Es war ein Satz, der seine Wirkung nicht verfehlte. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte 1990 gerade den WM-Titel gewonnen, als Franz Beckenbauer vor die Mikrofone trat und kühn prognostizierte: „Es tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden für die nächsten Jahren nicht zu besiegen sein.“ Das Resultat ist bekannt, der Teamchef irrte gewaltig. Was das alles mit Werder zu tun hat? Ziemlich viel. Einen ähnlichen Satz könnten die Bremer aktuell ebenfalls bemühen, wenn sie zu öffentlichem Übermut neigen würden. Der Verein hat nämlich mächtig in den Sektor E-Sports investiert, die beiden besten Fifa-Spieler Deutschlands sollen dafür sorgen, dass die Marke Werder auch an der Konsole noch etwas heller strahlt.

Mohammed Harkous und Michael Bittner heißen die jungen Männer, die mit dem Gamepad in der Hand mitunter Spielzüge fabrizieren, die in der Realität nicht annähernd so perfekt aussehen würden. Und das tun sie ziemlich erfolgreich, Harkous, der den Spitznamen „Mo Aubameyang“ trägt, hat jüngst die nationale ESL-Meisterschaft gewonnen. Zum vierten Mal in seiner Karriere. Bei der WM zuvor schaffte er es bis ins Viertelfinale. Wie auch Michael „MegaBit“ Bittner.

Spitze auf zwei Konsolen

Das Duo weiß also, wie der Ball richtig rollt, wenn der aktuelle Teil der Fifa-Serie über den Bildschirm flimmert. Nun will Werder davon profitieren. „Das Wichtigste ist erst einmal, dass wir zwei Spieler verpflichtet haben, die von den Werten zu uns passen, sich mit dem Verein identifizieren und Lust haben, das Thema E-Sports mit uns aufzubauen“, sagte Klub-Chef Klaus Filbry. „Finanziell ist das für uns auch lukrativ, weil wir schon die ersten Sponsorings abgeschlossen haben.“

Das dies so schnell ging, hängt auch unmittelbar mit der Klasse der beiden Gamer zusammen. Mohammed Harkous ist derzeit auf der Playstation das nationale Maß der Dinge, Bittner gehört zusätzlich auf der X-Box zu den Topleuten. Werder hat also gleich einmal ins obere Regalfach gegriffen, um ins virtuelle Rampenlicht zu treten und sich diesen Luxus verständlicherweise auch etwas kosten lassen. „Wir haben lange darüber diskutiert und auch überlegt, nur einen guten Spieler zu verpflichten und einen zweiten Akteur zu entwickeln“, sagte Filbry, „als wir dann aber die Gespräche mit den Beiden hatten, war sehr schnell klar, dass wenn wir es machen, wir es auch richtig machen.“

Nun mag es verwundern, dass ein Verein, der sich unter anderem das Motto „Werder bewegt“ auf die Fahnen geschrieben hat, ausgerechnet in einem Sektor aktiv wird, der vielleicht genau das Gegenteil fördert. Anstelle einer sportlichen Aktivität im Freien oder in der Halle steht plötzlich das vermeintliche Dauersitzen im Fokus. Chips und Cola statt Frischluft und Gesundheit. „Für uns ist es ein Sport mit höchster Handkoordination und Konzentrationsleistung“, verteidigte Filbry den Schritt des Klubs. „Und für uns war es wichtig, junge Zielgruppen zu erschließen.“ Michael Bittner, der bislang für den VfL Bochum startete, kennt die Vorwürfe des Stubenhockens nur zu gut – daran will er arbeiten. „Da möchte ich in den nächsten Jahren mit konkreten Projekten dafür sorgen, dass diese Vorurteile abgebaut werden“, sagte der 20-Jährige. „Ich sehe da schon Fortschritte, aber die Kritik wird immer weniger. Ja, man muss viel spielen, aber diese Komponente ist nur eine von vielen. Man muss auch auf seine Ernährung achten, im mentalen Bereich fit bleiben.“

Von wegen Dauerzocker

Richtig intensive Marathon-Sitzungen gibt es nach Angaben der Neu-Werderaner ohnehin nur während der Turniere oder im Herbst eines jeden Jahres. Genau dann erscheint stets der neueste Teil der Spiele-Serie. „In der Anfangszeit gibt es neue Spielmechanismen, die muss man natürlich kennenlernen. Das erfordert dann schon, dass man acht bis zehn Stunden am Tag spielt. Ich nutze dann immer die drei Monate dafür, bis mein Wintersemester beginnt“, sagte der Student für Management und Economics. „Mit der Zeit nimmt das Spielen dann ab. Abgesehen von der Phase vor den Turnieren sind es dann noch zehn Stunden in der Woche.“

Bald ist es also wieder soweit und Mohammed Harkous sowie Michael Bittner müssen ein paar Intensivschichten einlegen. Schließlich wollen sie weitere Titel gewinnen. „Ich bin ich bis jetzt jedes Jahr Deutscher Meister geworden, das ist also immer das Ziel. Sonst ist das schon ein Rückschritt“, sagte „Mo Aubameyang“. Doch auch international will das Duo begeistern. Genau deshalb lässt Michael „MegaBit“ Bittner letztlich doch Worte folgen, die fast ein wenig nach Franz Beckenbauer klingen. „Wenn es um Teamwettbewerbe geht, dann können sich die anderen warm anziehen.“