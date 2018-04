Die vergangenen Wochen, sie waren Balsam für die Bremer Seele. Wieder einmal hatte Werder eine vermaledeite Hinrunde halbwegs vergessen lassen und sich aus dem Tabellenkeller befreit. Abstiegskampf an der Weser? Das war einmal. Zumindest gefühlsmäßig. Spieler, Trainer und Verantwortliche hatten dennoch weiterhin brav und völlig nachvollziehbar stets auf die Mathematik verwiesen und den Klassenerhalt noch nicht beklatscht. Und Träume von Europa gab es schon einmal gar nicht. Jedenfalls nicht offiziell.

Trotzdem: In Hannover passierte jetzt etwas, was nach all den Lobeshymnen der vergangenen Partien kaum noch für möglich gehalten wurde. Werder spielte schlecht – und zwar so richtig. Dabei hatte es doch mit dem Spielen zuletzt so gut geklappt. Mehr noch: Genau diese Qualität war einer der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Und jetzt? Da schwächelte nicht nur ein einzelnes Glied der Kette, es war vielmehr ein komplett brüchiger Zustand vorhanden. „An der Einstellung hat es jetzt nicht gelegen“, versuchte sich Maximilian Eggestein schulterzuckend an einer Erklärung. „Wir waren am Anfang einfach nachlässig in den Zweikämpfen und haben in der Folge den Ball verloren. Es war grundsätzlich von uns als Mannschaft eine schlechte Leistung.“

Mehr zum Thema Werder wacht beim 1:2 zu spät auf Unsanft gelandet in Hannover Nach drei Siegen in Folge und überzeugenden Leistungen enttäuschte Werder im Spiel bei Hannover 96 ... mehr »

Erste Halbzeit in Hannover wurmt Kohfeldt

Allein auf die Frage nach dem Warum hatte auch er keine passende Antwort. Wie viele andere auch. Selbstkritik gab es an allen Orten, nur die Begründung ließ sich einfach nicht finden. „Ich kann die erste Halbzeit nicht erklären – das ist die Erklärung“, sagte Innenverteidiger Milos Veljkovic. Und Zlatko Junuzovic meinte: „Es ist nicht bewusst und passiert nicht wegen der falschen Einstellung. Im Fußball gibt es solche Momente und deshalb müssen wir aus solchen Spielen viel Positiveres mitnehmen als wenn wir gewinnen.“

Nur das erscheint mitunter viel schwieriger als gedacht. Zumindest unmittelbar nach der Partie. „Eigentlich müsste ich jetzt einfach mal sagen: ‚Solch eine Halbzeit hast du halt mal‘“, erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Er hätte damit in etwa das formuliert, was kurz zuvor Sportchef Frank Baumann getan hatte: „Das war spielerisch eine der schlechteren Leistungen in den letzten Monaten, aber das passiert auch mal“, hatte er gesagt. „Das gehört dazu, vor allem dann, wenn man sich im Abstiegskampf befindet.“

Florian Kohfeldt hatte da allerdings eine andere Sicht der Dinge. Noch während er seine kurze, oben genannte Einleitung sprach, war zu erkennen, wie er sich innerlich dagegen wehrte. Seine Kieferknochen mahlten, seine Nasenflügel begannen zu beben. „Das will ich nicht akzeptieren. Das geht nicht“, schob er deshalb hinterher. „Da müssen wir hinkommen, dass wir solche Halbzeiten nicht mehr haben.“ Dabei sei es auch egal, ob es um den Klassenerhalt gehe oder nicht. Ob nach oben etwas möglich sei oder nicht. Die Leistung müsse immer stimmen. Aus Prinzip. Punkt.

Mehr zum Thema Noten zur 1:2-Pleite in Hannover Nur Quartett in Normalform In Hannover enttäuscht Werder über weite Strecken und verliert verdient 1:2 (0:2). Einzig Pavlenka, ... mehr »

Genau deshalb schmerze dieses 1:2 in Hannover auch besonders. Nicht wegen der Tabelle, sondern wegen der Darbietung. „Ich kann Niederlagen einfach ganz schwer akzeptieren, wenn wir nicht am Maximum waren“, betonte Kohfeldt. „Wir haben das heute als Team nicht gut gemacht, inklusive Trainerteam.“ Dieser Zusatz war ihm wichtig. Nach Werders jüngster Siegesserie und seiner eigenen Vertragsverlängerung zu Wochenbeginn hatte Florian Kohfeldt häufig im Rampenlicht gestanden. Da wollte sich der 35-Jährige jetzt nicht im Schatten verstecken, schließlich sei es ihm als Trainer wohl nicht gelungen, die Mannschaft gebührend vorzubereiten.

