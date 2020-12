Trainer Julian ­Nagelsmann hat bei RB Leipzig einige Veränderungen ­angestoßen. (dpa)

Bremen. RB Leipzig hat sich jahrelang über den Fußball von Ralf Rangnick definiert: Intensität und Aggressivität in allen Spielphasen, Pressing, Gegenpressing, schnelle Umschaltmomente in beide Richtungen. Wilder Fußball war das teilweise, die Viererkette war ein Dogma genau wie der totale Fokus auf das Zentrum. Dann kam Julian Nagelsmann. Der aktuelle Trainer interpretiert die zuvor schon leicht aufgeweichten Richtlinien neu, ohne den Markenkern der Mannschaft zu zerstören. Seitdem ist Leipzig, Werders Gegner am Sonnabend (15.30 Uhr), auch eine bärenstarke Ballbesitz-­Mannschaft und fast unberechenbar in der Spielausrichtung. Der rote Faden bleibt immer die dauerhafte Aktivität im Kopf und in den Beinen. Leipzig lässt dem Gegner kaum eine Verschnaufpause, attackiert, stresst, erzwingt Fehler.

Begeht der Gegner einen Fehler, geht es rasend schnell, wie etwa beim 3:3 gegen die Bayern zu beobachten war. Steht der Gegner tiefer, setzt die Mannschaft auf „lockenden Ballbesitz“, um den massiven Block aufzulösen. Nagelsmanns kleine taktische Anpassungen entfalten zum Teil große Wirkungen. Beim 3:2-Sieg gegen Manchester United ließ er etwa einen Flügelangreifer einrücken, um dem offensiv ausgerichteten Außenverteidiger mehr Platz zu verschaffen. Bei der Entwicklung solcher Ideen kann Nagelsmann auf seine rechte Hand Benny Glück vertrauen. Mit dem Spielanalysten arbeitet der Cheftrainer schon seit Jahren zusammen. Natürlich entwerfen auch andere Trainer gute Analysen und passgenaue Matchpläne, in Leipzig setzen die überragenden Einzelspieler diese dann aber auch sauber um. Der Kader ist stimmig konzipiert und weist keine Schwachstelle auf.

Angelino ist nach Dortmunds Raphael Guerreiro der beste Linksverteidger der Liga, Emil Forsberg blüht regelrecht auf, Justin Kluivert wird auf einmal wichtig, Dayot Upamecano ist ein Koloss im Abwehrzentrum, Peter Gulasci der vielleicht unterschätzteste Spitzen-Keeper der Liga und Dani Olmo ein kleiner Thomas Müller.

Nur die Chancenverwertung ist ausbaufähig, der als Timo-Werner-Ersatz geholte Alexander Sörloth hat noch kein Bundesligator erzielt. Trotzdem steht Leipzig schon bei 21 Treffern – fünf davon nach einer Standardsituation, der zweitbeste Wert der Liga. Eine weitere Besonderheit: Unter Nagelsmann ging Leipzig in 30 Bundesligaspielen in Führung und verlor keines davon. Ein Rückstand ist also das Schlimmste, was dem Gegner passieren kann.