. „Wir stehen vor einer unglaublichen Herausforderung, deren Dimensionen sich bislang vielleicht noch nicht für jeden vollständig abgezeichnet haben“, erklärt der Jurist. „Spätestens mit der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin am Vorabend dürfte, so glaube ich, jedem deutlich geworden sein, dass wir es hier mit einer Thematik zu tun haben, die das gesamte Land und die gesamte Gesellschaft in einen Bannstrahl nimmt.“ Man habe sich bei Werder deshalb umgehend beraten und Maßnahmen beschlossen, um als Sportverein und als Unternehmen den Notwendigkeiten gerecht zu werden.

Wenn man diese Worte damit vergleicht, dass die Deutsche Fußball-Liga (DFL) noch am Freitagvormittag trotz einer Präsidiumssitzung am frühen Morgen darauf bestand, den kompletten Spieltag mit sogenannten Geisterspielen durchzuziehen, stellt man sich jedoch die Frage, ob die „Dimension der Herausforderung“ und die Rede der Kanzlerin wirklich bei jedem Spitzenfunktionär im Fußball angekommen war. Und wenn man die Worte von Bayern-Vorstand ­Karl-Heinz Rummenigge nimmt, der das Festhalten an diesem Spieltag gegen Mittag damit rechtfertigte, dass es eine Frage der Finanzen sei und man wegen einer bevorstehenden Überweisung der TV-Sender spiele, klingt das befremdlich.

Die Sache mit den Finanzen stimmt zwar, mehrere Wochen ohne Zuschauer-­Einnahmen und ausbleibende TV-Gelder würden einige Profi-Klubs im deutschen Fußball an den Rand des Ruins treiben – aber erstens ist das die Schuld der Vereine, die auch höchste Millionen-Einnahmen direkt wieder ausgeben und keine Reserven bilden, und zweitens muss derlei Missmanagement in Zeiten der historischen Corona-Krise nachrangig sein.

Hess-Grunewald sagt mit Blick auf Rummenigges Aussagen zwar, dass er wegen der Turbulenzen im Laufe des Tages nicht jede Äußerung vernommen habe, er macht aber klar: „Die Äußerung, dass es am Ende um die Finanzen geht, finde ich deutlich verkürzt.“ Die DFL sei jedoch in einem intensiven Austausch gewesen in der Frage, ob alle Vereine es wirtschaftlich verkraften, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt würde. Das gelte es abzuwägen, um verantwortliche Entscheidungen zu treffen.