Ein Dämpfer zur rechten Zeit?

Allerdings, und auch das hob Florian Kohfeldt hervor, glaubt er nicht, dass der Schlendrian von Hannover nun auch ein ständiger Begleiter der kommenden Wochen sein könnte. „Ich weiß nicht, ob ein Spannungsabfall da war. Bei mir habe ich ihn nicht gemerkt, auch bei den Jungs im Vorfeld nicht“, sagte er. Eine logische Erklärung fehlte aber auch ihm für den kollektiven Aussetzer. „Ich muss das erst einmal für mich selbst reflektieren, was da in der Vorbereitung war. Du kannst mal einen schlechten Tag haben, und vielleicht war das einfach mal so ein Tag, aber du musst dich so vorbereiten, dass du komplett da bist.“

Einer, der eigentlich immer komplett da ist, ist Thomas Delaney. Der Däne ist so etwas wie Werders Vorarbeiter, sein Einsatzwille taugt als Muster und Vorbild zugleich. In Hannover blieb aber auch er unter seinen Möglichkeiten. „Wir waren zuletzt in der Situation, in der es nur noch hoch gegangen ist. Vielleicht hatten wir deshalb ein bisschen zu viel Zuversicht. Daraus müssen wir lernen“, sagte Delaney. Hat all das jüngste Lob also tatsächlich ein wenig dazu geführt, dass die Selbstsicherheit zu groß war, die Spannung dadurch verloren ging? „Es könnte sein. Aber nach einem Spiel ist es noch zu früh, diese Feststellung zu treffen“, meinte Delaney. „Ich hoffe aber, dass dieses Thema bei der Aufarbeitung in dieser Woche zur Sprache kommt.“

Wer Florian Kohfeldts Äußerungen zuvor gehört hatte, dürfte sich sicher sein, dass genau das passieren wird. Wenn schon spielerisch nicht alles funktioniere, dann müsse wenigstens der Rest stimmen. Damit lag er auf einer Wellenlänge mit Zlatko Junuzovic, der nach dem Schlusspfiff fast mantraartig Worte wie „griffig“ und „bissig“ wiederholte. Er versuchte aber auch, diese eine Niederlage nun nicht zu einem ganz großen Drama werden zu lassen. „Es war vielleicht jetzt ein kleiner Dämpfer für den Endspurt, für die letzten Spiele“, sagte der Österreicher. „Vielleicht war es für jeden Einzelnen von uns für den Kopf noch einmal wichtig, dass wir den Fokus darauf legen müssen, dass wir noch punkten.“

Baumann setzt auf Lerneffekt

Milos Veljkovic wünschte sich direkt noch „ein, zwei Siege“ bis zum endgültigen Klassenerhalt. Maximilian Eggestein versuchte es mit der altbekannten Mixtur aus Zuckerbrot und Peitsche: „Wir haben alle immer betont, dass wir noch nicht raus sind, dementsprechend wissen wir auch um die Gefährlichkeit der Situation. Trotzdem wissen wir, dass wir uns eine gute Ausgangsposition geschaffen haben – und die hat sich jetzt durch das eine Spiel nicht verändert.“

Auch Sportchef Frank Baumann sah nach dem Abpfiff keinen Grund, jetzt jeglichen Optimismus über Bord zu werfen. „Die Mannschaft weiß, dass sie besser spielen kann und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass sie daraus lernt und es das nächste Mal auch besser wird“, erzählte er. Schaden dürfte das nicht, schließlich heißt der Gegner am nächsten Wochenende RB Leipzig. „Der Klassenerhalt ist noch immer nicht unter Dach und Fach. Deshalb gibt es einerseits keinen Grund, um sich zu sicher zu sein“, sagte Baumann, „andererseits aber auch keinen, um sich verrückt machen zu lassen. Wir werden unseren Weg weitergehen.“ Er sollte halt nur wieder etwas energischer und zielstrebiger sein, als dies zuletzt gegen Hannover 96 der Fall war.

Wer war gegen Hannover euer "Man of the Match"?